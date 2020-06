Resumo das Novelas

SÁBADO, 6

Malhação

Novo Mundo

Thomas atira contra Joaquim e Anna pede ajuda a Elvira. Bonifácio fica incomodado com a presença de Narcisa. Domitila encontra Thomas em seu quarto e tenta convencê-lo a desistir de Anna. Ferdinando se despede de todos na tribo e leva uma carta de Piatã para a irmã. Peter cuida de Joaquim. Licurgo e Germana se espantam com a felicidade de Hugo durante o trabalho. Piatã não aceita reatar com Jacira. Dom Pedro afirma a Bonifácio que Joaquim forjou a carta contra Domitila. Escravos fogem sem cumprir com o plano de Diara e Wolfgang, que se desesperam. Thomas tenta intimidar Anna.

Totalmente Demais

Lili se surpreende ao saber sobre a vida dupla de Sofia. Jonatas avisa a Fabinho que a Polícia encontrou o cartão de visita de Lili no esconderijo de Jacaré. Fabinho ouve o grito de Lili no telefone ao ser rendida por Jacaré. Rafael resgata Lili. Braço e Jacaré são presos. Germano faz as pazes com Lili, que pede ao marido que volte a presidir a Bastille. Jonatas confessa a Fabinho que não sabe se conseguirá perdoá-lo. Lili incentiva Fabinho a voltar ao trabalho e avisa ao filho que começará de baixo, como Germano. Eliza avisa a Jonatas que não quer mais vê-lo.

Fina Estampa

Tereza Cristina diz que, se René quiser seu dinheiro, terá que lutar judicialmente por ele. Ela se encontra com Pereirinha. René afirma a Griselda que não entrará na justiça contra a ex-mulher. Teodora se enfurece por não conseguir nenhuma pista sobre o tesouro. Alexandre pede Patrícia em namoro. Silveira demite Teodora. O gerente do hotel oferece um emprego a René em troca de sua estadia. Crô desmaia ao ver um cartaz com a foto de Tereza Cristina como procurada pela polícia. Teodora garante para Pereirinha e Enzo que não sabe nada sobre o tesouro. Baltazar ajuda Crô a se restabelecer. Rafael enfrenta problemas na prisão. Crô mostra para Tereza Cristina que ela está sendo procurada.

RECORD

Escrava Isaura

Jesus

Os Mutantes Caminhos do Coração

Apocalipse

SBT

As Aventuras de Poliana

