Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 11

Malhação

Keyla, Tina, Lica e Ellen tentam aconselhar Benê, e Josefina acalma a filha. Dóris não consegue financiamento para consertar o telhado do colégio. Roney questiona Julinho sobre o trote e Tato percebe sua intenção. Bóris avisa sobre um possível manifesto de estudantes e Edgar o ironiza. Malu tenta convencer Edgar a parar de contribuir financeiramente com Marta e Lica. Roney fala para Josefina que Julinho passou um trote para a lanchonete e os dois discutem. Tina decide cantar com Keyla em seu clipe. Julinho se faz de vítima para Josefina. Luís e Marta reclamam das decisões de Edgar. Começa a chover forte e Dóris teme que o telhado da escola desabe.

Novo Mundo

Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Anna enfrenta Thomas, mas se desespera quando ele se tranca no quarto com Vitória. Dom Pedro inventa uma desculpa para se encontrar com Domitila e Leopoldina se entristece. Wolfgang sugere que Diara vá com Ferdinando ao palácio. Peter e Libério conversam com Pedro sobre a Independência do Brasil. Joaquim recebe um recado de Anna para encontrá-lo. Bonifácio repreende Dom Pedro por suas atitudes. Hugo pede para Elvira fazer uma encenação para ele. Joaquim encontra Thomas no lugar de Anna.

Totalmente Demais

Eliza afirma a Jojô que não tem interesse em namorar Arthur. Maristela fotografa Jonatas dançando com Leila e ameaça divulgar na internet. Jonatas diz a Leila que adorou o documentário. Carolina revela a Arthur que Stelinha tentou convencê-la a desistir da aposta entre os dois. Arthur e Carolina fazem as pazes. Eliza recebe em seu celular a foto de Jonatas dançando com Leila.

Fina Estampa

Rafael pede para Amália não o visitar na penitenciária. Íris exige que Tereza Cristina lhe conte sobre os cartazes da polícia. Severino ajuda Renê no restaurante do hotel. Deborah mente para se aproximar de Quinzé. Teodora consegue o direito de passear com Quinzinho. Patrícia cobra explicações de Antenor, e Tereza Cristina flagra os dois. Tereza Cristina convida Alexandre para jantar em sua casa. Griselda revela a Vilma que está namorando Renê. Wallace chama Zuleika para sair. Quinzé aconselha Teodora a desistir de Quinzinho.

RECORD

Escrava Isaura

Geraldo desconfia que Branca esteja grávida de Leôncio. Raimundo dá água para André após Isaura lhe prometer dinheiro. Branca sente enjôo. Geraldo desconfia que Branca esteja grávida de Leôncio. Gioconda e Tomásia decidem visitar o Coronel. O Sargento leva o almoço de Leôncio. Após reclamar de tudo, devora a comida. João sai na frente da tropa dos quilombolas armados para salvar André. Rosa conta a Francisco que Malvina não pagará a hipoteca. Francisco corre para contar o fato para Leôncio.

Rosa vai até André e diz que o ama. Miguel e Álvaro vão até a prisão onde está Leôncio para proporem um acordo. Perpétua diz a Gabriel que ainda há uma chance dele voltar a caminhar. Helena conta toda verdade sobre a morte do Dr. Paulo para Tomásia. Serafina aconselha Flor-de-Lis sobre Henrique. Rosa tenta matar Isaura de raiva, mas Raimundo não deixa. Álvaro decide ir ao banco para se informar sobre a hipoteca de Leôncio. Francisco chega até Leôncio e lhe conta o que Malvina planeja fazer. Cel. Sebastião pede Gioconda em casamento. Leôncio é libertado por uma ordem de soltura do juiz.

Jesus

Asisa se irrita com o banquete oferecido por Mateus para todos. Atormentada pelo Satanás, Diana humilha Adela. Deborah diz a verdade para Arimatéia e confessa que está grávida de Caius. O soldado diz que negará a paternidade até o fim. José de Arimatéia tenta disfarçar diante de Tiago Justo. Petronius diz que tentará descobrir algo de Barrabás e leva Susana até o prisioneiro. Todos comem na casa de Mateus. Asisa fica surpresa ao saber que o marido a deixará para seguir o Messias. Bina e Heitor consolam Salomé. Antipas visita Batista na prisão. Barrabás conta para Susana como foi o encontro com Madalena. Jesus prega sobre o noivo e sobre o vinho novo em odres velhos.

José de Arimatéia sugere que Deborah passe um tempo fora da cidade. Ami aconselha Edissa. Shabaka evita falar da ferida em seu braço. Antipas se irrita com Batista na prisão. Judite e Caifás encontram Malco enquanto tentam esconder o corpo da viúva de Levi. Diana diz que não quer ver Adela nunca mais. Caifás e Judite jogam o defunto em um buraco no Vale do Himon. Mateus fica animado com as palavras de Jesus. Escondida, Edissa observa Arimatéia se despedindo de Deborah. Tiago Justo estranha a partida da moça. Barrabás é levado até Pilatos. Livona finge não saber de nada. Pilatos ameaça Barrabás e exige saber onde está Maria Madalena.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Tati chora por causa de Viviane e Guiga discute com a ex-mulher. Draco e Telê arrombam a porta e entram na casa de Guiga. Marta mostra o distintivo do Depecom e exige que Joca e Rico sejam atendidos. Um lobisomem invade a mansão e deixa a família Mayer em pânico. Taveira chega ao esconderijo da Liga do Mal e avisa que Juli o mandou para ser curado por Clara. Vlado e Ísis são surpreendidos pela chegada de Rosa, que lança uma rajada de espinhos contra eles.

Apocalipse

Diante de todo o caos, Noah percebe Ricardo com um olhar sereno e estranha. O Anticristo finge estar desesperado diante dos corpos dos líderes religiosos. Moisés e Elias observam tudo com tristeza. Dylan implora para Noah salvar Joice. Débora liga Adriano e fala sobre o atentado. Stefano diz que está tudo pronto para a consagração de Vittorio. Muitas pessoas seguem Ricardo pelas ruas. Isabela vê a notícia pela televisão. Dylan agradece a ajuda de Noah e se surpreende ao ouvir o nome dele. Benjamin diz que Ricardo é um homem bom. Joice desfalece e Dylan se desespera.

Gideon e Marta estranham a movimentação na cidade. Glória escreve carta para Vittorio. Muitos israelenses seguem Ricardo e o chamam de Messias. Glória pede para Adriano entregar a carta para Vittorio caso aconteça algo ruim com ela. Arthur cobra produtividade dos jornalistas. César diz que descobrirá se Gláucia disse a verdade sobre Henrique. Estela se irrita como jeito de Henrique. Natália pede para Dudu não a perturbar. André diz estranhar o comportamento de Benjamin. Gláucia entrega provas contra Henrique.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lindomar vai tirar satisfação com Luca. Com medo do grupo criminoso fazer algum mal para sua família, Jeff decide fazer o serviço. Henrique e Gleyce decidem ir para o bar Toca Toca. Cássio e Bento vão para rodoviária. Vini dá um soco em Waldisney, que promete revidar. Raquel insiste para que o pai a deixe ir para fora. Filipa surta ao descobrir a real situação em que a família está passando. O investigador da polícia procura Débora em busca de informações sobre Roger. O Clubinho arma um novo plano para desmascarar Ester. Jeff e Kessya tem uma crise de ciúmes com sua mãe, e Gleyce fica furiosa. Mosquito convida Brenda para sair. Raquel conta para Lorena que irá para Paris com a mãe. Vini fica com medo de que Waldisney possa se vingar.

