Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 29

Malhação

Keyla explica para Tato quem é Deco. Lica, Tina e Benê contam para Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda para as amigas. Tato cobra explicações para Keyla. Roney se desespera cuidando de Tonico antes do show. Anderson pensa em produzir um vídeo da banda de Samantha. Roney perde a voz. Dóris agradece a todos pela festa. Fio anuncia os vencedores do concurso de melhor barraca. Tato vê Keyla saindo do pátio com Deco. Jota vê Ellen beijar Fio. Guto procura Benê. Roney consegue cantar e todos ficam empolgados. Keyla pede para conversar com Deco depois da festa.

Novo Mundo

Anna e Joaquim se beijam. Olinto distrai Nívea. Joaquim procura Quinzinho disfarçado como um frei. Madame Dalila aborda pessoas na rua. Astuta e Pelópidas se hospedam na taberna com um grupo de cientistas e avisam que farão uma Feira de Curiosidades. Joaquim e Elvira esbarram um no outro, mas não se reconhecem. Cecília e Libério pensam em fugir com a ajuda de Matias.

Domitila acredita estar grávida. Amália tem uma lembrança e comemora com Peter. Dom Pedro sente ciúmes de Bonifácio e Leopoldina. Anna ajuda Olinto a enganar Thomas. Cecília se assusta ao saber que Sebastião negociou seu casamento com Orozimbo. Hugo flagra Elvira com Quinzinho.

Totalmente Demais

Eliza e Arthur sentam à mesa de Carolina e Pietro. Max aconselha Jamaica sobre como se aproximar de Lu. Eliza e Carolina trocam provocações. Stelinha convida Daniele para atrapalhar o clima de romance entre o filho e Eliza. Jonatas e Leila tomam chuva e a garota acaba passando a noite na casa do amigo. Fabinho vê Leila saindo da casa de Jonatas e deduz que os dois estão juntos. Lili decide passar no estúdio de Rafael e acaba se encontrando com Germano.

Fina Estampa

Severino e Clara se incomodam com o comportamento de Fred. Teodora pede para adiantar sua visita a Quinzinho. Antenor tira uma foto de Patrícia e Alexandre se beijando na faculdade. Márcia sugere que Paulo chame Esther para ser a estilista da Fio Carioca. Wallace treina Leandro, e Clint fica satisfeito com o desempenho do menino. Tereza Cristina afirma que Fred será o chef do Le Velmont se ele ajudá-la a fechar o novo restaurante de René. Teodora conversa com Mônica sobre sua viagem.

Pereirinha leva a miniatura que encontrou a outro antiquário. Beatriz ouve Antenor dizer que não consegue esquecer Patrícia. Tereza Cristina manda Fred sabotar a comida do restaurante de René. Rafael diz que quer se casar com Amália depois que limpar seu nome. Luana avisa a Solange para tomar cuidado com Baltazar. Álvaro ouve a conversa de Íris e Alice sobre Tereza Cristina. Alexandre apaga a foto no celular de Antenor. Danielle se encontra com Enzo. Chiara chega ao Rio de Janeiro. Paulo procura Esther. Tereza Cristina acredita que Griselda seja a financiadora do novo restaurante de René.

RECORD

Escrava Isaura

Rosa se insinua para Álvaro. Rosa se insinua para Álvaro e diz que ele vai ser infeliz com Isaura. Leôncio manda reunir homens para raptar Isaura. Rosa implica com Pedrinho. O Sargento acredita no depoimento de Diogo e depois sai em busca de Leôncio. Sebastião pensa nas propostas de Gioconda. Helena quer confessar que matou Paulo. Serafina chora pelo roubo de suas jóias. Isaura toca piano para Álvaro. Miguel e Tomásia fazem planos para o casamento.

Rosa mente para Belchior dizendo que beijou Álvaro e manda contar isso a Isaura. Branca diz a Estela que vai contratar um pistoleiro para matar Isaura. Henrique cobra Aurora sobre a proposta de casamento. Raimundo diz ao Sargento que Leôncio está escondido na mata. Leôncio é preso, mas não encontram as jóias de Serafina. Perpétua faz exercícios para que Gabriel volte a andar. O Sargento tortura Leôncio com socos e pontapés para saber onde estão as jóias de Serafina.

Jesus

Jesus diz que irá curar Goy. O Messias fica satisfeito com a fé de Cornélius e diz para ele voltar. Gabriela, Sara e Yoná ficam felizes ao verem que Goy melhorou. Cornélius agradece a Jesus. Judite não acredita na desculpa dada por Caifás. Cornélius avisa a Goy que ele foi curado por Jesus. Zaqueu descobre que Gestas e Dimas são filhos de Adela. Jesus retorna à Cafarnaum e reencontra Maria. Tiago Maior e João reencontram Sula e avisam que foram escolhidos como apóstolos de Jesus. Efraim pede para falar a sós com Mateus. Adela segue com a comitiva de Chuza. Zaqueu conta para Shabaka que Gestas e Dimas são filhos de Adela. Gestas conta para Dimas que eles têm uma irmã. Diana desabafa com Almáquio. Claudia discute com Pilatos.

Caifás não dá atenção à Judite e ela bufa de raiva. Efraim ofende Mateus e começa a passar mal. João e Gabriela trocam juras de amor. Yoná aceita a ajuda de Natanael. Mirian conversa com Judas Iscariotes e pergunta sobre seu passado. Calebe avisa a João Batista sobre os milagres de Jesus. Herodíade presta atenção na conversa deles. Caius provoca Barrabás e avisa eu Adela deixou a cidade. Petronius tem um pesadelo com Maria Madalena. João se despede de Gabriela. Asisa trata Maria com grosseria. Lázaro, Marta e Betânia deixam Maria Madalena sozinha em casa e vão até Jerusalém. Tiago Justo avisa que vai procurar outro lugar para morar. Claudia diz que Helena já deveria estar casada e avisa que logo Pilatos arrumará um pretendente. A comitiva de Chuza é atacada por rebeldes. De longe, Edissa observa o ataque. Jesus e seus discípulos caminham pelo deserto e se aproximam da cidade de Naim. O Messias se compadece ao ver uma mulher carregando o corpo do filho morto em um cortejo fúnebre. Ele se aproxima, toca no corpo e manda o jovem levantar.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli avisa que Mariana terá companhia e a leva para a cela de Bianca e Leonor. As mães acordam, fracas, e tentam pegar Juli, mas a médica golpeia as duas. Samira absorve os poderes dos bebês e joga raios de energia neles. Fredo percebe que Meta-Emanuel não é Emanuel e saca a arma. Perpétua manda raios elétricos contra os homens-formiga. Marta questiona Cassandra e Janete sobre como Lupo morreu. Samira luta mentalmente com os bebês.

Apocalipse

Saulo observa o fim da construção do Templo. Zoe amamenta o filho. Algum tempo se passa e ela segura o bebê maiorzinho. Arthur e Bárbara noticiam as consequências da escassez de água. Em Jerusalém, Isabela e os pais se preparam para a inauguração do Templo de Jerusalém. Gideon percebe que Débora não o perdoou. Ricardo fica animado com a inauguração do Templo. Benjamin fica intrigado com as palavras de Elias e Moisés. Vestida com vestes beduínas, Zoe passeia nas ruas de Jerusalém com Jamal e Soraya. Ela se assusta ao se deparar com Benjamin. Benjamin percebe que está diante de Zoe.

Ela se assusta ao ouvir a voz de Ricardo e foge. Benjamin pede um minuto a Ricardo e corre para procurar sua amada, mas não a encontra. Ricardo é ovacionado durante a inauguração do Templo de Jerusalém. Zoe fala com Soraya sobre o encontro com Benjamin. Susana tenta entender o comportamento do filho. Dois anos se passam. No deserto, Zoe brinca com o filho Davi, de dois anos. Benjamin conversa com Uri e fala sobre sua vontade de entender a bíblia. César fica revoltado ao saber que Henrique será solto. Natália leva o pai para a casa de Ângela. Benjamin avisa a André que irá viajar. Em Jerusalém, Moisés e Elias são xingados na rua. Uri e Dylan discutem sobre a escassez de água. Robinson e Dudu seguem com as atividades ilícitas. Estela recebe a ajuda do androide Lia. Bárbara lamenta a perda do filho e recebe o apoio de Rodrigo.

Ricardo é avisado sobre a chegada dos representes do Conselho. Glória se encontra com Vittorio. Estela convida Felipe para o casamento de Isabela e Ricardo em Roma. Débora ajuda Isabela a escolher o vestido de noiva. Benjamin procura Susana e diz que viajará para Jerusalém em busca de explicações sobre as profecias do apocalipse. Ricardo se exalta com os representantes do conselho. Disfarçada, Zoe faz um novo vídeo. Benjamin chega em Jerusalém e se encontra com o professor Rodrigo. Ricardo exige que André descubra a origem dos vídeos misteriosos. Rodrigo dá explicações sobre a bíblia para Benjamin. Ricardo percebe a animação de André na ausência de Benjamin. Saulo explica sobre a religião judaica para Benjamin. Ricardo diz que decretará guerra a quem estiver contra ele. Arthur pede para Bárbara investigar Ricardo. Jonas fala sobre o Apocalipse. Zoe se dá conta que uma guerra irá começar.

SBT

As Aventuras de Poliana

João visita Poliana e leva feijão para distraí-la. Antonio chega e conta a eles que Waldisney fez Nanci de refém. Gleyce fala para Jeff que Waldisney foi preso e diz que ele e o Rato. Jeff revela para Gleyce que sabia que Waldisney é o Rato e conta que ele o ameaçava. Nanci consegue fujir e é acolhida por Mirela e dona Branca. Glória vai falar com Pendleton e pergunta se ele que roubou as jóias da família da Luisa. Marcelo e Luisa recebem uma mensagem no celular dizendo que Poliana está paraplégica. Falcão fala para Lindomar não fazer o enredo da escola de samba. As crianças do clubinho desconfiam que Pendleton está mentindo e acham que Ester está envolvida no acidente de Poliana. Filipa conversa com Guilherme sobre seu pai. Sérgio e Joana tentam se entender. Arlete conta para Verônica que acha que viu Roger na comunidade. João conversa com Antonio e diz que não sabe o que fazer para ajudar Poliana e tenta encontrar uma forma para que ela volte a jogar o Jogo do Contente.

