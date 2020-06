Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 26

Malhação

Deco vibra com a apresentação de Keyla. K1 se insinua para MB. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Keyla deixa Tonico com Roney e sai com Tato para a quadrilha. K2 dança com Deco. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco e fica intrigado. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Termina a quadrilha e Deco sai atrás de Keyla. Lica, Tina e Benê se preocupam com a amiga. Tato flagra Deco falando com Keyla.

Novo Mundo

Diara acolhe Joaquim, Piatão, Jacira e Olinto. Peter pede ajuda a Libério para encontrar Amália e confessa seu amor pela paciente. Jacinto pede que Madame Dalila leia sua mão. Joaquim e Bonifácio armam um plano para resgatar Anna. Thomas, Domitila e Francisco comemoram o desentendimento entre Pedro e Bonifácio. Amália afirma a Peter que tem medo de Sebastião. Peter declara seu amor por Amália e a leva para casa. Disfarçado como militar, Olinto chega à casa de Thomas, e Anna o reconhece.

Totalmente Demais

Henri Castelli dá fora em Cassandra quando ela o beija. Maurice diz a Arthur que perdeu seus bens em jogos de cassino. Florisval liga para uma agência de modelos à procura de uma senhora para fingir ser sua mãe. Lurdinha e Kátia se derretem por Germano, o novo morador do Bairro de Fátima. Eliza e Jonatas discutem. Arthur afasta Eliza de Jonatas e pede à menina que se concentre para a prova do concurso. Jonatas pergunta a Arthur se ele está interessado em Eliza.

Fina Estampa

Griselda teme que Tereza Cristina descubra que ela financiou o novo restaurante de René. A perua conta a Crô que foi ao Brasileiríssimo para causar discórdia entre os funcionários. A portuguesa se junta às ‘maridas de aluguel’ para reconstruir sua mansão. Após recuperar todo o tesouro, Teodora pede demissão do hotel. A periguete vai viajar para Nova York e engana Pereirinha dizendo que é para São Paulo. Ferdinand diz para Álvaro que pretende ficar com sua prima.

RECORD

Escrava Isaura

Serafina descobre que suas jóias e dinheiro foram roubados. Com medo de levar uma facada, Leôncio paga Serafina e vai embora. Joaquina chega para visitar Isaura. Isaura entrega a carta de alforria de Joaquina. Tomásia pergunta a sua mãe sobre seu casamento com o Cel Sebastião. Gioconda faz cara de mistério. Serafina descobre que suas jóias e dinheiro foram roubados. Ela decide então ir a delegacia. Leôncio cava um buraco para esconder as jóias de Serafina. Depois tapa o buraco. Helena quer contar a verdade sobre o assassinato, mas Diogo não deixa. Pedrinho reencontra Isaura.

Serafina diz ao Sargento que fechará seu bordel até que achem suas jóias. O Sargento a ela que precisa procurar por Leôncio e Diogo. Henrique pede Aurora em casamento durante um piquenique. Gioconda aceita se casar, mas impõe algumas condições. Geraldo escreve a carta de separação de Malvina. Diogo e Helena conversam sobre a situação deles. Geraldo dá algumas esperanças a Helena sobre a situação de Diogo. Branca trama um plano para separar Isaura de Álvaro. O Sargento chega na casa do Cel. Sebastião. Diogo se apresenta antes que comecem as buscas por ele. Rosa decide atacar Álvaro para que Isaura acredite que ele não vale nada. Leôncio pede ajuda pra seqüestrar Isaura. Rosa pede um beijo a Álvaro.

Jesus

Sara diz que Jesus pode ajudar Goy. Adela reconhece os filhos. Deborah flagra Caius dando em cima da serva Diana. Efraim fica desconfiado ao ver Jairo acompanhando Laila. Jesus fala para seus seguidores. Chuza avisa a Pilatos que partirá para Tiberíades. Ele conta que Joana pedirá pela liberdade de João Batista. Petronius os alertam sobre possíveis ataques de ladrões e rebeldes no caminho. Longinus se oferece para acompanha-los. Claudia avisa à Diana que conseguiu libertar Adela. Salomé esconde de sua mãe as cartas que recebeu misteriosamente. Madalena se abre com Lázaro e diz que não lembra das coisas que tem feito. Gestas fica impactado depois do encontro com Adela. Deborah discute com Caius e é contida por Helena. Anás estranha a alegria de Caifás. Judite fala da noite que teve com o estranho. Cornélius encontra Maria e avisa que Goy está paralisado. As pessoas ficam impactadas com as palavras do Messias.

Deborah reclama de Caius e se mostra arrependida de ter dado sua criança. Helena a aconselha a dizer a verdade para Tiago Justo. O rapaz é aconselhado por Nicodemos. Caius diz saber a real intenção de Longinus em acompanhar a comitiva de Chuza até a cidade de Herodíade. Irritado, Gestas procura Adela e diz saber da verdade. Cornélius procura Jesus. Efraim reclama da conduta das filhas. Gestas não compreende Adela e sai furioso. Sara e Gabriela cuidam de Goy. Adela conversa com Diana e diz que vai procurar Jesus. Gestas diz a verdade para Dimas sobre Adela e eles brigam. Laila fica triste com a frieza de Simão Fariseu. José de Arimatéia aconselha Deborah. Judite sente um cheiro estranho em Caifás e o questiona. Dimas procura Adela, mas fica decepcionado ao descobrir que ela deixou a cidade. A comitiva de Chuza parte para Tiberíades. Joana vê Adela caminhando sozinha e a convida para se juntar a eles. Cornélius encontra Jesus e fala do estado de saúde de Goy.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli avisa que Mariana terá companhia e a leva para a cela de Bianca e Leonor. As mães acordam, fracas, e tentam pegar Juli, mas a médica golpeia as duas. Samira absorve os poderes dos bebês e joga raios de energia neles. Fredo percebe que Meta-Emanuel não é Emanuel e saca a arma. Perpétua manda raios elétricos contra os homens-formiga. Marta questiona Cassandra e Janete sobre como Lupo morreu. Samira luta mentalmente com os bebês.

Apocalipse

Uri convence Benjamin a esquecer a possibilidade de Zoe ainda estar viva. Estela fica surpresa com o requinte de Glória no preparo do café da manhã. Débora se irrita ao saber que a governanta deixou a mansão de Roma. Felipe tenta agradar André, mas não tem sucesso. Ângela provoca Henrique na prisão. André fala sobre os projetos da empresa de Benjamin para César. No deserto, Zoe consegue ler as notícias sobre os últimos acontecimentos. Débora flagra Ariela beijando Luca. César discute com Dudu e eles brigam feio. Zoe lê as notícias nos jornais trazidos por Jamal e mostra a foto de Benjamin para Soraya. Débora e Ariela saem no tapa.

Ricardo chega no local e se surpreende ao ver o estado de sua mãe. Estela permite que Glória possa encontrar Vittorio em sua casa. Talita conhece a governanta italiana. Ricardo faz pouco caso das lamúrias de Débora. Felipe é humilhado por André. Dylan e Noah trocam palavras de carinho e se despedem. Glória avisa a Vittorio que está no Brasil. Uri e Benjamin conversam sobre fé. Alguns meses se passam. No deserto, Zoe acaricia sua barriga bem maior. Saulo admira o templo de Jerusalém em construção. Jonas se prepara para o período de seca anunciado pelas Duas Testemunhas. Bárbara sente uma forte dor e se desespera ao ver que está sangrando. Glória reencontra Vittorio.

André se incomoda com a aproximação entre HD e Brenda. Diogo tenta consolar Bárbara. Felipe dá uma bíblia para Estela. Disfarçada, Zoe grava um novo vídeo e fala sobre o Anticristo. Ricardo sente ódio ao ver a gravação. Benjamin pede para André descobrir a origem do vídeo. Jonas, coma ajuda de parentes e amigos, começa a estocar água e mantimentos. Ricardo fiscaliza as obras da construção do Templo. Moisés e Elias seguem pregando enquanto o povo se revolta. As Duas Testemunhas observam Noah. Benjamin e André mostram a Ricardo o projeto de sua marca. O vilão se mostra satisfeito e André fica enciumado. Dylan apresenta a Agência Espacial para Noah. No deserto, Zoe entra em trabalho de parto. Zoe chora de emoção ao ver que deu à luz um menino.

SBT

As Aventuras de Poliana

Os pais de Hugo vão viajar e o menino fica novamente na casa do tio Afonso. A noticia sobre a prisão de Waldisney se espalha, e Jeff diz a mãe que já sabia que Waldisney era o Rato. A polícia intima Violeta para um interrogatório. Glória pergunta se Pendleton roubou as jóias da família da mãe de Luisa para conseguir a guarda de Poliana. Filipa tem dificuldades para aceitar a situação com seu pai. Arlete desconfia que tenha visto Roger andando na comunidade. João tem uma ideia brilhante para animar Poliana, e com a ajuda dos amigos e professores da Ruth Goulart, lança uma campanha para enaltecer o Jogo do Contente.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

