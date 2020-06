Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 25

Malhação

Keyla não percebe a presença de Deco. Tina se incomoda com os elogios que Anderson faz para Samantha. Tato se emociona quando Keyla conta que Tonico falou “papai”. Ellen sente ciúmes de Fio. Guto percebe o desespero de Benê e tenta tranquilizá-la. Noboru obriga Telma a ir com ele para a festa junina. Josefina sente ciúmes de Nena com Roney. Julinho fica encantado com Telma. Benê entra em pânico no palco. Anderson pede para Guto tocar com a banda de Tina. MB se insinua para K1. Roney e Nena vibram juntos por causa de Keyla e Ellen. Edgar observa Lica no palco. Deco vê Keyla cantando.

Novo Mundo

Leopoldina enfrenta Domitila. Anna conclui que Thomas e Fred eram cúmplices. Vestida como Madame Dalila, Elvira engana Germana e Licurgo. Narcisa confessa a Bonifácio que revelou o endereço de Domitila para Leopoldina. Diara agradece Ferdinando por cuidar de Wolfgang. Joaquim aconselha Piatã a aceitar Jacira. Thomas se insinua para Liu. Anna sofre por não poder ficar com Vitória. Bonifácio garante a Leopoldina que ficará a seu lado. Amália foge e Peter se preocupa. Joaquim pede ajuda a Diara.

Totalmente Demais

Carolina fica furiosa quando Lu lhe conta que Arthur e Eliza estavam se divertindo na boate. Rafael diz a Lili que Germano não tem um caso com Carolina. Jojô conta a Eliza que Leila dormiu na casa de Jonatas. Hugo contrata Riscado para trabalhar como garçom. Rosângela pede a Eliza que se afaste de Jonatas. Jonatas se oferece para ajudar Leila e Jamaica na gravação do concurso. Arthur se prepara para encontrar Eliza no concurso, quando é surpreendido com a chegada de Maurice à sua casa.

Fina Estampa

Enzo e Pereirinha fogem do antiquário, mas acabam perdendo as miniaturas na rua. Teodora sai de seu esconderijo e recupera o tesouro. Crô fala para Tereza Cristina sobre seu parceiro misterioso e comenta sobre a tatuagem de escorpião. Zambeze estranha o comportamento de Álvaro. Baltazar reclama das atitudes de Solange com Celeste. Amália e Rafael passam a noite juntos. Danielle estranha ao ver Enzo passar correndo na frente de seu prédio. Pereirinha ouve a conversa de Silveira e Edmara sobre o roubo no antiquário. Teodora chega em casa com a caixa de acrílico. Tereza Cristina procura pelo ex-marido na cama. Griselda sugere que Amália e Rafael se casem. Pereirinha encontra uma miniatura na rua. Esther tem alta do hospital e vai para casa com Vitória. Griselda pensa em mandar prender Tereza Cristina. Antenor afirma que Patrícia ainda está interessada nele. Juan Guilherme descobre que Chiara está voltando para o Brasil. Wallace e Zuleika voltam de São Paulo. Teodora guarda uma bolsa em um armário no aeroporto. Tereza Cristina ameaça armar um escândalo no restaurante de René, quando Griselda chega.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio se nega a pagar Serafina. Isaura sugere a Tomásia que ela adote uma criança já que não pode mais engravidar. Belchior pensa nas mulheres que nunca teve. Aurora toca piano na festa de Isaura. Leôncio encontra Flor de Lis e lhe agride. Ela se revolta e encosta uma garrafa quebrada no pescoço dele. O Sargento pede que ela abaixe a garrafa. Serafina sobe com Leôncio para sua alcova. Cel. Sebastião pede novamente Gioconda em casamento. Tomásia insiste que Bernardo e Moleca estejam em seu casamento. Eles aceitam o pedido. Geraldo diz a Malvina que o amor de sua vida é ele, mas ela pede paciência.

Branca jura para sua mãe que Álvaro e Isaura não ficarão juntos se depender dela. Tomásia elogia a festa de Isaura. Álvaro se despede de Isaura para voltar à casa da Condessa. Flor de Lis e o sargento se beijam após uma conversa. Cel. Sebastião fica curioso com as intenções de Geraldo com Malvina. Antes de se deitar, Isaura agradece com uma prece o seu dia. Leôncio entra no quarto onde Isaura dorme e lhe coloca uma faca no pescoço. Ele a beija e se deita ao lado dela. Isaura acorda do pesadelo apavorada. Vai até a janela e verifica a tranca. Diogo visita Helena mesmo estando foragido. Isaura conta sobre o pesadelo para seu pai. Na saída do bordel, Leôncio se nega a pagar Serafina. As florzinhas da casa se armam de canivetes. Leôncio se assusta.

Jesus

Jesus começa a escolher os Doze Apóstolos. Pedro fica surpreso ao ouvir seu nome. André, João, Tiago Maior, Tiago Menor, Filipe e Natanel também são chamados. Jesus pergunta por Mateus. Asisa pede para o marido não abandoná-la, mas ele vai ao encontro do Messias. Tomé e Simão Zelote se surpreendem ao também serem chamados. Logo em seguida, Jesus indica o nome de Judas Tadeu. Givon e Yonatan ficam frustrados. Mateus e Judas Iscariotes são os últimos a serem chamados por Jesus. Os demais seguidores ficam frustrados. Claudia e Helena pedem a Petronius para libertar Adela. Barrabás se despede de sua amada.

José de Arimatéia aconselha Deborah a se casar com Tiago Justo. Eles falam sobre Edissa. Susana se emociona ao ver que Shabaka teve a mão curada por Jesus. Efraim se exalta com a filha e engasga com um pedaço de pão. Asisa observa o pai ficando vermelho. Adela se espanta ao ver Caifás em seu quarto. Efraim reclama da demora de Asisa em socorrê-lo. Maria Madalena arde em febre e recebe os cuidados da família de Lázaro. Caifás oferece dinheiro à Adela para ela ajudá-lo a recuperar a virilidade. Jesus passa ensinamentos aos seus seguidores.

Goy perde a força nos braços. As pessoas ficam maravilhadas com as palavras do Messias. Sula diz abençoar a união entre João e Gabriela. Anás sorri com o ouro oferecido por um judeu. Angustiada, Judite se lembra da mulher que foi assassinada. Ami diz que agora quer aproveitar a vida. Diana recebe o apoio de Almáquio. Caifás se recusa a pagar pelos serviços de Adela. Jairo dá em cima de Laila. Batista é provocado por Herodíade. Com dificuldade, a mulher de Jairo tenta cuidar da filha Talita. Yoná leva frutas para elas. Caifás atira a bolsa de moedas em Adela. Jesus recebe o carinho de uma menina. Caius dá em cima da serva Diana. Adela segue pelas ruas de Jerusalém com a bolsa de moedas e é atacada por Dimas e Gestas. Sara e Cornélius encontram Goy caído no chão, desacordado.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli avisa que Mariana terá companhia e a leva para cela de Bianca e Leonor. Fredo percebe que Meta-Emanuel não é Emanuel e saca a arma. Toni e Cleo se deparam com uma aranha gigante. Viviane avisa Guiga que pedirá a guarda das crianças na justiça. Marta questiona Cassandra e Janete sobre a morte de Lupo. Telê conta que ouviu boatos que alguém de outra civilização ensinou tudo o que Júlia sabe. Fredo leva um soco invisível.

Apocalipse

Noah se abre com Hanna. Wallace conversa com Melina e fala de sua vontade de arrumar uma mulher. Ricardo Montana assume o comando do Conselho das Nações. Débora agradece a parceria de Stefano. Talita não culpa Guto pela prisão de Henrique. Estela fica impressionada com a capacidade do androide Lia. Oziel oferece apoio a Gideon. Ângela fica feliz com a prisão de Henrique. André trata Felipe com frieza. Glória é recebida por Estela. Noah diz que quer passar um tempo com Dylan. Na igreja, Jonas reúne os fiéis e diz que é preciso se preparar para o fim dos tempos. Em conversa com Ariela, Ricardo mostra desprezo por Isabela. Benjamin navega na internet e acha o vídeo de uma mulher de burca falando sobre o Apocalipse. Ele diz que a pessoa fala como sua amada Zoe.

SBT

As Aventuras de Poliana

Jeff diz a Brenda que perdeu a confiança nela. Luisa insiste para Pendleton contar o que sabe sobre o acidente de Poliana. Henrique tenta conversar com Kessya e Gleyce aparece. Guilherme pede para Raquel desistir da viagem. Roger pede ajuda de Débora e ameaça denuncia-la. Poliana tenta sair da cama sozinha e cai. Pendleton diz a Luisa que Ester empurrou Poliana durante uma briga. Waldisney leva Nancy para a “toca” da RatCave. A polícia invade o bar Toca Toca, e Waldisney faz Nancy de refém. Branca vê a notícia do sequestro pela televisão e fica assutada. João leva Feijão para a casa de Poliana para tentar anima-la. Nancy consegue fugir e Waldisney/Rato é finalmente capturado pela polícia.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

