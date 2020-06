Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 15

Malhação

Keyla e Ellen convencem Dóris a voltar atrás na decisão de deixar a escola. Benê fica arrasada ao ver o estado de suas bonecas. Keyla, Benê e Ellen pensam em promover uma festa para arrecadar fundos para consertar a escola. Malu descobre sobre o apitaço e tenta falar com Edgar. MB e Samantha chegam com os apitos ao colégio. K2 afirma a K1 que Tato reatará o namoro com ela. Lica e Tina exigem que Guto converse com Benê. Edgar faz ameaças a Lica para Bóris. Benê arruma as bonecas dentro de uma mala. Com a ajuda de Fio, Ellen cria um financiamento coletivo virtual com fotos da escola danificada. Lica e os alunos começam o apitaço no colégio.

Novo Mundo

Jacinto avisa a Thomas que o corpo de Elvira foi encontrado. Joaquim recebe a notícia da morte de Elvira e tenta acalmar Quinzinho. Germana e Licurgo acusam Joaquim pela morte de Elvira e o rapaz acaba preso. Peter e Libério tentam libertar Joaquim e avisam a Dom Pedro e Bonifácio. Hugo tranquiliza Quinzinho. Thomas é interrogado pela morte de Elvira. Dom Pedro visita Joaquim na cadeia, mas vai embora quando Joaquim fala de Domitila. Thomas revela a Anna que Joaquim foi acusado pela morte de Elvira. Bonifácio garante a Joaquim que irá ajudá-lo. Anna afirma que se vingará de Thomas. Cecília tenta se entender com Libério, mas é impedida por Matias. Licurgo insinua que Wolfgang tem motivos para sentir ciúmes de Diara e Ferdinando. Thomas invade a casa de Domitila. Matias descobre que é irmão de Cecília. Jacinto conduz o caixão de Elvira.

Totalmente Demais

Carolina descarta o celular de Lorena, impedindo a publicação do registro de seu almoço com Germano. Fabinho é sentenciado a cumprir trabalhos comunitários. Lorena exige que Yasmin apreenda o celular de Carolina. Carolina pede a Pietro que observe se algum funcionário da revista faz espionagem para Lorena. Yasmin envia para Lorena um vídeo de Carolina dançando com Germano. Carolina entra em pânico ao assistir ao vídeo no site de Lorena.

Fina Estampa

Juan convida Letícia para ir ao jantar na casa de Tereza Cristina. Wallace aceita ir a outro médico, e Zuleika pede para acompanhá-lo à consulta. Esther decide aceitar a proposta de Vanessa. Quinzé confessa a Gigante que está com medo da proximidade entre Teodora e Quinzinho. Luana diz que Patrícia sofrerá uma grande decepção. Dagmar segue Leandro. Tereza Cristina se irrita com a chegada de René à festa de Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio sai da prisão e ainda provoca o Sargento. Leôncio sai da prisão e ainda provoca o Sargento. Malvina chega na casa de seu pai e pede desculpas para Tomásia. Raimundo tira André do tronco. Rosa e Isaura cuidam das costas de André. Estela pressiona Branca a falar sobre sua gravidez. Branca confessa que dormiu com Leôncio, mas diz que foi forçada.

Henrique recita versos para Aurora e a beija. Malvina conversa com Helena sobre Geraldo. Gioconda conta a seu filho que seu pai lhe pediu a mão em casamento. Tomásia fica feliz, e diz que para o amor não há idade. Perpétua concorda e olha para Gabriel. Malvina pede a Belchior que a ajude na sua mudança.

Jesus

Com uma barriga falsa, Livona conversa com Adela e acaba ofendendo a irmã. Pilatos é avisado sobre a presença de Jesus na cidade. Jesus volta ao encontro de seus seguidores. Ami fala para todos sobre sua cura. Gabriela diz sentir falta de João. Yoná confessa também sentir falta de Natanael. Simão Fariseu e Jairo não se mostram confiantes em Jesus. Caifás pede para Malco acompanha-lo. Laila pede para Maria ajudar Asisa. Yonatan fica nervoso com a acusação feita por Caifás. Ele se recorda do momento em que pegou algumas espigas escondido. Yonatan pede para Givon não entrega-lo. Jesus diz para Ami não pecar novamente.

Helena se encontra com Joana e avisa que Judas Tadeu pode estar com Jesus. Claudia pede para Kesiah ficar de olho em Helena. Asisa se irrita com a visita de Maria. Judite encontra os lençóis de Livona manchados de sangue e se enfurece. Tiago Justo ignora o Irmão. Caifás e Anás tramam contra Jesus. Asisa expulsa Maria de sua casa. Herodíade provoca João Batista na prisão. Petronius e Susana conversam sobre o sumiço de Maria Madalena. Madalena, coberta por um pano sujo e rasgado, entra de forma sorrateira na casa de Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Ela acaba sendo encontrada por eles. Dimas e Gestas furtam Caifás. Acompanhado de Anás, o sumo sacerdote se aproxima de Jesus e diz que Ele pecou. Anás diz que Jesus deve ser apedrejado.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Esmeralda faz um gesto discreto para Ernesto, sem que Meduso veja, e começa a seduzir o mutante. Juli observa Lúcio e Juno e diz que os bebês são muito importantes para seu grande projeto. Sandra se sente culpada por ter escondido a verdade de Tarso. Samira questiona Juli sobre seu plano. Juli diz que não pode revelar, mas avisa que Samira também é uma peça-chave. A Liga do Bem ouve um barulho estranho e desconfia ser de um Tiranossauro Rex.

Apocalipse

Um tumulto se inicia. Joice acaba sendo baleada e Dylan se desespera. Ricardo observa o cenário de caos e sorri discretamente. Diante de todo o caos, Noah percebe Ricardo com um olhar sereno e estranha. O Anticristo finge estar desesperado diante dos corpos dos líderes religiosos. Moisés e Elias observam tudo com tristeza. Dylan implora para Noah salvar Joice. Débora liga Adriano e fala sobre o atentado. Stefano diz que está tudo pronto para a consagração de Vittorio. Muitas pessoas seguem Ricardo pelas ruas. Isabela vê a notícia pela televisão. Dylan agradece a ajuda de Noah e se surpreende ao ouvir o nome dele. Benjamin diz que Ricardo é um homem bom. Joice desfalece e Dylan se desespera. Gideon e Marta estranham a movimentação na cidade.

Glória escreve carta para Vittorio. Muitos israelenses seguem Ricardo e o chamam de Messias. Glória pede para Adriano entregar a carta para Vittorio caso aconteça algo ruim com ela. Arthur cobra produtividade dos jornalistas. César diz que descobrirá se Gláucia disse a verdade sobre Henrique. Estela se irrita como jeito de Henrique. Natália pede para Dudu não a perturbar. André diz estranhar o comportamento de Benjamin. Gláucia entrega provas contra Henrique. Ricardo faz um discurso contra a violência no mundo e é ovacionado. Omar e Ariela observam o sucesso de Ricardo. André se incomoda com a aproximação entre Brenda a HD. Guido diz que é preciso reunir mais provas contra Henrique. Ricardo convida Isabela para seguir com ele para Nova Iorque.

Diversos telejornais pelo mundo falam bem de Ricardo. Melina e Brenda tentam mudar o visual de HD. Dylan chora a morte de Joice. Noah oferece ajuda. Dudu avisa que Gláucia apresentou provas contra Henrique e sugere que ele fuja. Guido diz que usará Gláucia para gravar Henrique dizendo toda a verdade. Zé Bento engana os seguidores da seita. Adriano pede para ter uma conversa com Stefano. Zé Bento percebe o início de um incêndio na sede da seita Filhos do Amanhã enquanto todos dormem. Adriano diz que nenhum mal pode acontecer à Glória. Estela flagra Henrique tentando fugir. Na casa de Noah, Dylan se surpreende ao ouvir o nome de Gideon. Guto, Talita e os outros seguidores se desesperam ao verem o incêndio. Zé Bento joga as chaves fora e diz que chegou a hora de todos.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana tem dificuldades para decorar a coreografia do musical. Cássio pergunta a Bento se ele prefere ficar com ele ou Ruth. Vini e Guilherme vão até o bar Toca Toca a procura de Jeff. Nancy topa participar de uma operação policial para pegar Rato. Luca termina o namoro com Gabi. As crianças do Clubinho inventam uma desculpa para ir até a casa de Pendleton procurar provas no laboratório. Débora confessa que o filho que está esperando é de Afonso. Sophie continua a dar as aulas de música na comunidade. Marcelo pede Luisa em casamento novamente. Disfarçado, Roger tenta sair do esconderijo no bar Toca Toca, mas é pego por Guilherme.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também