Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 24

Malhação

Roney apressa a filha para ir a festa. Keyla se preocupa com Tonico. Ellen tenta animar Benê. Tina e Lica ficam encantadas com Dóris. Das Dores avisa a Tato para tomar cuidado com K2. Nena chega à festa e Anderson e Ellen comemoram. Bóris incentiva Edgar a ir à festa no colégio público. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney por seu comportamento. Keyla não consegue sair de casa e fica cuidando de Tonico. A banda Os Caranguejos entra no palco. Anderson elogia a performance de Samantha e Tina fica enciumada. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.

Novo Mundo

Ubirajara permite que Joaquim fique na aldeia com Anna, Vitória e Quinzinho até provar sua inocência na suposta morte de Elvira. Leopoldina pergunta a Pedro se ele ama Domitila. Peter diz a Amália que foi um erro se envolver com ela. Licurgo acredita que Germana está louca. Wolfgang passa mal e Ferdinando o assiste. Leopoldina se culpa pelo sofrimento de Anna com Thomas. Elvira se disfarça de cigana e reencontra Quinzinho. Leopoldina vai ao encontro de Domitila.

Totalmente Demais

Arthur ensaia um beijo técnico com Eliza para o editorial romântico. Jojô comenta com Aparecida que acredita que Eliza irá namorar seu pai. Stelinha e Aparecida convocam Jonatas para jantar na casa de Arthur. Fabinho convida Débora para almoçar em sua casa. Rafael conta para Lili que viu Germano e Carolina juntos. Rafael tenta beijar Lili, mas é interrompido por Fabinho e Débora, que percebe o clima entre o fotógrafo e a dona da Bastille.

Fina Estampa

Rafael salva Amália da morte em incêndio na mansão de Griselda. O casal reata o romance. A portuguesa dá um banho de mangueira em Tereza Cristina. Baltazar manda Solange ir embora ao vê-la com Daniel. Juan Guilherme recebe um telefonema de Chiara, sua ex-mulher. Letícia confessa a Vilma que ainda sente a presença de seu ex-marido no quarto. Griselda descobre que Amália foi trancada de propósito em incêndio. Tereza Cristina reclama do trabalho de Ferdinand na mansão de sua rival. René fica satisfeito com o número de reservas em seu novo restaurante. Ele repreende Griselda por não tê-lo avisado do incêndio. Enzo dopa Barinski e descobre onde está escondido o tesouro. Polícia quase pega Enzo e Pereirinha roubando o antiquário.

RECORD

Escrava Isaura

Rosa diz a Belchior que vai tentar conquistar Álvaro. Leôncio conversa com Francisco sobre Isaura. Álvaro e Isaura recebem amigos e familiares na fazenda para celebrarem a liberdade dos escravos e a união do casal. Rosa fica brava por continuar escrava e Isaura ter conseguido sua carta de alforria. Gioconda sente ciúmes do Cel. Sebastião com Perpétua. Leôncio pede a arma de Francisco emprestada. Isaura se emociona ao tocar piano para os convidados. Rosa diz a Belchior que vai tentar conquistar Álvaro. Helena sente saudades de Diogo.

Branca decide ir ao sarau de Isaura dizer que está grávida de Álvaro. Geraldo decide ser o advogado de Malvina na separação judicial dela com Leôncio. Rosa diz a Gioconda que seu pai não a ama. Cel. Sebastião passa mal depois de ouvir desaforos de Rosa a seu respeito. Henrique sente ciúmes de Aurora com Álvaro. Belchior pede conselhos ao Cel. Sebastião para conseguir conquistar mulheres. Tomásia teme que Leôncio apronte algo. Francisco vende sua arma para Leôncio. Tomásia e Isaura falam de seus sofrimentos. Tomásia diz a ela que sua vingança estará completa quando Leôncio estiver atrás das grades ou morto.

Jesus

Jesus segue curando diversas pessoas, enquanto João Batista, na prisão, mostra sua desesperança. Jesus cura a menina com eczemas. Caleb fica impressionado. Jesus o manda dizer a Batista sobre tudo o que viu. Asisa chora e discute com Mateus. Jairo ameaça Judas Iscariotes. Lázaro estranha o comportamento de Maria Madalena e não percebe que ela está possuída. Judite engana Caifás.

Jesus fala sobre João Batista para seus seguidores. João chama Pedro para uma conversa. Jairo discute com Judas Iscariotes e recebe o apoio de Simão Fariseu. Mateus beija Asisa. Pedro diz que João deve ter calma, mas concede a mão de Gabriela. Jesus se recorda de momentos ao lado de seus discípulos. Yoná e Gabriela falam sobre Talita, a filha de Jairo. Simão Fariseu e Jairo desejam o mal de Jesus. Sula se assusta ao saber que João pediu a mão de Gabriela em casamento.

Herodíade se irrita com o jeito como Antipas trata Salomé. Judite reclama do desempenho de Caifás e diz que ele foi amaldiçoado por Jesus. Sula sente ciúmes de João. Claudia diz que ajudará a mãe de Diana. Adela conversa com Barrabás na prisão. Jesus ora a Deus. Gabriela fica feliz ao saber que Pedro concedeu sua mão a João. Jesus avisa que escolherá os Doze Apóstolos.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Caminhão vem buzinando na direção do carro de Nati e ela desvia. Lupo morde Lucas. Cassandra e Janete se jogam contra Lupo. Lucas morre. Carvalho avisa para família Mayer que entrará com um registro de ocorrência por causa do furto do violino Stradivarius. Agentes do Depecom chegam para entregar intimação para João, Sandra e Tarso. Cassandra solta Lucas e vai atrás de Lupo, que morre sob o efeito do poder de Janete. Telê questiona Eric sobre a “chefia oculta”.

Apocalipse

Zoe grava o vídeo no celular para Soraya. Uri diz que quer provar a falta de veracidade da bíblia. Dylan segue se entendendo com Noah. Bárbara procura Diogo. Ariela dá em cima de Luca. Felipe fala sobre fé com Estela, que fica mexida. Diogo descobre que vai ser pai, mas fica surpreso ao saber que Bárbara quer independência. Na prisão, Henrique desabafa com Natália. Noah se entende com Dylan. Soraya deixa o acampamento no deserto e segue para Jerusalém com o vídeo de Zoe. Dudu se irrita ao ouvir Celeste falando sobre Chico. Gideon e Tamar se emocionam ao reencontrarem Noah. Guido pede a César uma evidência para investigar Dudu Poeira. Estela recebe Susana. André orienta Lia, a androide trazida por Susana. Felipe pede para o filho dormir em sua casa. Rodrigo descobre que Bárbara está grávida, mas fica surpreso ao ouvir a filha dizendo que não quer saber de casamento.

SBT

As Aventuras de Poliana

Sophie continua a dar aulas de música na comunidade e Falcão decide participar. Ainda muito triste com o acidente, Poliana volta para casa e seus amigos e família tentam alegra-la. Henrique envia flores para Gleyce, mas Kessya entrega para a mãe em seu nome e joga fora o cartão. Pendleton procura tratamentos tecnológicos avançados para o tratamento de Poliana. Sérgio e Joana passam a discutir no trabalho e chamam a atenção dos demais colegas. Jeff recusa a proposta de Gabi. Pendleton diz as crianças do Clubinho que Ester ficou abalada com o acidente de Poliana e por isso decidiu leva-la para casa de um parente distante. Brenda pede perdão a Jeff. Raquel se despede de Mirela. Gleyce encontra o cartão que Henrique enviou a ela. Kessya vai ao encontro de Henrique e pede que ele se afaste de sua mãe. Escondido, Roger aparece no carro de Débora. Sem saber que a viagem irá durar apenas 6 meses, Guilherme vai atrás de Raquel no aeroporto para se declarar. Luisa pede uma satisfação a Pendleton sobre o acidente de Poliana.

