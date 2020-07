Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 3

Malhação

Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que descobriu a verdade sobre a paternidade de Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato. Samantha reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Marta avisa à filha que elas irão ao conselho tutelar. Malu comemora a instalação das catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre Deco, e a garota se desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém o que sabe, mas procura Roney logo em seguida.

Novo Mundo

Anna, Joaquim e as crianças fogem em um balão, e Thomas fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira deixam a cidade. Hugo consola Elvira. Thomas se enfurece ao saber que o balão não pode ser encontrado. O balão desce na mata e Joaquim decide acampar no local. Peter encontra Libério machucado no jornal. Sebastião prende Cecília em seu quarto. Patrício conta para Domitila que Dom Pedro saiu da feira acompanhado de uma mulher. Diara anuncia sua gravidez e Wolfgang desconfia. Schultz chega ao Brasil com Greta, irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as crianças chegam à aldeia dos Tucarés.

Totalmente Demais

Cida nota a aproximação entre Arthur e Eliza e alerta o patrão para não magoar a modelo. Cida conta a Jonatas que Arthur e Eliza podem estar se envolvendo. Fabinho conta a Jamaica que viu Lili beijando Rafael. Jonatas beija Leila. Peçanha descobre onde Eliza está morando e avisa a Dino. Eliza reconhece a risada de Dino ao telefone e, com medo, pede ajuda a Arthur. Maurice afirma a Arthur que ele está apaixonado por Eliza. Eliza tem um pesadelo com Dino. Carolina fica indignada quando Arthur troca seu nome pelo de Eliza. Fabinho conta a Germano que viu Lili beijando Rafael.

Fina Estampa

Griselda acredita que Renê deva punir o responsável pela sabotagem ao “Brasileiríssimo”. Crodoaldo reclama de ver Tereza Cristina dormindo com Pereirinha. Solange entra no carro de Daniel e avisa que lançará seu CD no Caldeirão do Huck. Luana toca no laptop de Marcela e repreende Íris por chantagear Tereza Cristina. Griselda convida Renê e o filho para morarem em sua casa. Tereza Cristina desconfia de que o filho vá para a casa de Griselda e manda Crodoaldo investigar. Zambeze conversa com Luana sobre as visões que ela teve de Íris.

RECORD

Escrava Isaura

Martinho liberta Leôncio. Leôncio, com medo, pede para o Sargento parar com a surra. As flores de Serafina estão tristes com o fechamento do bordel. Malvina conversa com Geraldo. Martinho e Francisco planejam libertar Leôncio a noite. Álvaro diz a Isaura que se casarão em dois dias. Belchior conta para André as intrigas de Rosa. Rosa exige de Sebastião sua alforria. Álvaro discute com Rosa. O Sargento deixa Leôncio sem comida e Diogo lhe dá os restos de seu jantar.

Bernardo pede para Henrique tomar conta da pensão enquanto ele vai ao quilombo. Isaura e Álvaro sugerem a Sebastião a compra de Rosa. André tira satisfações com Rosa. André chama Álvaro para conversar sobre as intrigas de Rosa. Isaura volta para sua fazenda. O Sargento vai a festa de Serafina. Martinho dá a bebida com sonífero para os guardas que dormem. Martinho liberta Leôncio.

Jesus

Simão Fariseu tenta expulsar Adela de sua casa, mas Jesus o impede. Ela se sente envergonhada, mas o Messias ergue seu queixo e sorri. Emocionada e profundamente arrependida, Adela lava os pés de Jesus. Petronius aceita fazer uma nova busca à Madalena. Susana pede para falar com Barrabás. Jesus questiona a atitude de Simão Fariseu e perdoa os pecados de Adela. Dimas tenta disfarçar diante de Claudia. Joana visita João Batista na prisão. Hélio e Longinus trocam provocações. Malco encontra Ami bêbado, rodeado de prostitutas. Caius se aproxima e questiona Ami. Barrabás agradece a visita de Susana. Ami suborna Caius. Malco chama a atenção de seu tio. Dimas se apresenta à Diana. Susana e Petronius procuram por Maria Madalena. Pedro pede desculpas à Adela e a convida para passar a noite em sua casa. Dimas conversa com Diana e são surpreendidos com a chegada de Caius.

Petronius e Susana vão até a casa de Lázaro. Eles explicam que Maria Madalena está possuída por sete demônios. Pedro apresenta Adela aos familiares. Dimas consegue despistar Caius e marca um novo encontro com Diana. Givon fica constrangido com as palavras de Jesus. Adela explica o que a fez lavar os pés de Jesus. Caius se encontra com Petronius e fala sobre o ocorrido com Ami. O soldado mente e diz que o ex paralítico já tinha gastado todas moedas. Caifás desabafa com Judite e Livona. Efraim se irrita ao ver Laila defendendo Jesus. Sula desrespeita Adela. Sula vê João beijando Gabriela e dá dicas para a menina. Simão Zelote se desculpa com Adela. Judas Iscariotes ajuda Natanael a conquistar Yoná. Maria aconselha a filha. Petronius avisa a Pilatos que Ami enganou Helena e se apossou das moedas. Irritado, o governador romano ordena a crucificação de Ami.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Formigão avisa que vai entregar Maria e Noé para a Rainha Formiga. Noé diz para Maria fugir, mas ela se recusa a abandoná-lo. Fredo diz que não deixará Metamorfo viver. Vavá e Pachola reencontram Cris e Iara. Guiga entra em casa e diz que não conseguiu encontrar Ângela. Nati chega à clínica e procura por sangue. Formigão e os homens-formiga levam Maria e Noé ao encontro da Rainha Formiga. Formigão pergunta à Rainha se ele pode executar Maria e Noé.

Apocalipse

Isabela diz não admitir que Benjamin difame Ricardo. Ela briga com o irmão. César, Guido e Natália perseguem o carro de Robinson e Henrique. Isabela pede para Susana ficar ao seu lado. Ângela diz não ver a hora de Henrique voltar para a prisão. Benjamin inicia uma investigação e descobre que o avião de Zoe foi sabotado. Wallace e a robô Melina falam sobre a expulsão de Benjamin. Os policias soguem perseguindo Henrique. Benjamin encontra com Uri e diz que Zoe está viva. No deserto, Zoe brinca com o pequeno Davi. Benjamin consegue rastrear o telefone que fez os vídeos misteriosos e descobre a identidade de Soraya.

César, Guido e Natália chegam a um galpão abandonado. Eles recebem o sinal do GPS vindo da tornozeleira eletrônica de Henrique. Eles entram no local e percebem que o objeto de localização está preso a um cachorro. Próximo dali, Henrique agradece a ajuda de Robinson e consegue fugir em um helicóptero. Benjamin diz que irá para Jerusalém procurar Zoe. Uri diz que irá acompanha-lo. Ricardo descobre que Benjamin não vem ao casamento. Débora dá forças para Isabela. César diz acreditar que Dudu ajudou Henrique. Dudu entrega dinheiro para Robinson. Ângela apoia Natália. Benjamin e Uri chegam à Jerusalém. Débora chega até a casa de Gideon e fica desconfortável.

Stefano e Vittorio se preparam para a cerimônia de casamento. Adriano tenta alertar Alan para o caráter de Ricardo. Benjamin nota a presença de Soraya e a segue. Ele a aborda e mostra a foto de Zoe. Soraya fica nervosa. Jamal se aproxima e tenta despistar Benjamin, que os surpreende dizendo saber de toda a verdade. Bárbara recebe a visita de Diogo. Dylan e Noah falam sobre as Duas Testemunhas. Dudu presenteia Celeste com um anel de brilhantes. Diogo se declara para Bárbara. Susana exige que Alan enfrente Ricardo e devolva a empresa para Benjamin. Isabela conta para Ricardo tudo que Benjamin disse. Débora e Greta cuidam dos preparativos do casamento. Susana aconselha Isabela a adiar a cerimônia. No deserto, Benjamin reencontra Zoe.

SBT

As Aventuras de Poliana

Gael, Benício, Mário e Lorena tentam ligar Ester. Jeff conta para Gleyce que passou no vestibular. Arlete e Lindomar perguntam se Vinícius conferiu o gabarito do vestibular. Ele diz que não passou. Durval e Claudia voltam de viagem. Waldisney recebe a visita de sua mãe na cadeia. Durval chega na padaria e vê tudo quebrado. Mosca diz que a culpa não foi dele. Jeff conversa com Kessya sobre Gleyce estar triste. Raquel volta de viagem. Henrique vai visitar Gleyce e a beija. Verônica divulga o Clube do Laço Lilás e encontra Roger. Luisa conversa com Poliana e diz que sabe a verdade sobre o acidente. Lorena ouve a conversa e vai contar aos meninos.Roger conversa com Verônica e diz onde estava escondido. Verônica diz que ela o denunciou. Raquel encontra com Mirela e diz que voltou para ficar.Mirela conta que não está mais namorando com Vinícius.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também