Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 10

Malhação

Marta encontra o maço de cigarros na bolsa de Lica e ameaça contar para Edgar. Lica faz um acordo com Marta. Julinho vai à lanchonete e Benê estranha a felicidade do irmão. Lica pede para MB ajudá-la a criar um evento para o protesto no colégio. Luís e Marta se beijam. Benê se assusta com a aproximação de Guto. Keyla recebe uma resposta de Deco. Josefina repreende Julinho por fazer barulho perto de Benê. Mitsuko descobre sobre a manifestação organizada por Lica. Lica e Tina iniciam as discussões contra as catracas do colégio. Clara filma a manifestação feita por Lica e Malu mostra para Edgar. Benê afirma às amigas que desistiu de tocar piano.

Novo Mundo

Anna e Joaquim combinam uma fuga sem ver Thomas. Ferdinando observa Diara no banho. Diara se comove com Ferdinando e desiste de mandá-lo embora. Cecília chora ao ver Libério. Leopoldina pensa em hospedar Narcisa no Solar da família. Dom Pedro dá o anel de Patrício para Domitila. Sebastião e outros fazendeiros se revoltam com a fuga dos escravos. Germana e Licurgo tentam convencer Hugo a entrar no quarto de Thomas. Peter fica impressionado com a mudança no comportamento de Amália. Piatã tem um sonho com sua irmã e fica nervoso. Thomas usa Vitória para ameaçar Anna.

Totalmente Demais

Carolina aceita participar do plano de Stelinha, mas estranha seu interesse em desfazer a aposta dos dois. Aparecida acredita que Stelinha está tramando contra Arthur. Jojô tranca Arthur e Eliza no quarto e confisca seus celulares. Carolina encontra Arthur no quarto com Eliza e desconfia de que os dois estão tendo um caso. Jojô avisa a Stelinha que fará de tudo para o pai e Eliza ficarem juntos.

Fina Estampa

Tereza Cristina revela a Crô o que aconteceu com Marcela. Teodora encontra uma das miniaturas embrulhada em seu uniforme. Paulo não gosta dos desenhos de Vanessa. Juan e Letícia decidem marcar a data do casamento. Amália visita Rafael. Tereza Cristina e Crô se livram dos cartazes da polícia. Danielle pensa em Enzo. Zuleika fica interessada em Wallace. Antenor ouve Patrícia aceitar o pedido de namoro de Alexandre. Íris e Alice ouvem Tereza Cristina e Crô falando sobre os cartazes da polícia. Amália é levada ao encontro de Rafael.

RECORD

Escrava Isaura

Malvina decidiu largar Leôncio. Leôncio é colocado na cela. Malvina leva água e frutas para Isaura e André. Neste momento, aproveita para dizer que Álvaro está vivo e levou Leôncio para trás das celas. O Sargento pede a Álvaro que ele não vá até a fazenda dos Almeida. Leôncio joga o prato de comida no chão. Rosa conta a Malvina que Leôncio queria matá-la depois que ela pagasse a hipoteca. Aurora e Helena falam de suas tristezas na vida. Henrique e Flor-de-Lis discutem. Malvina escreve uma carta para seu pai. Leôncio tenta subornar o Sargento, mas ele não aceita. Cel. Sebastião fala para Henrique que ele voltará ser seu herdeiro.

Perpétua e Pedrinho chegam na casa da Condessa para velarem o corpo de Álvaro. Ao entrar na sala, Perpetua encontra Gioconda e logo em seguida Álvaro. Perpétua cai em lágrimas. Malvina visita Leôncio na prisão. Helena não tem apetite para comer. Guarací, mulher de Areski passa mal. Diogo decide ir a cidade procurar um remédio que cure a varíola dela.Geraldo encontra sua mãe e irmã e lhes conta que Álvaro está vivo. Cel. Sebastião recebe carta de Malvina pedindo para que ele não pague a hipoteca da fazenda. Malvina decidiu largar Leôncio. André sofre de dor.

Jesus

Jesus não liga para as palavras ditas por Jairo e, milagrosamente, faz Caleb voltar a andar. Barrabás diz que não fez nada com Maria Madalena e provoca Petronius. A viúva de Levi ameaça Caifás, que lhe acerta um tapa. Revoltada a mulher parte para cima do sumo-sacerdote. Judite acerta um objeto na cabeça da viúva, que cai morta. Petronius ordena a prisão de Barrabás. Judas Iscariotes fica impressionado com as atitudes de Jesus. Livona e Caifás decidem esconder o corpo da viúva de Levi.

Barrabás é jogado no calabouço. Escondida, Livona vê Caifás e Judite se desfazendo do defunto. Longinus investiga o quarto de Barrabás na hospedaria. Petronius atualiza Pilatos sobre os acontecimentos. Claudia conforta Kesiah. Deborah procura Caius. Susana se preocupa com Maria Madalena. Diana sai para ver Adela. Almáquio recebe Lázaro. Deborah se encontra com Caius e avisa que está grávida. Jairo diz para Simão Fariseu que é preciso ficar de olho em Jesus. Caius diz que o filho não é dele e humilha Deborah.

Em conversa com Susana, Kesiah revela que Maria Madalena é atormentada por demônios. Asisa trata mal a serva Rebeca. Susana tenta apoiar Kesiah. O leproso curado vai até o Templo e fala sobre o ocorrido. Mateus fica mexido com as palavras de Jesus. Ami se mostra esperançoso. Mateus aceita o convite do Messias e começa a segui-Lo. Ami e Edissa falam sobre os milagres de Jesus. Diana se revolta contra Adela. José de Arimatéia questiona o choro de Deborah. Susana encontra Petronius e revela que Madalena está possuída. Mateus convida Jesus para comer em sua casa.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Viviane maltrata Tati e avisa que ela terá de ajudar nos serviços da casa. Vlado diz que sua maldição não tem cura, mas avisa que tentará se controlar. Meduso sai para o apartamento de Simone com o objetivo de exterminar Maria. Iara diz que ama Cris e ele implora para ela ficar junto com ele. Perpétua acompanha Noé e Maria na missão de salvar os bebês. Fúria pula em cima de Vavá e o imobiliza. Sandra e João discutem por causa de Tarso.

Apocalipse

Zoe fala sobre o Arrebatamento com Soraya. Ricardo volta animado depois de conversar com Noah, que finge estar tranquilo. Glória conversa com Adriano e fala a verdade sobre seu passado com Stefano. Zoe conta sobre o Anticristo para Soraya. Ricardo confraterniza com a família ortodoxa. César vai ao bar de Diogo com Felipe e encontra com Celeste e Dudu. Ângela pergunta se Natália prenderia o próprio pai. Adriano se espanta ao saber que Stefano é pai de Vittorio. Ele diz que Ricardo sempre foi mal influenciado pelo sacerdote. Débora se entrega a Luca e tenta imaginar Adriano. Melina sugere que Brenda provoque ciúmes em André. César descobre que Zoe estava grávida.

Ricardo pede Isabela em namoro. Débora vê Luca dormindo com o roupão de Adriano e fica satisfeita. Estela se estressa com o jeito de Henrique. Uri tenta consolar Benjamin. Soraya ajuda na recuperação de Zoe. Dudu chama Henrique para depor. As Duas Testemunhas do Apocalipse observam Ricardo. Brenda usa Wallace para tentar fazer ciúmes em André. Glória fica preocupada com a viagem que Vittorio fará. Zoe lembra dos pais e faz uma oração. César e Guido interrogam Henrique. Ricardo reúne duas lideranças religiosas para uma reunião. Felipe sugere que Estela leia a bíblia para buscar conforto.

Henrique se desentende com Gláucia, que o acusa na frente de César e Guido. Todos ficam na expectativa do encontro entre Ricardo e os líderes árabes e judeus. Arthur manda os jornalistas ficarem de olho no encontro. Dylan e Joice seguem para a loja de Gideon. Alan fica satisfeito ao saber que Isabela foi pedida em namoro por Ricardo. Noah fica preocupado com a movimentação na cidade. Moisés e Elias se aproximam. Joice e Dylan seguem procurando Gideon. Ricardo não se entende com os líderes e ordena que Ariela siga com o plano. Dois motoqueiros chegam armados ao local da reunião e atira contra os dois líderes religiosos, que caem mortos. Um tumulto se inicia. Joice acaba sendo baleada e Dylan se desespera. Ricardo observa o cenário de caos e sorri discretamente.

SBT

As Aventuras de Poliana

Arlete e Gleyce dão suporte emocional a Verônica devido a situação com Roger. Waldisney exige que Roger dê uma parte do dinheiro que roubou da O11O para que ele o ajude a fugir. Eric e Hugo entram de penetra na festa e empurram Ester na piscina. Bento decide sair de casa para morar com Cássio. Ao descobrir, Ruth decide ir atrás do menino. Claudia tenta convencer Durval a tirar férias com ela. Fernanda diz a Afonso que irá para Paris. Na casa de Branca, Waldisney se assusta com a chegada da polícia, e acaba confirmando as suspeitas contra ele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

