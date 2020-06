Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 19

Malhação

Edgar pede para voltar para casa e Marta e Lica se espantam. Bóris convence Mitsuko a convocar os pais para a reunião de emergência na escola. Lica enfrenta Edgar e Marta a apoia. Ellen se surpreende ao saber que a mãe é fã de Roney. Felipe emociona Lica ao tocar uma música. Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a defesa contra os pais dos alunos. Edgar tenta contribuir com a festa julina do colégio Cora Coralina e Dóris fica indignada. Felipe fica encantado com os desenhos de Lica e sugere que eles grafitem um muro perto do colégio. Benê volta a tocar piano. Edgar vê Marta e Luís chegando juntos para a reunião de pais. Mitsuko declara que a associação de pais e mestres exige o afastamento de Edgar da diretoria do colégio e Malu se desespera.

Novo Mundo

Leopoldina afirma a Joaquim que tentará ajudar Anna. Peter chega com Amália a uma loja de tecido e Madre Assunção aparece no estabelecimento. Dom Pedro escreve cartas a Domitila. Hugo é flagrado tentando abrir o quarto de Thomas e Licurgo o ameaça. Leopoldina pede para Dom Pedro ajudar Joaquim. Domitila garante a Thomas que pode manipular Dom Pedro. Ferdinando se incomoda ao ver Diara e Wolfgang juntos. Germana flagra Hugo vasculhando seu quarto. Peter faz mais uma sessão de hipnose com Amália. Tibiriçá explica o que acontecerá com Piatã na mata. Elvira ouve Jacinto ameaçar sua vida e se desespera.

Totalmente Demais

Zé Pedro impede Dorinha de filmar Lili saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta a Arthur se Eliza é o motivo pelo qual o empresário se recusa a namorá-la. Stelinha pede a Arthur para evitar a proximidade com Eliza. Dorinha conta a Carolina que viu Lili saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta a Rafael se Lili passou a noite na casa dele.

Fina Estampa

Paulo pede Vanessa em casamento. O empresário apresenta a coleção da Fio Carioca desenhada por Esther e faz sucesso. A estilista dá à luz uma menina chamada Vitória. Pereirinha e Enzo encontram uma miniatura de marfim nos pertences de Teodora. A loira confessa para o pescador que achou o tesouro.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura recebe sua carta de alforria. Leôncio ameaça Isaura e Álvaro. Rosa continua com inveja de Isaura. Leôncio pede perdão e dinheiro para Malvina. Raimundo pede perdão para André. Leôncio enlouquecido é expulso da fazenda. Malvina sente pena de Leôncio. Branca pede a ajuda de Estela para dizer que está grávida de Álvaro.

Miguel se emociona com a vitória de Isaura. Leôncio vai embora a pé. Isaura recebe sua carta de alforria. Malvina se despede de todos. Leôncio implora que Malvina o leve para falar com Sebastião. Isaura e Álvaro expulsam Francisco e Raimundo da fazenda. André e Rosa se beijam. Os quilombolas chegam a fazenda para atacar. Malvina chega a fazenda de Sebastião acompanhada de Leôncio.

Jesus

Caifás fica furioso diante da serenidade de Jesus. Marta, Lázaro e Maria de Betânia ajudam Maria Madalena. Herodíade humilha Antipas. Jesus enfrenta Caifás, que ufa de ódio. Tiago Justo se emociona ao rever Deborah. Maria Madalena segue recebendo os cuidados da família de Lázaro. Judite descobre a barriga falsa de Livona e a expulsa de casa, mas a serva revela saber do assassinato da viúva de Levi. Caifás e Anás ofendem Jesus. Deborah trata Tiago Justo com carinho. Livona propõe um acordo à Judite. Ela diz que pode ajudar a patroa a engravidar. Caifás manda apedrejarem Jesus, mas é atingido por tomates.

A multidão presente apoia Jesus. Helena e Judas Tadeu se reencontram. Livona diz que esta é a chance de Judite engravidar. Tiago Justo fica encantado com a mudança de Deborah. Emocionado, Judas Tadeu se despede de Helena. Asisa é surpreendida com a chegada de Efraim, seu pai, em sua casa. Judite recebe Caifás e mente, dizendo que Livona perdeu o bebê. Kesiah diz que Jesus poderia ajudar Maria Madalena. Lázaro diz que é preciso ajudar a moça misteriosa. Helena diz a verdade para Cláudia. Ami vai até a hospedaria. Simão Zelote descobre que Barrabás está preso. Maria diz entender o sofrimento de Asisa. Efraim critica as filhas. Zelote pede para Petronius deixa-lo ver Barrabás. Zaqueu decide ajudar Adela. Barrabás recebe a vista de Simão Zelote na prisão.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Sandra avisa que Tarso precisa parar de se teletransportar. Gabriela dá um calmante a Joca e Rico. Samira tenta atacar Lúcio e Juno, mas os bebês enfraquecem a vilã. Mariana diz que descobriu o segredo de Juli nos livros. Juno se comunica com Bianca e avisa que a Liga do Bem está se aproximando do laboratório. Metamorfo, Meduso e Lupo invadem o Depecom. Fredo atira em Meduso. Juli e Samira ficam em alerta ao perceber que o laboratório será invadido.

Apocalipse

Guto chora a ausência de Raquel e Lorena. Estela se surpreende ao saber que a polícia está atrás do marido. Natália flagra Henrique tentado fugir e lhe dá voz de prisão. Henrique pede para Natália liberá-lo, mas ela se recusa e lhe dá voz de prisão. César se entende com Guto. Ariela tenta seduzir Luca, mas ele se esquiva. Estela fica espantada ao descobrir que Henrique foi preso. Ricardo recebe a família de Isabela em sua casa. Gideon tenta disfarçar o desconforto. Na prisão, Henrique ameaça Dudu e o policial fica irritado. Estela se mostra decepcionada com o marido. Ricardo pede Isabela em casamento.

Adriano avisa que precisa falar com Susana. Noah estranha o comportamento de Gideon. Uri pede a ajuda de Melina para estudar a bíblia. Celeste desconfia que Bárbara esteja grávida. Natália chega em casa e pede para ficar a sós. Tamar pede para Gideon ser sincero. Ricardo e Stefano se olham enquanto todos falam sobre o Arrebatamento. Estela visita Henrique na prisão e diz estar tudo acabado. Bárbara pensa na desconfiança de Celeste. Gideon conversa com Tamar e revela que Noah não é filho deles. Alan fica preocupado com Benjamin. Zoe diz estar mais protegida de Ricardo no deserto. Chico tenta atrapalhar o encontro de Celeste e Dudu.

SBT

As Aventuras de Poliana

Henrique diz a Helô que está apaixonado por Gleyce. Pendleton leva Poliana ao hospital, onde a menina é internada em estado grave. Débora e Afonso fazem o enxoval para o bebê. No hospital, familiares e amigos de Poliana aguardam apreensivos por notícias na sala de espera. Pendleton descobre que Ester atacou Poliana. Arlete enfrenta Falcão e pede que ele coopere com os projetos da comunidade. A polícia aparece no bar Toca Toca e encontra o esconderijo. Brenda vai até o encontro com Mosquito, mas as coisas não saem conforme ele esperava. Preocupado com as atitudes de Ester, Pendleton descobre seu paradeiro e vai busca-la na casa de Sérgio. Luisa diz a Poliana que talvez a menina não consiga mais andar devido ao acidente.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

