Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 8

Malhação

Keyla tenta despistar Dóris. Tato avisa a Keyla que Deco lhe mandou um e-mail. Julinho ameaça acabar com o romance entre Josefina e Roney. Fio sugere que Tato venda algo para comprar um celular para Keyla. Benê questiona Ellen sobre Jota. Bóris critica Edgar por ceder às exigências de Mitsuko. Os alunos testam o aplicativo de Ellen e Jota. Moqueca incentiva Anderson a proibir Tina de fazer seu vídeo. Lica discute com Edgar, que ameaça tirá-la do colégio. Keyla escreve um e-mail contando toda a verdade para Deco.

Novo Mundo

Diara e Wolfgang são surpreendidos por um capataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para Amália. Libério invade a casa de Sebastião e Cecília se desespera. Madre Assunção e as freiras procuram por Amália pela cidade. Elvira tenta invadir o quarto que Thomas aluga na taberna. Tibiriçá fala que Piatã deve se tornar Pajé. Narcisa orienta Leopoldina a ficar perto de Dom Pedro. Domitila decide ir à cerimônia do beija-mão e Dom Pedro se incomoda. Joaquim fala para Bonifácio que acredita que foi Thomas quem disparou contra ele. Elvira enfrenta Thomas.

Totalmente Demais

Eliza afirma a Jonatas que seu relacionamento tem prejudicado seu desempenho no concurso. Débora inicia seu estágio na Bastille e se encanta com Fabinho. Fabinho pede desculpas a Jonatas na frente dos executivos da empresa. Eliza incentiva Arthur a reconquistar Carol. Arthur marca a reversão de sua vasectomia na frente de Carolina para tentar impressioná-la. Jacaré conta a Lili que se tornou um bandido por causa de Sofia. Leila aceita as desculpas de Fabinho, mas garante que não quer mais vê-lo. Aparecida coloca Eliza frente a frente com Jonatas.

Fina Estampa

Crô exige que Tereza Cristina conte para onde foi quando se disfarçou usando uma peruca loura. Paredes não dá esperanças de liberdade a Rafael. Tereza Cristina conta para Crô o que aconteceu com Marcela. Guaracy repreende Alberto e Dagmar pela discussão no bar. René presta assessoria ao restaurante do hotel. Teodora acha uma das miniaturas embrulhada em seu uniforme. Paulo não gosta dos desenhos de Vanessa. Griselda convida Guaracy e Esther para sua festa. Juan e Letícia decidem marcar a data do casamento. Griselda percebe que Deborah está interessada em Quinzé. Amália decide visitar Rafael. Tereza Cristina e Crô se livram dos cartazes da polícia. Mandrake ajuda Zambeze a cortar os cabelos de Luana. Clara leva alguns condimentos para René e percebe que ele está feliz. Danielle pensa em Enzo. Zuleika fica interessada em Wallace. Antenor ouve Patrícia aceitar o pedido de namoro de Alexandre. Íris e Alice ouvem Tereza Cristina e Crô falando sobre os cartazes da polícia. Amália é levada ao encontro de Rafael.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio começa a açoitar André com 50 chibatadas. Isaura pede que Belchior ajude André a fugir. Malvina proíbe Leôncio de maltratar André e Isaura. Rosa diz que faria tudo para ver André livre. Isaura diz a Leôncio que não se entregou a Álvaro. Sargento dá a notícia a Gioconda e Tomásia sobre a fuga de Diogo. Geraldo, Branca e Estela se hospedam no hotel de Bernardo. Helena diz a Henrique que matou Dr. Paulo. Leôncio começa a açoitar André com 50 chibatadas. Henrique fica radiante em saber que será tio. Rosa pede que Malvina salve André. Álvaro chega de surpresa na casa de Tomásia.

Jesus

Judas Iscariotes pede para seguir Jesus. Pilatos diz que Helena o entenderá um dia. Petronius e Maria Madalena se beijam. Ami conhece Edissa. Tiago diz para Deborah não dá atenção ao que Jesus diz. Em conversa com André, Pedro diz não ter gostadode Judas Iscariotes. João fala sobre Gabriela com Tiago Maior. Sara aconselha a neta. Petronius fala sobre a irmã Cassandra com Madalena. Gabriela fala sobre João com Yoná. Caifás diz que o fabricante de tecidos, Levi, está lhe devendo e pede para Malco dar uma lição nele. Petronius flagra Madalena deitada com Barrabás. Ela não entende como foi parar ali. Tiago Justo se coloca à disposição de Deborah.

Jairo se mostra impiedoso ao ver um leproso ser expulso da cidade. Maria se recorda de quando foi humilhada. João e Tiago Maior saem para pescar. Madalena é perturbada pelos SeteDemônios e ofende Kesiah. Petronius treina com ódio. Caifás incrimina Levi, que é condenado ao apedrejamento. Arimatéia insinua que o fabricante de tecidos é inocente. Livona fica assustada ao saber da atitude de Caifás. Tomé pede para ser um dos discípulos de Jesus. Caius e Longinus estranham a fúria de Petronius.

Caifás confisca os bens de Levi. Livona é surpreendida ao saber que Judite arrumou uma nova serva, Basya. Zaqueu fala sobre Deborah e surpreende Arimatéia. Joana e Hélio veem Maria Madalena possuída pelo demônio, grudada no teto do palácio. Livona é expulsa de casa e diz estar grávida. Cláudia se surpreende ao saber que a amiga estava possuída. Diana vê Maria Madalena boiando, de barriga para baixo, na piscina do palácio. O leproso que foi expulso da cidade implora pela ajuda de Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Meduso sai para o apartamento de Simone com o objetivo de exterminar Maria. Gór pede mais um favor a Metamorfo e ordena que ele lhe beije. Iara diz que ama Cris e ele implora para ela ficar junto com ele. Bianca e Leonor tentam resistir ao sono provocado pelo gás sonífero, mas acabam adormecendo. Juli digita a senha da cela e avisa que agora os bebês serão seus. Valente e Marcelo fazem uma corda com os lençóis e fogem pela janela.

Apocalipse

Henrique prepara Gláucia para depor. Ariela diz estar ao lado de Ricardo em qualquer situação. Felipe diz para Guto que César o ama. Wallace HD e Benjamin conversam sobre fé. Gláucia é interrogada. Dudu tenta defender Henrique. Susana diz que o filho precisa ter fé. Isabela mente para Oziel. Adriano diz que encontrou as fotos comprometedoras de Débora e Luca nas coisas de Ricardo. Laodiceia diz admirar a fé de Jonas. Estela discute com Henrique. Zoe se lembra de Benjamin. Soraya diz que ela precisa ter paciência. Vittorio fica surpreso ao ouvir Stefano dizer que as Duas Testemunhas precisam morrer.

SBT

As Aventuras de Poliana

Hugo e Eric praticam bullying com Bento ao ver o menino com suas pernas robóticas. Luisa pede demissão do escritório de Glória. A polícia encontra Roger, mas ele consegue escapar. Guilherme retorna de viagem e vai encontrar seus amigos no colégio. Gleyce e Arlete suspeitam que Roger possa ter roubado dinheiro da conta do CLP. Raquel surta com a chegada de Guilherme. O CLP e o CLA fazem a primeira reunião oficial juntos. Após a audição de dança, Lindomar se empolga e ensaia uma coreografia sozinho na sala. Ester convida suas amigas para a festa da piscina. Os jurados deliberam para escolher os papéis dos alunos para o musical de fim de ano. Mirela sugere para Helô que os alunos do ensino médio também façam uma apresentação. Glória pede que Ruth confie em Pendleton, e conta que ele é seu filho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

