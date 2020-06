Resumo das Novelas

SÁBADO, 13

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Joaquim vai embora e leva Quinzinho com ele, deixando Elvira desesperada. Diara tenta falar a sós com Anna, mas Thomas as surpreende. Pedro passeia com Leopoldina. Bonifácio ameaça Narcisa para que ela desista de ir ao Solar. Rosa ajuda Domitila a se arrumar para ir ao encontro de Dom Pedro. Thomas intercepta a carta de Piatã e Anna fica revoltada. Elvira implora para ver Quinzinho. Wolfgang sente ciúmes de Diara e Ferdinando. Elvira procura Thomas, avisa que Joaquim a ameaçou e pede mais dinheiro para fugir com Quinzinho. Domitila surpreende Dom Pedro quando chega ao Paço. Thomas marca um encontro com Elvira e acerta um serviço com Jacinto. Leopoldina fica desconfortável na presença de Narcisa. Bonifácio manda Domitila embora a pedido de Dom Pedro. Peter inicia um novo tratamento em Amália. Joaquim volta à taberna e Hugo o questiona sobre Elvira. Elvira é atacada por Jacinto.

Totalmente Demais

Lili sugere que Germano não vá ao julgamento de Fabinho. Yasmin avisa a Lorena que Carolina se encontrará com Germano. Arthur conta a Eliza que a doença de Jojô era uma farsa. Jojô afirma a Eliza que a modelo é a única pessoa que sente afeição por ela. Eliza alerta Arthur que Jojô precisa de sua proteção. Mirthes desconfia de que Leila possa estar interessada em Jonatas. Carolina sugere que Germano dê um anel a Lili e Lorena fotografa os dois juntos.

Fina Estampa

Paulo reprova os desenhos de Vanessa, que pede ajuda a Esther. Patrícia ouve Antenor dizer que irá ao seu jantar e fica irritada. Quinzé observa Teodora levar Quinzinho ao colégio. Quinzé vai atrás de Teodora, e Mônica o repreende. Vanessa pede para Esther deixá-la assumir a autoria dos desenhos para a nova coleção da Fio Carioca. Danielle pede autorização à Celina para levar Pedro Jorge à festa de Griselda. Tereza Cristina se irrita quando Patrícia avisa que vai com Alexandre à festa de Griselda antes de comparecer ao jantar em sua casa.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também