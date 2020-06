Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 12

Malhação

Bóris se preocupa com Dóris. Roney e Tato correm até a escola para ajudar Josefina. Malu fica indignada ao ver Marta ir embora com Luís. Roney chega com Tato e Bóris para ajudar Dóris e Josefina. Lica atrapalha o clima romântico entre Luís e Marta. Benê tem medo de dormir fora de casa e Keyla tenta acalmar a amiga. Dóris e Josefina marcam uma reunião com pais e alunos para recuperar a escola. Lica, Tina e outro alunos organizam uma manifestação contra a implementação das catracas e da cerca elétrica. Josefina convence os alunos a ajudar a limpar a escola. Clara encontra Lica, Samantha e MB com os apitos escondidos. Dóris pede demissão.

Novo Mundo

Joaquim teme pela vida de Anna e conta para Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando e Diara se lembram de quando se viram pela primeira vez e Wolfgang se incomoda. Dom Pedro tem um ataque epilético com Domitila. Thomas apresenta Sebastião para Anna como seu sócio. Leopoldina cuida de Dom Pedro e os dois se amam. Thomas insinua que o pai de Anna esteja vivo e Liu ouve a conversa. Piatã avisa a Jacira que não pode ficar com ela. Ferdinando entrega a carta de Piatã para Anna. Narcisa descobre que a amante de Dom Pedro mora no Solar. Joaquim ouve que não é pai de Quinzinho ao presenciar a conversa de Germana e Licurgo com Elvira.

Totalmente Demais

Eliza comenta com Stelinha que está com raiva de Jonatas. Eliza discute com Leila e acusa a estagiária de estar interessada em Jonatas. Eliza se inspira na raiva que está sentindo de Leila e tem um ótimo desempenho em seu ensaio fotográfico. Carolina se incomoda com o sucesso de Eliza. Zé Pedro avisa a Fabinho que seu julgamento está próximo. Arthur descobre que Jojô simulou uma doença.

Fina Estampa

Quinzé ameaça fugir com Quinzinho para afastar Teodora do menino. Tereza Cristina avisa a Renê que o jantar oferecido para Alexandre será no mesmo dia da festa de Griselda. Letícia pede para Juan adiar o casamento. Pereirinha pega dinheiro com Tereza Cristina. Zuleika marca uma consulta para Wallace. Teodora busca Quinzinho na casa de Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio sai da prisão e ainda provoca o Sargento. Leôncio sai da prisão e ainda provoca o Sargento. Malvina chega na casa de seu pai e pede desculpas para Tomásia. Raimundo tira André do tronco. Rosa e Isaura cuidam das costas de André. Estela pressiona Branca a falar sobre sua gravidez. Branca confessa que dormiu com Leôncio, mas diz que foi forçada.

Henrique recita versos para Aurora e a beija. Malvina conversa com Helena sobre Geraldo. Gioconda conta a seu filho que seu pai lhe pediu a mão em casamento. Tomásia fica feliz, e diz que para o amor não há idade. Perpétua concorda e olha para Gabriel. Malvina pede a Belchior que a ajude na sua mudança.

Jesus

Pilatos diz que Barrabás ficará preso até Maria Madalena reaparecer. Judas Iscariotes e Mateus caminham ao lado de Jesus e seus seguidores. João Batista permanece preso. Caius e Longinus seguem procurando Maria Madalena. Shabaka e Susana lamentam a ausência da moça. Petronius seguem sem notícias de Madalena. Na prisão, Barrabás fica revoltado. Bêbada, Adela é humilhada nas ruas de Jerusalém. Malco tenta ajudar Ami a se locomover. Helena pensa em Judas Tadeu.

Em uma cidade vizinha, Deborah, grávida de sete meses, alisa a barriga com tristeza. Tiago Justo se encontra com Arimatéia. Deborah entra em trabalho de parto e o bebê é dado a um casal. Jesus passa ensinamentos aos seus seguidores. Maria recebe o apoio de Miriam. Alguns meses se passam e Jesus retorna à Jerusalém. Barrabás se irrita ao receber um pão velho de um guarda. Deborah retorna para a casa de Arimatéia e lamenta por tudo que passou. Tiago Justo pede conselhos a Nicodemos. Jesus se compadece ao ver Ami e pergunta se ele deseja ser curado. João Batista sofre na prisão. Ami é curado por Jesus e volta a andar.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Esmeralda faz um gesto discreto para Ernesto, sem que Meduso veja, e começa a seduzir o mutante. Juli observa Lúcio e Juno e diz que os bebês são muito importantes para seu grande projeto. Sandra se sente culpada por ter escondido a verdade de Tarso. Samira questiona Juli sobre seu plano. Juli diz que não pode revelar, mas avisa que Samira também é uma peça-chave. A Liga do Bem ouve um barulho estranho e desconfia ser de um Tiranossauro Rex.

Apocalipse

Ricardo faz um discurso contra a violência no mundo e é ovacionado. Omar e Ariela observam o sucesso de Ricardo. André se incomoda com a aproximação entre Brenda a HD. Guido diz que é preciso reunir mais provas contra Henrique. Ricardo convida Isabela para seguir com ele para Nova Iorque. Diversos telejornais pelo mundo falam bem de Ricardo. Melina e Brenda tentam mudar o visual de HD. Dylan chora a morte de Joice. Noah oferece ajuda. Dudu avisa que Gláucia apresentou provas contra Henrique e sugere que ele fuja.

Guido diz que usará Gláucia para gravar Henrique dizendo toda a verdade. Zé Bento engana os seguidores da seita. Adriano pede para ter uma conversa com Stefano. Zé Bento percebe o início de um incêndio na sede da seita Filhos do Amanhã enquanto todos dormem. Adriano diz que nenhum mal pode acontecer à Glória. Estela flagra Henrique tentando fugir. Na casa de Noah, Dylan se surpreende ao ouvir o nome de Gideon. Guto, Talita e os outros seguidores se desesperam ao verem o incêndio. Zé Bento joga as chaves fora e diz que chegou a hora de todos.

SBT

As Aventuras de Poliana

Glória oferece ajuda a Verônica. Jeff conta toda a verdade a Pendleton, e pede que ele o ajude. Nancy decide denunciar Waldisney a polícia. Saem os resultados da audição para o musical de fim de ano, e os alunos descobrem seus papéis. Waldisney prende Jeff no escritório da Ratcave até que ele consiga hackear a O11O. Raquel conta para Guilherme que irá para Paris com sua mãe. Pendleton descobre que o teste de DNA do filho de Débora foi alterado, e ajuda Marcelo a desvendar a verdade. Henrique ajuda Gleyce com as tarefas do CLP. Ruth vai atrás de mais informações sobre Cássio. Gleyce começa a despertar interesse em Henrique. Marcelo mostra o resultado verdadeiro do teste de Débora a Luisa. Os alunos começam a ensaiar para o musical. Ruth diz que não deixará Cássio ficar com a guarda de Bento.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

