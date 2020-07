Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 10

Malhação

Keyla se preocupa com Tato. Felipe fica com ciúmes de MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a ele por que saiu da casa de Roney. Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem criar um canal para lançar o clipe da banda na internet. Guto insiste que Benê não pare de tocar piano. MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijando. Samantha convence Clara a voltar para o galpão. Keyla não consegue falar com Tato e fica aflita. Ellen faz um trato com Fio. Samantha se insinua para Anderson, e Tina fica irritada. Keyla se entristece por Tato e Deco não falarem com ela. Tato enfrenta Aldo.

Novo Mundo

Domitila pede que Rosa avise a Dom Pedro sobre o ataque. Leopoldina é fria com o marido. Thomas tenta apressar a viagem de sua comitiva até Santos. Dom Pedro decide dar um título de nobreza a Domitila. Greta pede para Ferdinando acompanhá-la a um passeio pela mata. Germana se insinua para Hugo, que fica aflito. Anna reclama com Olinto de ter que abandonar sua vida por causa de Thomas. Piatã faz um ritual de cura com Tibiriçá. Elvira se disfarça e vai à taberna encontrar Hugo. Sebastião decide fazer o casamento de Cecília em sua casa. Libério se desespera com a notícia. Wolfgang duvida da paternidade do filho de Diara. Anna tem um mau pressentimento. Olinto vê Thomas se aproximar com os soldados e avisa a Joaquim.

Totalmente Demais

Arthur se oferece para emprestar dinheiro a Gilda. Lu vê Rafael e Lili juntos e ofende o casal. Lili expulsa Germano de sua casa, depois que o ex-marido confessa que a traiu com Gilda. Eliza comenta com a mãe que gostou de beijar Arthur. Eliza chora ao ouvir Maurice incentivar Arthur a só se divertir com ela. Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra uma conversa entre Natasha, Carolina e Daniele, que comentam que Arthur deseja ter todas as mulheres à sua disposição.

Fina Estampa

Danielle tenta convencer Glória a não contar para Beatriz que ela é mãe biológica da filha de Esther. O detetive Chagas vai ao antiquário falar com Barinski. Crô ouve Tereza Cristina falar com o detetive. O mordomo faz chantagem e a perua revela seu plano. Griselda conta para Pereirinha que Tereza Cristina tentou matar Amália. Antenor diz à irmã que pode fazer com que Tereza Cristina se afaste de vez da família. O estudante conta à mãe que sua rival guarda um grande segredo. A perua descobre quem é a verdadeira investidora do Brasileiríssimo. Glória conta para Edvaldo sobre a filha biológica que Beatriz teve com Guilherme. Danielle fica tensa quando Beatriz recebe um telefonema de Glória. Griselda pergunta para Álvaro qual o segredo de Tereza Cristina. Vanessa fica irritada com os elogios que Paulo faz a Esther e decide procurá-la. Ferdinand avisa a Tereza Cristina que já encontrou a pessoa certa para levar o plano contra Quinzé adiante. A socialite informa a Baltazar e Crô que vai jantar no Brasileiríssimo. Griselda fala para René que precisa descobrir o segredo de Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Leoncio é misteriosamente assassinado. Leôncio beija Isaura que ainda está desacordada. Tomásia ampara Miguel, que está muito nervoso e desesperado pelo rapto de sua filha. Henrique decide ir atrás de Isaura. Rosa e Joaquina estão rezando quando de repente uma idéia surge. Rosa se lembra que existe uma casa abandonada na fazenda. Leôncio pode ter levado Isaura para lá. Cel. Sebastião suspeita do mesmo lugar que Rosa. Sai então para ajudar Isaura. Malvina pega uma arma e vai atrás de seu pai. André diz a Álvaro que há uma possibilidade de Isaura estar presa em uma cabana de caça do Comendador. Joaquina avisa Miguel e Tomásia sobre o que ela ficou sabendo. Eles saem as pressas. João desconfia também da cabana. Ele e o Sargento vão na direção certa agora.

Branca se diverte com a situação de Isaura. Leôncio chora aos pés de Isaura que está desmaiada. De repente um barulho surge atrás de Leôncio. Com um golpe rápido uma faca entra pelo corpo dele, o que o faz cair no chão.Joaquina reza por Isaura. Leôncio cai morto ao lado de Isaura que tenta tirar a faca do peito do seu ex-senhor. O Sargento chega e encontra Isaura com uma faca ensangüentada nas mãos. Na mesma hora dá ordem de prisão a ela. Álvaro chega na cabana e vai ver Isaura. Chegam também no local Miguel, Tomásia, Cel. Sebastião, Henrique, Geraldo, Malvina, Belchior, Rosa, André e João. O Sargento pede a todos que compareçam na delegacia. João levanta a dúvida: quem realmente matou Leôncio.

Jesus

Jesus diz que seus seguidores são seus irmãos e mães. Tomé avisa à Maria que Jesus ainda está ensinando e não poderá recebe-los. Os irmãos do Messias se aborrecem e deixam o local. Barrabás descobre que Dimas e Gestas são filhos de Adela. Gestas ofende Adela e Dimas vai atrás do irmão. Joana pensa no que poderá dar a Antipas. Herodíade implica com Hélio. Longinus pensa na proposta de Antipas. Kesiah ajuda Maria Madalena a se vestir. Susana avisa que Lázaro e suas irmãs foram convidados para um banquete de agradecimento. Adela diz que recomeçará uma nova vida. Sula apressa Zebedeu para o casamento de Tiago Justo. Os discípulos comentam sobre a clareza de Jesus na interpretação das Escrituras. Petronius tenta controlar seu ciúme por Maria Madalena. Pilatos autoriza que Tiago Justo e Deborah se casem nos jardins do palácio. Helena e a futura noiva falam sobre as tradições de um casamento judeu.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Carvalho pega o telefone para ligar para o Depecom, mas Eric atira no aparelho e puxa o fio da tomada. A Rainha Formiga fica a sós com Noé. Viviane diz que lutará na justiça pela guarda dos filhos. Marta conta que Fredo matou mais dois mutantes e sugere sua expulsão do Depecom. Carvalho conta que Helga está sob a proteção da polícia e Eric fica furioso. Taveira diz que vai levar Esmeralda e ela se protege atrás de Ernesto.

Apocalipse

Em conversa com Dylan, Uri diz que Ricardo é a personificação do mal. Benjamin pede para Susana não contar nada à Isabela. Os militares americanos se preparam para invadirem a Líbia. Ricardo não consegue falar com o general da missão e fica irritado. O exército americano ataca. Bárbara e Arthur noticiam a guerra. Benjamin segue para Jerusalém. Ricardo tenta convencer os líderes militares a recuarem, mas eles se recusam. Uma guerra se inicia. Jonas lidera uma vigília de oração. Guido fala sobre as consequências da guerra. Uri se lembra de Monique. Benjamin reencontra Zoe no deserto. Tamar e Gideon temem os efeitos da guerra. Oziel discute com as Duas Testemunhas e passa mal.

Débora brinda com Isabela. Ricardo diz que os seres humanos buscarão apoio nele depois da guerra. Bombas são disparadas e atingem a Rússia. Os russos revidam o ataque e os Estados Unidos são atingidos. Diversos países são bombardeados. Bárbara e Arthur noticiam os ataques. O caos toma conta do mundo. No Rio, Robinson atira bombas nos policiais. A delegacia fica lotada de gente. Estela e Felipe tentam controlar o movimento no hospital Aisen. Susana e Tiatira tentam salvar vidas. Alguns dias se passam. Na Nova Babilônia, a cidade do futuro, Ricardo se reúne com outros líderes e fecha acordo de paz. Jacob, um dos líderes, contrata um assassino para acabar com Ricardo.

O vilão conversa com Ariela e ordena a morte de outros líderes. Zoe e Benjamin se despedem de Jamal. Bárbara viaja para fazer a cobertura da inauguração da Nova Babilônia. Ariela, Alan e André cuidam dos últimos detalhes da inauguração. Ricardo faz planos com Stefano. Débora estranha o comportamento de Susana. Zoe e Benjamin observam a Nova Babilônia no meio deserto e ficam preocupados. Um homem misterioso surge na Cidade do Futuro. Bárbara trabalha noticiando a inauguração do local. Susana se mostra preocupada com Benjamin. Ricardo discursa para todos na inauguração da Nova Babilônia. No meio do público, Zoe revela estar viva e Ricardo fica chocado.

SBT

As Aventuras de Poliana

Débora sai da prisão e conversa com Afonso. Poliana faz as pazes com Otto. Hugo fala para Éric que vai sair da escola. Verônica, Guilherme e Filipa visitam Roger na prisão. Otto convida as crianças do clubinho para entrarem na sua casa.Vinicius conta a Mirela e amigos que passou no vestibular. Glória, Branca, Gleyce e Verônica fundam o Clube do Laço Lilás. Mirela diz a Vinicius que vai morar com os pais no interior. Otto conta para as crianças do clubinho que devolveu Ester para a fábrica. Otto dá um cristal de prêmio para as crianças do clubinho. Waldisney e Violeta sequestram Ester. Lindomar agradece a todos pela volta da escola de samba na comunidade. Falcão faz as pazes com a comunidade, mas é levado pela polícia.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

