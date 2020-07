Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 9

Malhação

Keyla não consegue responder Tato, e ele decide ir embora. Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa de Aldo e fica desolado. Fio implora para Ellen dar aula de matemática para ele. Julinho fala mal da lanchonete de Roney, e todos o reprovam. Lica volta para o colégio. MB pede para conversar com Lica. Clara pede que Guto dê aulas de piano a ela. Samantha faz intriga de Lica para Felipe. Malu provoca Lica. K2 se preocupa com Tato. Aldo repreende Tato.

Novo Mundo

Joaquim não se conforma de ter que deixar o Brasil. Piatã cuida de Tibiriçá. Hugo e Elvira se beijam. Matias avisa a Libério que o casamento de Cecília foi marcado e ele decide fugir com a amada no dia da cerimônia. Dom Pedro deixa Domitila na igreja. Leopoldina gosta de ver a rival sendo ignorada pelo povo. Thomas exige que o comissário Egídio vá com ele até Santos resgatar Anna. Liu pega um desenho de Vitória e Nívea desconfia. Leopoldina sofre por causa de Dom Pedro. Greta tenta se aproximar de Ferdinando. Domitila fica irritada por ninguém aparecer para receber suas doações. Dom Pedro repreende Domitila por tentar disputar o amor do povo com Leopoldina. Greta pensa em procurar Ferdinando. Leopoldina discute com Dom Pedro. Domitila sofre represália do povo e sua casa é atacada.

Totalmente Demais

Mirthes avisa a Gilda que Germano não poderá recebê-la. Fabinho convida Débora para ir ao cinema. Germano fica surpreso ao saber que Gilda o procurou na Bastille e comenta com Zé Pedro sobre seu envolvimento com a mãe de Eliza. Gilda decide ver Eliza e Maurice a recebe na casa de Arthur. Euzébia confirma para Germano que Gilda esteve na mansão. Arthur e Eliza trocam confissões e acabam se beijando.

Fina Estampa

Tereza Cristina exige saber quem é o verdadeiro investidor do Brasileiríssimo. A perua marca encontro com Ferdinand e trama contra Quinzé. René nomeia Rui como seu novo sous-chef. Teodora fica aliviada por conseguir um comprador para as miniaturas. Celeste leva Baltazar para conhecer a casa de Griselda. Esther comemora sua volta à Fio Carioca e Paulo fica contrariado por causa de Vitória. Wallace repreende Leandro pela falta de disciplina no treinamento. Guaracy fica enciumado ao saber que Esther trabalhará novamente com Paulo. Alberto se recusa a falar se sua ex-mulher para Dagmar. Íris não conta para Alice o motivo da mágoa em relação a irmã. Danielle não deixa Glória contar para Beatriz o que descobriu. Griselda fala para Vilma que só conhece uma pessoa capaz de deter Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Rosa reza por Isaura. Leôncio prende Isaura. Francisco sai e os deixam sozinhos. Álvaro parte atrás de Isaura junto com os quilombolas e escravos libertos. Rosa reza por Isaura. O Sargento chega na fazenda e diz a Joaquina que será uma questão de honra prender Leôncio. Miguel e Tomásia saem de carruagem atrás de Isaura. Helena visita Diogo na prisão. Isaura grita por socorro. Leôncio dá risadas e a avisa que ninguém poderá salvá-la. Leôncio ameaça Isaura com uma faca caso ela não se cale. Gioconda chega na casa do Cel. Sebastião e lhe conta sobre o rapto de Isaura. Leôncio começa a usar a faca para rasgar o vestido de Isaura.

Helena escreve uma carta para o Sargento contando a verdade sobre o assassinato do Dr. Paulo. Maria, amiga de Pedrinho, conta a Perpétua que Isaura foi levada por Leôncio. Gabriel se irrita e diz que a única forma de deter Leôncio é matando-o. Geraldo avisa Malvina que o resultado de sua petição na justiça saiu e que agora ela é oficialmente uma mulher separada. Isaura consegue soltar suas mãos. Ao seu lado vê um pedaço de madeira. Na mesma hora o pega e acerta na cabeça de Leôncio que desmaia.

Isaura procura nos bolsos dele a chave do cadeado. Mesmo com as mãos tremendo pega as chaves e solta os grilhões de ferro. Depois pega a faca de Leôncio e corta as amarras dos pés e sua mordaça. Subitamente Leôncio acorda. Desesperada, Isaura dá uma facada na mão dele que grita de dor. Serafina vai até a casa do Cel. Sebastião dizer que agora não é mais uma rameira. Ele deve então decidir com quem irá se casar. O Coronel escolhe Gioconda. Isaura foge pela mata. Leôncio sai atrás dela e a alcança. Para detê-la ele a sufoca. Isaura desmaia.

Jesus

Jesus enfrenta Simão Fariseu e fala sobre o Profeta e Baleia. Simão Fariseu fica envergonhado. Petronius resgata Maria Madalena. Judite entrega mais moedas a Gestas e avisa que pode precisar dele novamente. Salomé e Longinus se beijam. Malco diz a Ami que estão correndo risco. Adela segue para Jerusalém. Petronius promete ajudar Maria Madalena. Malco diz que tentará salvar Ami. Herodíade acusa Hélio de importunar Salomé. Com medo de Jairo, Chaya pede para Yoná e Gabriela a deixarem em paz. Chuza defende Hélio. Jesus fala aos discípulos. Petronius leva Maria Madalena de volta ao palácio.

Kesiah se emociona ao revê-la. Diana fica com medo ao falar sobre os demônios. Susana abraça Maria Madalena. Claudia e Pilatos comentam o ocorrido com a moça. Barrabás é libertado e recebe a ajuda de Shabaka. Alguns dias se passam e os irmão de Jesus debocham Dele. A serva Bina pede perdão a João Batista. Antipas avisa que fará uma festa. O governante diz que concederá um desejo a quem lhe der o melhor presente. Herodíade se anima. Adela reencontra Barrabás. Ela fica sem graça ao vê-lo com seus filhos, Gestas e Dimas. Tiago Justo diz que seu Irmão não irá em seu casamento. Tomé avisa a Jesus sobre a chegada de sua mãe e irmãos.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Maria foge. A Rainha Formiga tenta uma aproximação com Noé, que avisa que ama Maria. Ela se irrita e ordena que os homens-formiga amarrem Noé em seu leito. Fredo e agentes do Depecom chegam à praia e apontam suas armas para Tarso, Joca e Rico. Vavá, Pachola e Cris vão em direção ao barco e agentes do Depecom saltam e apontam armas para eles. Rosa Encarnada morre e Samira absorve seus poderes.

Apocalipse

Dudu e Natália tentam organizar as pessoas na delegacia, que reclamam por falta d’água. Brenda e Wallace ajudam a consertar Melina. Ricardo discursa sobre a Nova Babilônia. Isabela e Débora chegam à Cidade do Futuro. Alan elogia o projeto de Ricardo, enquanto Adriano critica as atitudes do vilão. Jonas fala sobre o Apocalipse com os familiares. Glória diz para Vittorio que não seguirá mais a igreja da Sagrada Luz. Marta estranha a ausência de Benjamin.

Uri reencontra Dylan e diz ter muito a conversar. Stefano diz que a marca de Ricardo será duradoura. Saulo fica mexido com as palavras ditas por Moisés e Elias. Benjamin reencontra Susana e revela que Zoe está viva. Oziel diz que não quer ver mais Saulo perto das Duas Testemunhas. Susana pede para Benjamin explicar tudo. Ricardo é surpreendido com a chegada de Ariela. Ela avisa que o exército americano está se preparando para atacar a Líbia.

SBT

As Aventuras de Poliana

Kessya recebe elogios pela apresentação e é convidada a participar de audição para uma companhia de dança. Maestro João Carlos Martins elogia Bento. Em uma coletiva de imprensa, Otto revela que Ester é um android. Roger é colocado na mesma cela que Waldisney. Glória visita Roger na prisão. Débora é levada pela polícia. Filipa conversa com Poliana e pede desculpa por tudo. Luisa discute com Otto. Otto pede perdão para Poliana e pede para que ela aceite fazer o tratamento. Amigos incentivam Poliana a perdoar Otto. Glória oferece a galeria de arte para Luisa. Sérgio e Joana dão aumento para Jeferson.

