Resumo das Novelas

QUInTA-FEIRA, 18

Malhação

Josefina interfere entre Benê e K1. Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para a comunidade. Ellen sugere que Roney faça um show na festa julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta.

Novo Mundo

Leopoldina convence os representantes das províncias a irem ao encontro de Pedro. Thomas impede Anna de cuidar de Vitória. Dom Pedro decide acabar com o sarau e Domitila fica furiosa. Leopoldina convence os representantes a firmarem um acordo e Dom Pedro se surpreende. Anna estranha o comportamento de Nívea. Ferdinando defende Diara e os dois se encantam um pelo outro. Idalina aconselha Wolfgang a confiar em Diara. Thomas provoca Joaquim na cadeia. Joaquim teme pela segurança de Anna. Matias fala para Sebastião que sabe que ele é seu pai. Domitila se recusa a perdoar Dom Pedro. Amália passeia com Peter e fica intrigada quando vê a princesa passar por eles. Joaquim conta a Leopoldina tudo o que sabe sobre Thomas e implora que ela ajude Anna. Anna dá um ultimato em Liu. Elvira acorda assustada em seu cativeiro.

Totalmente Demais

Zé Pedro impede Dorinha de filmar Lili saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta a Arthur se Eliza é o motivo pelo qual o empresário se recusa a namorá-la. Stelinha pede a Arthur para evitar a proximidade com Eliza. Dorinha conta a Carolina que viu Lili saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta a Rafael se Lili passou a noite na casa dele.

Fina Estampa

Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido de divórcio para se separar de Pereirinha. Expulso de casa, Leandro implora abrigo a dono de antiquário. Guaracy pede para Quinzé conversar com Dagmar. Esther convence Paulo a usar seus desenhos para nova coleção da Fio Carioca. René reúne equipe do Le Velmont para lançar novo restaurante. Griselda decide investir anonimamente na empreitada do chef. Albertinho discute com Dagmar, e Guaracy pergunta se ele está interessado na cozinheira. Griselda explica para Vilma por que quer ser a investidora anônima de René.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura recebe sua carta de alforria. Leôncio ameaça Isaura e Álvaro. Rosa continua com inveja de Isaura. Leôncio pede perdão e dinheiro para Malvina. Raimundo pede perdão para André. Leôncio enlouquecido é expulso da fazenda. Malvina sente pena de Leôncio. Branca pede a ajuda de Estela para dizer que está grávida de Álvaro.

Miguel se emociona com a vitória de Isaura. Leôncio vai embora a pé. Isaura recebe sua carta de alforria. Malvina se despede de todos. Leôncio implora que Malvina o leve para falar com Sebastião. Isaura e Álvaro expulsam Francisco e Raimundo da fazenda. André e Rosa se beijam. Os quilombolas chegam a fazenda para atacar. Malvina chega a fazenda de Sebastião acompanhada de Leôncio.

Jesus

Cornélius e Goy reencontram Matheus. Jesus faz uma mulher cega voltar a enxergar e ajuda um casal de idosos. O Messias pede para João e Tiago buscarem um barco para que consiga falar melhor com as pessoas. Escondidas de Caifás, Livona ajuda Judite a procurar um homem para tentar engravidar. Barrabás se abre com Adela e nega ter feito mal à Maria Madalena. Efraim aconselha Asisa a procurar Mateus, mas ela se recusa. Enquanto voltam da rua do comércio, Gabriela e Yoná encontram Chaya, esposa de Jairo, e Talita, a filha deles com paralisia cerebral. Simão Fariseu e Jairo avisam a um mensageiro de Antipas sobre Jesus. Chaya se recusa a dizer o nome de seu marido, mas Yoná e Gabriela descobrem que Jairo é o pai da menina. Lázaro chega em casa com Maria Madalena. Jesus liberta três endemoniados.

Adela é surpreendida com a visita de Diana. Ajudada por Livona, Judite se junta às prostitutas. Ela fica tensa ao ser questionada por Gestas. Maria Madalena se abre com Marta e Betânia. Diana pede perdão à Adela. Gestas se interessa por Judite, que se recusa a mostrar o rosto. Jesus é alertado para a quantidade de pessoas que o procuram. Petronius se recusa a libertar Adela. Livona procura por Judite. Gestas reconhece o bracelete que foi de sua mãe e acaba vendo o rosto de Judite. Tiago Maior e João reencontram Sula e Zebedeu. Gabriela fica feliz ao rever seu amado. Pedro questiona a filha ao vê-la na companhia de João. Tiago Justo pede Deborah em casamento e ela tem um ataque de choro. João pede para conversar com Pedro, mas ele diz que não tem tempo agora.

Antipas é avisado sobre a presença de Jesus em suas terras. Caifás vê Judite chegando em casa tarde da noite e a questiona. Asisa é surpreendida com a chegada de Mateus. Jairo encontra com Judas Iscariotes e o provoca. Na casa de Lázaro, Maria Madalena se apavora com a presença do Satanás. Caleb surpreende a todos e avisa que tem uma mensagem de João Batista para Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Gabriela resolve contar para Marta tudo o que ela sabe sobre Valente. Cassandra diz que Ágata e Aquiles vão precisar ir para um orfanato. Janete tem uma visão de Juli e Samira com os bebês e diz que Maria irá fazer mal às crianças. A Liga do Bem sai em direção ao laboratório para tentar salvar os bebês. Meta-Emanuel entra na sala e ordena que Miguel e Aline saiam. Meta-Emanuel tranca a porta e vira Metamorfo. Marcelo lembra do rosto de Maria e diz que ela é o amor de sua vida.

Apocalipse

Talita desperta e se emociona ao saber de todo o ocorrido na seita. Zoe lê alguns jornais e descobre que Ricardo tentou matá-la. Luca procura Ricardo e fala de seu caso com Débora. César se entende com Guto. Jonas é avisado sobre um assalto na igreja. Luca fica surpreso com a reação de Ricardo. Glória pede para Adriano ajudá-la a fugir para o Brasil. Wallace surpreende a todos na empresa de Benjamin ao chegar de visual novo. Jamal e Soraya dizem que Zoe pode estar correndo risco. Gideon não tem coragem de contar a verdade para Tamar. Jonas lamenta o assalto na igreja. Dudu estranha ao ver Gláucia livre.

Henrique e Estela abraçam Talita. Gláucia mostra a gravação comprometendo Henrique e revela que ele subornou um policial. Jonas pede para ter uma conversa com Robinson. Gláucia é libertada. Jonas diz que o tráfico que Robinson está fazendo está prejudicando a paz na sociedade. Dudu recebe o mandado de prisão de Henrique. Jonas fica triste ao ver o galpão da seita destruído. Natália pede para entregar o mandado do pai. Bárbara sente um enjoo. Dudu liga para Henrique e avisa sobre o mandado. Ariela seduz Luca. Susana se mostra preocupada com o compromisso firmado entre Ricardo e Isabela. Dylan desabafa ao telefone com Uri.

SBT

As Aventuras de Poliana

Disfarçados, Roger e Nadine vão até o aeroporto para fugir. As crianças do Clubinho dizem novamente a Ester que ela é uma Android. Ester continua atacando Poliana, e Pendleton se incomoda com seu comportamento. Waldisney descobre que Jeff fez o serviço pela metade e o ameaça. Ester invade o laboratório de Pendleton, descobre que é uma Android e ataca Poliana. João e Pendleton encontram Poliana caída no chão, e chamam uma ambulância. Fugitivo da polícia, Roger pede ajuda a Falcão para se esconder. Verônica confessa que foi a responsável por denuncia-lo.

