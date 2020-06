Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 17

Malhação

Keyla, Tina, Benê e Ellen apoiam Lica. Malu sugere que Edgar tente seduzir Marta. Marta conversa com a advogada e comunica a Lica as opções que tem contra seu pai. Edgar chega à casa de Marta e ela decide ir à delegacia. Deco manda uma mensagem para Keyla. Bóris e Dóris conversam sobre o problema criado por Edgar e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede para Edgar convocar uma reunião de pais. Lica fica intimidada ao chegar à escola e Tina a apoia. Clara provoca Lica com a ajuda de alguns alunos e reage com despeito ao ver Felipe consolar a rival. Benê não se conforma com a demora para consertar o seu quarto. K1 implica com Benê, que a enfrenta.

Novo Mundo

Thomas prende Anna e usa Vitória para castigá-la. Anna descobre que foi traída por Liu. Sebastião tenta convencer os representantes das províncias a ficarem contra Dom Pedro. Quinzinho se irrita ao ver Germana e Licurgo com as roupas de seus pais. Jacira se perde ao tentar ir atrás de Tibiriçá. Piatã não sabe o que fazer para se tornar um Pajé. Diara tem uma ideia para tentar animar Ferdinando. Peter compra tecidos e material de costura para Amália, que fica encantada. Wolfgang vê Ferdinando e Diara juntos no quintal e fica enciumado. Thomas manda Domitila convencer Dom Pedro a nomear Francisco como seu secretário. Bonifácio descobre a estratégia de Sebastião para prejudicar Pedro. Dom Pedro e Domitila dançam durante o sarau e todos fazem comentários. Leopoldina vai atrás da comitiva dos representantes das províncias.

Totalmente Demais

Carolina garante a Lili que não existe nada entre Germano e ela, mas a dona da Bastille exige que a jornalista convoque a imprensa para anunciar o fim do concurso Garota Totalmente Demais. Dino perde a oficina para Cordeiro ao não conseguir pagar sua dívida com o agiota. Zé Pedro alerta Germano sobre a multa de rompimento de contrato com a Totalmente Demais. Lili anuncia o fim do concurso em coletiva, mas é interrompida por Germano.

Fina Estampa

No pagode de Griselda, Deborah tasca um beijão em Quinzé, mas ele só pensa em Teodora. A dona da festa revela que é seu aniversário e surpreende a todos. Tereza Cristina chama a polícia para acabar com a comemoração. Enzo chama Danielle para dançar e Pedro Jorge a aplaude. Guaracy fica arrasado ao ver René beijar Griselda. A portuguesa assume o namoro com o chef e Antenor implica com o ex-sogro.

Deusa corta os cabelos de Reinaldo enquanto ele dorme. Álvaro assiste a vídeo que Marcela gravou antes de morrer. Amália consegue um advogado para defender Rafael. Tereza Cristina leva o maior susto ao ver Pereirinha deitado em sua cama. Dagmar procura por Leandro em casa. Paulo fica possesso ao saber que desenhos de Vanessa são, na verdade, de Esther.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro chega à fazenda e diz a Leôncio que a comprou. Leôncio tranca Malvina no quarto, manda Rosa para o pelourinho e ordena que Francisco acorrente Isaura na cama de hóspedes. Geraldo conta a Tomásia que Álvaro comprou a dívida de Leôncio e foi a fazenda. Sebastião se preocupa com Malvina. Álvaro chega à fazenda e diz a Leôncio que a comprou.

Álvaro liberta Isaura e André. Leôncio examina incrédulo os papéis. Leôncio ameaça matar Malvina e se suicidar. Francisco trai Leôncio. Rosa cuida de André. Álvaro e Miguel comemoram. Branca planeja dizer que está grávida de Álvaro. Leôncio pede para morar na casa de Francisco. Rosa pede a Álvaro para ficar na fazenda cuidando de André. Álvaro diz a Rosa que vai consultar Isaura.

Jesus

Barrabás diz não ter feito nada contra Maria Madalena. Simão Zelote fala sobre suas andanças com o Messias. Caleb se apresenta a Antipas e fala do milagre feito por Jesus. Herodíade se irrita. Barrabás não se entende com Simão Zelote. José de Arimatéia fica satisfeito com a aproximação entre Tiago Justo e Deborah. Antipas confronta Herodíade e permite que Caleb veja João Batista. Shabaka tenta esconder, mas Susana vê sua mão ressequida por uma doença. Ela o convence a procurar Jesus. Na casa da família de Lázaro, Maria Madalena é atormentada por demônios. Caleb visita João Batista na prisão. Lázaro, Maria e Marta percebem que Maria Madalena fugiu. Os seguidores comem e conversam enquanto Jesus ora a Deus. Shabaka vai até a sinagoga de Cafarnaum para encontrar o Messias.

Jesus questiona as críticas de Jairo e Simão Fariseu. O Filho de Deus surpreende a todos e pede para ver a mão de Shabaka. Susana se preocupa como pai de criação. Jesus cura a mão ressequida de Shabaka. Simão Fariseu e Jairo se irritam. Goy e Cornélius comentam sobre os milagres de Jesus. Shabaka comemora. Asisa se irrita ao saber que Mateus não foi vê-la. Caius se recusa a pagar pelos serviços de Adela. Tiago Justo diz que pedirá a mão de Deborah em casamento. Caifás encontra com Anás e lamenta que Livona tenha perdido o bebê. A serva arma um plano para Judite se deitar com outro. Adela é presa e levada para a mesma cela de Barrabás. Lázaro encontra com Maria Madalena e consegue conversar com ela. Jairo manda recado para a mãe de sua filha.

Yoná conversa com Gabriela e fala sobre o passado de Jesus. Chuza atualiza Joana sobre os últimos acontecimentos. Diana auxilia Almáquio na cozinha do palácio e fica tensa ao saber que prenderam sua mãe. Pilatos se preocupa com a seca que está tornando as terras improdutivas. Em Cafarnaum, os seguidores de Jesus ficam impressionados com a quantidade de pessoas que chegam para ver o Messias.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Carvalho vai à sede da Depecom fazer uma visita a Miguel e Aline. Miguel nota o jeito carinhoso que Aline trata o advogado e fica meio enciumado. Lupo é levado pelos policiais do Depecom. Beto manda cada pessoa da Liga do Bem pegar algo para se defender e de repente um Velociraptor gigante entra no galpão. Gór ameaça Clara, caso ela não consiga curar Taveira. Tarso e Luna se materializam perto do camping e se aproximam de Teófilo, que leva um susto e os ameaça.

Apocalipse

Zé Bento, Nina e Berenice não sobrevivem ao incêndio. Guto e Talita tentam se salvar. Henrique e Estela chegam ao local. César e os bombeiros conseguem localizar Guto e Talita. Estela agradece a ajuda do policial. Henrique recusa a ajuda de Felipe. Jonas lamenta o desastre. Henrique chora e é consolado por Natália. César recebe o apoio de Felipe. Em Roma, Stefano inicia a cerimônia de consagração de Vittorio. Adriano percebe a tristeza de Glória. Susana marca um jantar de família com Débora para oficializar o namoro de Ricardo e Isabela. Ricardo conversa sobre negócios com Benjamin e fala de sua vontade de criar um exército de robôs.

Natália descobre que o telefone de seu pai está sendo grampeado. Gláucia se encontra com Henrique e pede ajuda para fugir do Brasil. Dylan procura Gideon e diz ser o verdadeiro pai de Noah. Gideon implora para Dylan não dizer nada à Tamar. Gláucia consegue se aproximar de Henrique. Benjamin diz não concordar com o projeto do exército dos robôs. Ricardo se sente contrariado. Gláucia finge interesse em Henrique para fazê-lo confessar os crimes. Gideon pede um tempo para contar a verdade para a família. Adriano tenta distrair Stefano. Glória se despede de Vittorio. André defende Ricardo e acaba discutindo com Benjamin.

SBT

As Aventuras de Poliana

Durval pede que Mosquito tome conta da padaria durante suas férias. Mosquito dá flores para Brenda e a convida para sair. Mário não acredita na história que Pendleton contou sobre Ester. Pendleton faz um vídeo para incentivar o uso da tecnologia na educação. Débora faz outro exame para confirmar que Afonso é mesmo o pai de seu filho. Mirela conta aos amigos sobre a apresentação de dança que eles farão no fim de ano. Henrique decide investir em Gleyce, e com medo da reação dos filhos, a mulher hesita. Marcelo e Luisa começam a planejar o casamento. Nancy descobre que Violeta também está envolvida com as tramoias de Waldisney.

