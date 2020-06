Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 9

Malhação

Keyla desiste de se corresponder com Deco. Lica confronta Edgar. Roney carrega Julinho para fora da lanchonete. Lica organiza um protesto com os alunos contra as mudanças no colégio. Josefina avisa a Dóris que o telhado do colégio precisa ser consertado. Benê sugere que Keyla envie uma foto para Deco. Bóris propõe que Edgar dê uma bolsa de estudos para Ellen. Ellen conta para as amigas como foi seu encontro com Fio. Lica pega um maço de cigarros na lanchonete. Tato negocia sua bicicleta com Moqueca e Anderson fica inconformado. Julinho passa um trote para a lanchonete de Roney. Keyla envia sua foto para Deco, mas se arrepende quando Tato lhe entrega seu novo celular.

Novo Mundo

Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã. Liu conta para Anna que ouviu Thomas discutindo com uma mulher. Dom Pedro pede a Patrício o anel que Carlota lhe presenteou. Cecília se recusa a comer e Idalina e Matias se preocupam. Narcisa pede para Lurdes ensiná-la a jogar bilhar. Wolfgang convida Ferdinando para se hospedar em sua casa. Peter avisa a Cecília que Amália fugiu do convento e está em sua casa. Piatã conta para Jacira que Tibiriçá quer que ele seja Pajé. Bonifácio ajuda Anna e Joaquim a se encontrar. Thomas aparece na sala onde Anna e Joaquim estão escondidos.

Totalmente Demais

Eliza não cede às tentativas de Jonatas e termina definitivamente o namoro com o rapaz. Germano pede a Lili que fique de olho em Fabinho. Adele avisa a Cassandra que o próximo ensaio do concurso será baseado nas Olimpíadas. Jojô tenta aproximar Eliza de Arthur, com a esperança de que ambos formem um casal. Stelinha promete a Carolina que a fará se casar com Arthur, com a condição de que a jornalista desconsidere a aposta feita com o empresário.

Fina Estampa

Tereza Cristina confronta Renê. Renê afirma a Griselda que não entrará na justiça contra Tereza Cristina. Teodora se enfurece por não conseguir nenhuma pista sobre o tesouro. Alexandre pede Patrícia em namoro. Silveira oferece um emprego a Renê em troca de sua estadia no hotel. Teodora garante para Pereirinha e Enzo que não sabe nada sobre o tesouro. Rafael enfrenta problemas na prisão. Crô revela a Tereza Cristina que ela está sendo procurada pela polícia.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro chega a delegacia e exige a prisão de Leôncio. Para salvar Isaura, Álvaro e Miguel vão a delegacia denunciar Leôncio. Depois das 50 chibatadas, Leôncio manda colocar sal grosso nas feridas de André. Rosa diz para Malvina ouvir as conversas de Leôncio e Francisco. Henrique pede a Sebastião para voltar para casa. Geraldo toma um susto ao ver Álvaro.

João reúne os quilombolas para invadir a fazenda de Leôncio. Álvaro chega a delegacia e exige a prisão de Leôncio. Malvina se esconde e ouve Leôncio dizer a Francisco que vai matá-la. Malvina perdoa Rosa. Sebastião diz a Serafina que vai se casar com Gioconda. Malvina ameaça Leôncio. O Sargento chega a fazenda para prender Leôncio. Leôncio diz a Miguel e Tomásia que vai se vingar em Isaura.

Jesus

O leproso é curado por Jesus. Possuída, Maria Madalena levanta da piscina e incentiva Diana a se matar. O leproso agradece a Jesus. Claudia e Joana procuram por Maria Madalena. Caifás fica feliz com a notícia dada por Livona. Judite permite que ela permaneça em sua casa. A mando de Caifás, Malco confisca os bens da viúva deLevi. José de Arimatéia chama a atenção de Zaqueu. Zebedeu, Mateus e Goy ficam impressionados ao saberem de mais um milagre realizado por Jesus. Maria Madalenadesaparece. Jairo se irrita ao ouvir o leproso dizer que foi curado por Jesus. Sula sedespede de João e Tiago Maior, que seguem Jesus.

Arimatéia fica feliz ao ver Tiago Justo próximo de Deborah. Preso no calabouço, João Batista ora a Deus. Bina fica impressionada com as palavras de Herodíade contra Batista. Salomé fica constrangida com os elogios feitos por Antipas. Shabaka impede a entrada de Barrabás na hospedaria. Diana dá seu testemunho para Pilatos. Helena e Petronius falam sobre Maria Madalena. Barrabás pede uma nova chance e se mostra entristecido com a ausência do irmão. Simão Zelote escuta as palavras de Jesus e pensa em Barrabás.

Asisa pede para Mateus fazer seu trabalho. Caleb, um tetraplégico que foi soldado deHerodes, é recebido por Cornélius. Alguns dias se passam e Jesus retorna para Cafarnaum com seus seguidores. Jairo e Simão Fariseu ficam curiosos. Caius e Longinus capturam Barrabás. Livona se abre com Adela e diz que inventou a gravidez. A viúva de Levi vai até a casa de Caifás. Petronius questiona Barrabás sobre o sumiçode Maria Madalena. Caleb pede a ajuda de Cornélius para se aproximar do Messias. Jairo enfrenta Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Ernesto comemora que terá alta do hospital. Gabriela vai à recepção falar com Fredo e Paglia. Taveira chega perto de Marcelo e dispara um dardo tranqüilizante. Irma diz que os mutantes comeram os itens valiosos da mansão e Carvalho desconfia de que ela esteja querendo dar um golpe. Vavá cuida de Pachola e leva um susto ao ver Fúria. Juli aciona um gás sonífero dentro da cela de Bianca e Leonor.

Apocalipse

Surpreso ao ter flagrado Stefano, Vittorio fica aliviado por não ter sido descoberto. Zoe fala com Soraya sobre o Arrebatamento. Benjamin chora sentindo falta da mulher amada. Celeste diz que sairá com Dudu. Natália diz temer que Henrique esteja envolvido na fraude. Zoe conversa com Soraya sobre o Anticristo. Débora questiona Ricardo sobre as fotos. Robinson diz que ajudará os necessitados da comunidade. Ricardo confessa que investigou Débora e Luca. Uri e Benjamin falam sobre fé. Dudu se encontra com Celeste. Guto e Talita fazem confissões para Zé Bento. Felipe reclama da ausência de André. Celeste se interessa em Dudu. Bárbara sente falta de Zoe. Glória diz que Vittorio não deve confiar em Stefano.

Adriano fica espantando com a expressão demoníaca de Ricardo. Luca se desespera ao saber que Ricardo e Adriano descobriram sobre o caso que mantém com Débora. Bárbara se depara com Dudu e Celeste em seu apartamento. Henrique diz que protegerá Gláucia. Tiatira diz que voltará para Nova Iorque. Rodrigo trabalha nas escavações com Isabela e os outros alunos. Ricardo anuncia a tentativa de paz entre Judeus e Palestinos e é ovacionado. Jonas diz que são sinais do fim dos tempos. Vittorio tenta descobrir o motivo do ódio que Stefano sente pelas Testemunhas. Benjamin sofre ao lembrar da mulher amada. Zoe lê alguns jornais e descobre que o acidente foi uma sabotagem. Ela recorda da conversa com Ricardo e deduz que o Anticristo tentou matá-la. Em Jerusalém, Ricardo é ovacionado como o novo Messias.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo pede que Pendleton o ajude para comprovar que o teste de DNA de Débora é falso. Luca fica com ciúmes do namoro entre Mirela e Vini. Disfarçado, Roger se encontra com Débora e Nadine. Mosquito aparece no colégio com o novo visual. Guilherme fica revoltado ao saber das armações do pai. Débora ajuda Roger e Nadine a fugir do país. Começa a festa na piscina na casa de Ester. Jeff recebe uma ordem de serviço do grupo Ratcave. Cássio pergunta se Bento quer morar com ele. Por acidente, Poliana derruba o celular de Filipa na piscina. A polícia vai atrás de Mosquito em busca de mais informações sobre Rato. Waldisney e Violeta sequestram Nadine e Roger.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

