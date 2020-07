Resumo das Novelas

SÁBADO, 4

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Anna revela a Joaquim que descobriu por que Thomas quis se casar com ela. Liu se encontra com Fred. Piatã aconselha Anna a contar que Joaquim é o pai de Vitória. Ubirajara teme pela segurança da aldeia. O comissário Egídio suspende as buscas por Anna e Vitória, e Thomas fica furioso. Hugo se preocupa com Elvira. Domitila descobre quem é Isaura. Thomas paga Patrício para contar para ele tudo o que acontece no Palácio. Wolfgang e Diara levam Ferdinando para se hospedar na Taberna. Matias ajuda Cecília e Libério a se corresponderem. Domitila intima Dom Pedro a comparecer a um sarau que fará em sua homenagem. Piatã e Jacira se beijam. Thomas descobre a localização da aldeia Tucaré. Wolfgang reencontra Greta e Schultz. Anna conta a Joaquim que Vitória é sua filha.

Totalmente Demais

Carolina exige que Arthur escolha entre ela e Eliza. Gilda observa Dino e Peçanha conversando e desconfia. Arthur diz a Carolina que a ama, mas que não pode desistir de Eliza. Carolina pede aos funcionários que criem um editorial desafiador para o concurso, afirmando que precisa eliminar uma candidata. Germano pergunta a Lili se ela e Rafael estão tendo um caso.

Fina Estampa

Álvaro avisa a Íris que se ela não libertar Tereza Cristina de seu castigo ele mesmo o fará. Renê estranha que Tereza Cristina tenha aceitado tranquilamente a ida de Renê Junior para a casa de Griselda. Zambeze não consegue que Álvaro lhe conte o porquê de sua preocupação. Juan aceita que Rafael volte a trabalhar na Fashion Motos. Tereza Cristina coloca uma cobra dentro do carro de Amália.

Paulo lembra de quando viu Esther com Vitória. Celina avisa a Danielle que Pedro Jorge precisa voltar para casa. Patrícia avisa a Antenor que levará Alexandre para festa em sua casa. Amália entra em seu carro e Ferdinand a segue. René avisa à sua equipe que se o culpado pela sabotagem não se entregar será preso assim que descobrir quem foi. Amália vê a cobra no carro e sofre um acidente.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também