Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 23

Malhação

Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da festa. Felipe ensina Lica a grafitar. Keyla não consegue se concentrar no ensaio e Tina e Ellen a repreendem. Roney se recusa a contar para Josefina o que aconteceu entre ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. MB discute com Lica por causa de Felipe. Keyla manda uma mensagem para Deco. Tato pede que Anderson conserte o aparelho de CD que Roney usará no show. MB tenta afastar Felipe da banda. Marta e Luís se beijam. Edgar discute com Malu. Dóris fica orgulhosa ao ver a escola arrumada. Benê se preocupa com a renda da festa. Keyla não ouve a mensagem de Deco, avisando que irá ao encontro dela.

Novo Mundo

Piatã, Olinto e Jacira afirmam que ajudarão Joaquim a resgatar Anna. Licurgo estranha o comportamento de Germana. Hugo diz a Quinzinho que Joaquim escapou da prisão. Thomas instala barras de ferro nas janelas de sua casa. Peter e Libério anseiam pela reunião com Dom Pedro sobre a independência do Brasil. Leopoldina consegue avisar a Anna que Joaquim está livre. Hilda ouve quando Diara e Ferdinando falam sobre a atração que sentem um pelo outro. Tibiriçá garante a Joaquim que Elvira está viva. Incentivado por Domitila, Dom Pedro não comparece à reunião com os liberais. Amália beija Peter. Elvira despista Jacinto, mas acaba presa.

Totalmente Demais

Carolina comunica à sua equipe que a próxima prova do concurso será um editorial romântico. Eliza avisa a Arthur que não sabe se conseguirá fazer o editorial. João e Maria fotografam Lili com Rafael saindo do estúdio e enviam para Dorinha. Arthur orienta Max a beijar Eliza para o ensaio do editorial romântico, mas a modelo trava. Dorinha arma um jantar para unir Germano e Carolina. Germano se surpreende ao ver, no celular de Dorinha, uma foto de Lili e Rafael juntos.

Fina Estampa

Guaracy diz para Paulo que é marido de Esther. Pereirinha rejeita Tereza Cristina e desliga o telefone na cara dela. Leandro leva a pior em treino com Wallace. Em busca do tesouro roubado, Pereirinha e Enzo armam para cima de Barinski. Rafael consegue um alvará de soltura e marca um encontro com Amália. Ferdinand entra na mansão de Griselda e tranca a jovem no lavabo. A mando de Tereza Cristina, ele incendeia a casa da portuguesa. Amália tenta sair do lavabo, mas não consegue. Tereza Cristina finge espanto ao saber do incêndio. Griselda se desespera ao ver sua casa pegar fogo com sua filha presa do lado de dentro.

RECORD

Escrava Isaura

Henrique dá um soco em Leôncio. Sebastião fica surpreso com a chegada de Leôncio. João chega a fazenda e recebe as boas notícias. Isaura dá a liberdade a todos os escravos da fazenda. Henrique dá um soco em Leôncio. Sebastião furioso ameaça Leôncio com uma arma. Todos comemoram a liberdade de Isaura. Os escravos festejam o lindu da liberdade. Malvina pede para Sebastião ajudar Leôncio. Sebastião dá uma mísera mesada a Leôncio.

Belchior leva o convite para o sarau de Isaura para Perpétua, Gioconda e Gabriel. Leôncio vai ao bordel. Sebastião, Henrique, Helena e Aurora se arrumam para o sarau.Malvina decide ir a festa comemorar. Leôncio diz a Serafina que quer seus serviços de graça. Branca se irrita com a liberdade de Isaura e ameaça matá-la. Todos festejam a liberdade de Isaura, menos Rosa que está triste e Belchior que fica bêbado. Leôncio diz a Francisco e Martinho que planeja matar Álvaro e seqüestrar Isaura.

Jesus

Cornélius e Goy reencontram Matheus. Jesus faz uma mulher cega voltar a enxergar e ajuda um casal de idosos. O Messias pede para João e Tiago buscarem um barco para que consiga falar melhor com as pessoas. Escondidas de Caifás, Livona ajuda Judite a procurar um homem para tentar engravidar. Barrabás se abre com Adela e nega ter feito mal à Maria Madalena. Efraim aconselha Asisa a procurar Mateus, mas ela se recusa. Enquanto voltam da rua do comércio, Gabriela e Yoná encontram Chaya, esposa de Jairo, e Talita, a filha deles com paralisia cerebral. Simão Fariseu e Jairo avisam a um mensageiro de Antipas sobre Jesus. Chaya se recusa a dizer o nome de seu marido, mas Yoná e Gabriela descobrem que Jairo é o pai da menina. Lázaro chega em casa com Maria Madalena. Jesus liberta três endemoniados.

Adela é surpreendida com a visita de Diana. Ajudada por Livona, Judite se junta às prostitutas. Ela fica tensa ao ser questionada por Gestas. Maria Madalena se abre com Marta e Betânia. Diana pede perdão à Adela. Gestas se interessa por Judite, que se recusa a mostrar o rosto. Jesus é alertado para a quantidade de pessoas que o procuram. Petronius se recusa a libertar Adela. Livona procura por Judite. Gestas reconhece o bracelete que foi de sua mãe e acaba vendo o rosto de Judite. Tiago Maior e João reencontram Sula e Zebedeu. Gabriela fica feliz ao rever seu amado. Pedro questiona a filha ao vê-la na companhia de João. Tiago Justo pede Deborah em casamento e ela tem um ataque de choro.

João pede para conversar com Pedro, mas ele diz que não tem tempo agora. Antipas é avisado sobre a presença de Jesus em suas terras. Caifás vê Judite chegando em casa tarde da noite e a questiona. Asisa é surpreendida com a chegada de Mateus. Jairo encontra com Judas Iscariotes e o provoca. Na casa de Lázaro, Maria Madalena se apavora com a presença do Satanás. Caleb surpreende a todos e avisa que tem uma mensagem de João Batista para Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Janete tem a visão de Lucas sendo atacado por Lupo. Aline e Gabriela observam Gaspar e tentam descobrir o que aconteceu com ele. Guiga e Viviane discutem e ela avisa que vai pedir a guarda dos filhos. Gór chora por causa da morte do irmão e Metamorfo a consola. Juli aciona um gás dentro da cela de Bianca e Leonor. As mães sentem o gás tomar conta do ambiente e desmaiam.

Apocalipse

Débora diz que Isabela será como uma rainha. Emocionados, Dylan e Noah se abraçam. Estela conta a verdade sobre Henrique para Talita. Benjamin diz que André o acompanhará até o Brasil. Adriano pede para Susana receber Glória no Brasil. Hanna descobre sobre a troca dos bebês. Dylan tenta se entender com Noah. Henrique pede proteção a Dudu. César acusa o policial corrupto e eles brigam. Saulo fica animado com a construção do novo templo de Israel.

Ricardo e Stefano fazem planos. Bárbara pede para Celeste não falar nada sobre sua gravidez. Chico tenta alertar a produtora para o perigo de se envolver com Dudu. Zoe pede para Jamal trazer uma bíblia para ela. Glória agradece a ajuda de Adriano. Hanna conversa com Saulo sobre a paternidade de Noah. Oziel reclama da maneira como Marta está tratando o assunto. Gideon se declara para Tamar. Zoe decide gravar um vídeo no celular e pede para Soraya divulgar.

SBT

As Aventuras de Poliana

Nancy, Antônio e Branca vão visitar Poliana no hospital. Filipa fica feliz com o acidente de Poliana, pois assim irá conseguir o papel principal no musical de fim de ano. Gabi faz uma proposta a Jeff. Helô pede que os alunos apoiem enviando mensagens de carinho para Poliana em sua recuperação. Mário suspeita que Ester possa ter algo quanto ao acidente de Poliana. Glória entrega a Luisa algumas jóias de sua mãe. Disfarçado, Roger passeia pela comunidade e vê Verônica trabalhando. Os amigos de Poliana preparam uma surpresa para agradar a menina e cantam uma canção para alegra-la no hospital. O delegado de polícia pergunta a Débora se ela sabe do paradeiro de Roger. Pendleton avisa que irá se afastar da O11O para cuidar de Poliana durante um tempo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também