Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 16

Malhação

Lica se enfurece com Edgar e Tina tenta acalmar a amiga. MB e Felipe enfrentam Edgar, e o diretor ameaça expulsar os dois. Malu pensa em culpar Lica pelo desentendimento com o diretor. Bóris se preocupa ao saber que alunos registraram a briga de Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos, Lica conta para Marta sobre o ocorrido com Edgar. Ellen e Fio iniciam a campanha de financiamento coletivo para a festa do colégio e pedem que todos os alunos divulguem o site. Tina mostra para os amigos o site do financiamento coletivo do colégio de Ellen. Marta chega ao colégio e afirma que processará Edgar.

Novo Mundo

Jacinto deixa o caixão no cemitério e vai embora. Bonifácio afirma que Joaquim é inocente. Anna pensa em fugir e pede a ajuda de Liu. Jacinto chega a um esconderijo. Dom Pedro afirma que não pode ajudar Joaquim. Narcisa insiste para que Leopoldina vá com ela até o Solar e Dalva tem uma ideia para impedir a visita. Hugo cuida de Quinzinho. Licurgo e Germana pensam em saquear a casa de Elvira. Thomas não gosta de saber que Liu saiu de casa sem a sua permissão. Matias decide ajudar Cecília. Domitila seduz Dom Pedro. Hugo leva Quinzinho para visitar Joaquim. Tibiriçá vai com Piatã ao local onde ele precisa ficar para se tornar Pajé e Jacira se aflige. Anna tenta fugir com a ajuda de Liu, mas Thomas a impede.

Totalmente Demais

Germano exige que Zé Pedro retire seu vídeo com Carolina do ar. Lu propõe a Adele que ambas sejam somente amigas. Pietro vê Yasmin conversando com Lorena na boate e avisa a Carolina. Zé Pedro liga para Lorena e manda ela retirar o vídeo do ar. Lorena avisa a Lili sobre o vídeo. Lili expulsa Germano de casa, e acusa o marido de tê-la traído com Carolina. Lili avisa a Carolina que a parceria da Bastille com a Totalmente Demais está desfeita.

Fina Estampa

Tereza Cristina invade a festa de Griselda e rasga a camisa de René. A portuguesa dá o troco na perua e acaba com o jantar de luxo da socialite. Antenor ouve o chef dizer que sua ex-mulher vai fazer um jantar de noivado para Patrícia. Dagmar descobre que Leandro faz programas. Ela queima as roupas do filho e o expulsa de casa. Teodora fica enciumada ao ver Wallace chegar à pizzaria com Zuleika. O lutador beija a recepcionista para provocar a ex. Esther passa seus truques de moda para Vanessa. Ferdinand deixa Pereirinha entrar na festa de Griselda. Quinzinho defende Teodora na frente de Quinzé e diz que ama a mãe.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio chega na fazenda onde encontra Malvina de malas prontas. Leôncio fica bravo e exige os comprovantes do pagamento da hipoteca. Malvina diz que não estão com ela. Leôncio fica violento. Francisco fica bravo ao ver André fora do tronco. Belchior tenta ajudar Malvina, mas é espancado por Leôncio.

Álvaro descobre que Leôncio foi solto. Decide ir a fazenda e pede uma escolta. O Sargento fica preocupado, mas Álvaro diz que comprou tudo o que pertencia a Leôncio, inclusive Isaura. Diogo chega da cidade com o remédio de Guarací. Flor-de-Lis vai até a casa de Henrique e exige uma casa em seu nome. Henrique se irrita e a coloca para fora de sua casa.

Jesus

Caifás fica furioso diante da serenidade de Jesus. Marta, Lázaro e Maria de Betânia ajudam Maria Madalena. Herodíade humilha Antipas. Jesus enfrenta Caifás, que ufa de ódio. Tiago Justo se emociona ao rever Deborah. Maria Madalena segue recebendo os cuidados da família de Lázaro. Judite descobre a barriga falsa de Livona e a expulsa de casa, mas a serva revela saber do assassinato da viúva de Levi. Caifás e Anás ofendem Jesus. Deborah trata Tiago Justo com carinho. Livona propõe um acordo à Judite. Ela diz que pode ajudar a patroa a engravidar. Caifás manda apedrejarem Jesus, mas é atingido por tomates.

A multidão presente apoia Jesus. Helena e Judas Tadeu se reencontram. Livona diz que esta é a chance de Judite engravidar. Tiago Justo fica encantado com a mudança de Deborah. Emocionado, Judas Tadeu se despede de Helena. Asisa é surpreendida com a chegada de Efraim, seu pai, em sua casa. Judite recebe Caifás e mente, dizendo que Livona perdeu o bebê. Kesiah diz que Jesus poderia ajudar Maria Madalena. Lázaro diz que é preciso ajudar a moça misteriosa. Helena diz a verdade para Cláudia. Ami vai até a hospedaria. Simão Zelote descobre que Barrabás está preso. Maria diz entender o sofrimento de Asisa. Efraim critica as filhas. Zelote pede para Petronius deixa-lo ver Barrabás. Zaqueu decide ajudar Adela. Barrabás recebe a vista de Simão Zelote na prisão.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Esmeralda faz um gesto discreto para Ernesto, sem que Meduso veja, e começa a seduzir o mutante. Juli observa Lúcio e Juno e diz que os bebês são muito importantes para seu grande projeto. Sandra se sente culpada por ter escondido a verdade de Tarso. Samira questiona Juli sobre seu plano. Juli diz que não pode revelar, mas avisa que Samira também é uma peça-chave. A Liga do Bem ouve um barulho estranho e desconfia ser de um Tiranossauro Rex.

Apocalipse

Guto e Talita tentam se salvar. Natália recebe um aviso sobre o incêndio. César corre para o local. Dylan tenta disfarçar a emoção. Henrique mente e diz para Estela que precisa checar a saúde de sua mãe. O telefone toca e eles descobrem que o galpão da seita está pegando fogo. Jonas corre para tentar salvar vidas. Guto e Talita tentam fugir do local enquanto Berenice e Nina continuam ouvindo os devaneios de Zé Bento. César chega na seita. Glória diz que precisará fugir de Roma. Marta estranha a viagem de Isabela. Emocionado, Dylan não tira os olhos de Noah. Descrentes, Uri e Benjamin conversam sobre a bíblia. Zoe se lembra de Benjamin e diz que precisa deixar o deserto. Soraya a alerta para os perigos da travessia e pede para Zoe ter calma. Dylan agradece a ajuda de Noah.

SBT

As Aventuras de Poliana

João recebe por correio os antigos cordéis que sua mãe cantava a ele quando era pequeno. Henrique e Gleyce começam a se aproximar cada vez mais, e quase se beijam. Sophie e Iure sugerem ao CLP que retomem o projeto da escola de samba do Jardim Bem Te Vi. Gabi posta um vídeo falando mal de Luca, e conta que ele roubou a música de Lindomar. Antônio pergunta se Violeta está envolvida em algum crime de Waldisney. As crianças do Clubinho perguntam a Glória qual a história por trás do colar de Poliana, e ela conta uma lenda. Sérgio e Joana discutem. Kessya pergunta se sua mãe gosta de Henrique.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

