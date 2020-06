Resumo das Novelas

SÁBADO, 20

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Elvira se finge de morta para despistar Jacinto. Leopoldina confessa a Bonifácio sua tristeza com a nova paixão de Pedro. Domitila convence Dom Pedro a convocar Francisco para trabalhar a seu lado no Paço. Bonifácio tenta impedir a transferência de Joaquim. Thomas e Anna trocam ameaças. Tibiriçá afirma a Ubirajara que Piatã será Pajé. Germana se insinua para Hugo, que pede ajuda a Quinzinho. Elvira finge para Jacinto que perdeu a memória. Com a ajuda de Matias, Cecília reencontra Libério. Jacira se desespera ao encontrar Piatã desacordado. Ferdinando decide deixar a casa de Diara e Wolfgang. Leopoldina questiona Narcisa sobre a nova amante de Pedro. Joaquim é transferido.

Totalmente Demais

Rafael avisa a Carolina que foi contratado para registrar o concurso e não para vigiar Lili. Eliza vence a quarta etapa do concurso. Stelinha percebe que Arthur está se envolvendo com Eliza e trama com Aparecida uma forma de afastar os dois. Fabinho comemora com Débora os bons resultados em relação ao rio Tamanduá. Arthur incentiva Eliza a superar as lembranças ruins de Dino. Max aconselha Lu a dar uma chance para Jamaica. Germano pensa em alugar um apartamento no prédio de Zé Pedro. Carolina não gosta de ver Arthur acompanhado de Eliza.

Fina Estampa

Griselda arranja investidor de fachada para o novo restaurante de René. Quinzé e Leandro brigam na praia e são flagrados por Wallace. O ex de Teodora convida o filho de Dagmar para ser lutador de MMA. Antenor e Bia fazem amor. Patrícia e Alex se entregam à paixão e dormem juntos. Paulo dá chilique ao saber que Esther está dando à luz.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

