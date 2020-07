Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 6

Malhação

Tato encontra K2 na lanchonete e a faz prometer que não revelará nada a Roney. Keyla pede para conversar com o pai. O conselheiro indaga Lica e se surpreende com suas revelações. K1 e Benê vão para a sala de Dóris, e a diretora se preocupa com a reação da filha de Josefina. Clara dá um fora em Felipe. Samantha e Guto pensam em abandonar os Caranguejos e formar uma dupla. Marta teme que Lica não se relacione mais com o pai. O conselheiro não deixa Edgar atenuar sua culpa no episódio que teve com Lica no colégio. Malu se recusa a ajudar Bóris com os alunos. Ellen acalma Benê. Roney se preocupa com a mensagem recebida de Keyla. Telma pede a Tina para não contar a Mitsuko sobre sua aproximação de Julinho. Keyla revela às amigas sobre a ameaça de K2. Tato, ao lado de Keyla, revela a Roney que não é o pai de Tonico.

Novo Mundo

Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam. Dom Pedro fica intrigado ao ver Isaura chegar ao sarau na casa de Domitila. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

Totalmente Demais

Lili afirma a Germano que seu casamento chegou ao fim. Eliza conta a Arthur que Gilda lhe garantiu que não foi Dino quem ligou para ela. Arthur garante a Eliza que irá protegê-la. Germano convida Carolina para sair. Montanha comemora a vitória de sua equipe de esporte com Wesley e Cascudo. Florisval fica indignado ao ver Montanha beijar Rosângela. Jeniffer conta a Florisval que Cascudo sofre agressões de Durão. Arthur leva um susto ao ver Germano na casa de Carolina.

Fina Estampa

Patrícia leva Antenor ao local onde Amália se acidentou. Renê estranha o comportamento de Fred. Griselda se desespera ao saber do acidente de Amália. Celeste e Vilma são avisadas sobre o acidente e as duas partem para o hospital. Chiara desmaia sozinha em casa. Juan procura Letícia. Tereza Cristina vai às compras e dá banho de loja em Pereirinha. Amália melhora e Rafael e Griselda choram ao descobrir que ela está grávida.

RECORD

Escrava Isaura

Martinho liberta Leôncio. Leôncio, com medo, pede para o Sargento parar com a surra. As flores de Serafina estão tristes com o fechamento do bordel. Malvina conversa com Geraldo. Martinho e Francisco planejam libertar Leôncio a noite. Álvaro diz a Isaura que se casarão em dois dias. Belchior conta para André as intrigas de Rosa. Rosa exige de Sebastião sua alforria. Álvaro discute com Rosa. O Sargento deixa Leôncio sem comida e Diogo lhe dá os restos de seu jantar.

Bernardo pede para Henrique tomar conta da pensão enquanto ele vai ao quilombo. Isaura e Álvaro sugerem a Sebastião a compra de Rosa. André tira satisfações com Rosa. André chama Álvaro para conversar sobre as intrigas de Rosa. Isaura volta para sua fazenda. O Sargento vai a festa de Serafina. Martinho dá a bebida com sonífero para os guardas que dormem. Martinho liberta Leôncio.

Jesus

Caius tenta disfarçar a preocupação ao saber que Pilatos mandou crucificar Ami. Zaqueu aconselha Ami a fugir. Susana estranha ao ver Diana procurando por Dimas na hospedaria. Gestas é apresentado à irmã e eles discutem. Pedro conversa, amigavelmente, com Adela. Givon discorda das palavras de Jesus e avisa que deixará de segui-Lo. Em Cafarnaum, um casal conduz seu filho que está possuído. O menino corre na direção de Zebedeu e o ataca. Mirian encontra Jairo e diz que sabe de seu segredo. Zebedeu tenta se desvencilhar do ataque do Filho Endemoniado. Jairo explode de raiva diante da provocação de Mirian. Jesus expulsa o demônio do menino e enfrenta Efraim. Claudia, Helena e Susana ajudam Kesiah a procurar Madalena pelo palácio. Efraim se enche de ódio diante das palavras de Jesus.

Herodíade tenta provocar Joana. Bina e Salomé tentam descobrir quem é o admirador secreto. Judite tem pesadelo com Gestas. Caius avisa que Ami deve ser capturado. Shabaka questiona Dimas e Gestas. Mirian conta sobre o encontro com Jairo e Adela confirma que ele o procurava com frequência. O vilão desconta sua fúria na esposa e filha. Jesus segue com seus discípulos e Efraim explode de raiva. Laila se queixa de Simão Fariseu e Asisa insinua que existe algo entre ela e Jairo. Talita chora ao ver Jairo tentando agredir Chaya. Ele obriga a esposa a se afastar de Mirian e suas amigas. Caius questiona Malco sobre o paradeiro de Ami. Marta e Betânia encontram o cavalo de Petronius. Petronius fica frustrado ao se lembrar de sua irmã Cassandra. Malco encontra Ami e avisa que ele está sendo procurado.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão conta que no fundo do subsolo existe o reino de Agartha e avisa que irá acabar com Maria e Noé. Toni e Cléo correm do homem-tarântula, mas uma teia de aranha cai cobre eles. Maria e Noé são levados pelos homens-formiga. Scorpio crava seu ferrão em Rosa. Juli e Samira entram na cela de Mariana e se trancam com os bebês. Fredo tortura Metamorfo e manda o mutante contar sobre o plano da bomba. Clara foge.

Apocalipse

Zoe se assusta com a presença de Benjamin e tenta fugir. Ele corre atrás dela e diz saber toda a verdade sobre Ricardo. Benjamin diz ter aceitado o Senhor e eles se beijam. Isabela diz para Susana que nada a impedirá de casar com Ricardo. Benjamin conhece o filho. No acampamento, Uri conversa com Jamal. Débora agradece a ajuda de Stefano. Alan fica constrangido ao ter que explicar a ausência de Benjamin no casamento de Ricardo e Isabela. Tamar estranha o comportamento de Débora. Diante do filho e da mulher amada, Benjamin diz ser o homem mais feliz do mundo. César vê Natália na igreja. Dylan agradece a presença de Noah. Ângela diz estar arrasada com a fuga de Henrique. Jonas fala sobre o Apocalipse com Natália.

André fica impressionado ao ver Felipe com Estela. Zoe fica satisfeita com as palavras de Uri. Débora vê Ariela chegando com Luca e tem uma crise de ciúmes. Ricardo aparece e chama a atenção da própria mãe. O vilão dá novas instruções à Ariela. Na redação do telejornal, Arthur, Bárbara e Celeste falam sobre o casamento de Ricardo e Isabela. César e Guto se tratam com carinho. Oziel e Gideon discute as tradições da cerimônia. Celeste exige que Chico e Dudu façam as pazes. Adriano agradece a ajuda que Estela deu à Glória. Susana recebe Tiatira. Alan conduz Isabela até Ricardo. Benjamin faz planos com Zoe. Stefano celebra o casamento de Ricardo e Isabela. Em Nova Iorque, Dylan e Noah são surpreendidos com um ataque de míssil na cidade. Ricardo se enche de ódio ao saber do ataque.

SBT

As Aventuras de Poliana

Glória se reúne com Verônica, Arlete, Gleyce e Branca para falar sobre o comitê de decidem criar o Clube do Laço Lilás. Benício fala com Sara para distraí-la, enquanto Gael, Lorena e Mário entram no laboratório e encontram Ester. Eles tiram Ester do laboratório. João conversa com Bento e Poliana chega. Vinicius fala para Jeff que não foi bem na prova por causa de Mirela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também