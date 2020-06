Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 4

Malhação

Felipe tira satisfações com Lica. Luís discute com Marta por causa das filhas. Guto estranha o comportamento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê uma mensagem de Deco que chega no e-mail de Keyla. Roney encontra o celular de Keyla na banheira de Tonico. Felipe beija Clara na frente de Lica. Samantha implica com Guto por causa de Benê. Lica e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um acidente no percurso de bicicleta.

Novo Mundo

Anna mostra a Fred a lista dos marujos de seu pai. Amália inicia um incêndio em sua cela e foge do convento. Joaquim encontra Amália desmaiada na rua e a leva para Peter. Pedro e Bonifácio têm uma reunião com Thomas. Joaquim entrega uma carta que Domitila escreveu para Thomas a Dom Pedro. Germana e Licurgo fazem as pazes. Narcisa chega ao porto e é ajudada por Hugo. Francisco conta para Thomas sobre o plano de Joaquim. Libério descobre que Cecília é filha de Sebastião. Anna decide sair de casa ao saber da ausência do marido. Joaquim e Anna se amam.

Totalmente Demais

Lu consegue convencer Jacaré a gravar um depoimento sobre sua história com Nina/Sofia. Gilda inventa para Dino que conseguiu o dinheiro com seus ex-patrões. Carolina confessa a Pietro que ama Arthur e sonha em ter uma família tradicional. Lu tenta entrar na casa de Rafael para contar ao fotógrafo a verdade sobre Sofia. Stelinha diz a Arthur que a única forma de conseguir que Eliza seja disciplinada é desdenhá-la. Arthur avisa a Eliza que desistiu de torná-la a Garota Totalmente Demais.

Fina Estampa

Teodora se apressa em guardar a caixa com o tesouro e pensa em escondê-lo no hotel. René e Griselda tomam champanhe. Amália liga para a madrinha para tentar descobrir quem é o namorado de sua mãe. Celeste avisa a Griselda que Baltazar contou para Tereza Cristina sobre ela e René. Teodora pensa no tesouro que encontrou e afirma que vai conseguir ficar com Quinzinho. Pereirinha chega à casa de Tereza Cristina. Pedro Jorge não gosta que Beatriz saia com Antenor. Esther desenha os rótulos dos cremes de Amália. Vanessa pede a Paulo para fazer a nova coleção da “Fio Carioca”. Danielle se encontra com Enzo. Griselda teme que Tereza Cristina faça algo contra René se ele for à sua festa. Antenor e Beatriz veem Patrícia e Alexandre na pizzaria. Danielle pede para Enzo não ficar mais na frente de seu prédio esperando por ela. Pereirinha estranha a atitude de Teodora. Solange conta para Daniel sobre suas indecisões em gravar o seu disco. Griselda comenta que está preocupada com o silêncio de Teodora. Teodora leva a caixa com o tesouro para ser avaliada em um antiquário.

RECORD

Escrava Isaura

Helena diz ao Sargento que Diogo matou o Dr. Paulo. Leôncio sai em direção a pensão de Goytacazes para capturar Isaura. Helena diz ao Sargento que Diogo matou o Dr. Paulo para protegê-la. Diogo chega na tribo de Areski. Álvaro encontra o quilombo onde é recebido por João e Joaquina. Bernardo se desespera ao ver sua pensão cercada. Álvaro conta a João o que lhe aconteceu. Moleca esconde Isaura e André em um quarto falso atrás de um armário. Malvina decide ficar em casa para ajudar Isaura quando ela for capturada.

André teme morrer. Álvaro consegue um cavalo para voltar para Campos. Martinho mostra para o Sargento a carta do juiz liberando a entrada deles na pensão. Branca e Estela vão até a casa da Condessa procurar por Geraldo. Estela diz a Tomásia que há um tumulto em frente a pensão. Miguel decide ir até sua filha. Leôncio entra na pensão e diz saber exatamente onde Isaura se escondeu. André segura uma arma para defendê-los.

Jesus

Jesus diz que a Mulher Samaritana não terá mais sede. Ele pede para ela chamar o marido. Ami tem esperança em sua cura. Yarin fica maravilhada com as palavras de Jesus. Susana tenta ajudar Shabaka a cuidar do ferimento em sua mão, mas ele não deixa. Adela fala sobre Jesus com Diana. Pedro diz que não deveria ter deixado Jesus sozinho. Dimas e Gestas lamentam a morte de sua mãe. Adela conversa com Diana sobre os dois filhos perdidos. Shabaka observa os ladrões. Maria Madalena recebe a visita de Susana. Judas Iscariotes vai até Jerusalém à procura de Jesus. Madalena vê seu reflexo se transformar no espelho e se desespera.

Pedro e os outros discípulos veem Jesus conversando com a Mulher Samaritana. Iscariotes fala mal de Antipas e é questionado por Pilatos. Heitor zomba de Batista na prisão. Herodíade manda Salomé ficar longe do prisioneiro. Joana descobre que Jesus fez Judas Tadeu voltar a enxergar. Yarin avisa sobre a presença de Jesus em Samaria. Sula se desculpa com Maria. Um grupo de samaritanos se aproxima de Jesus. Iscariotes escreve uma carta dizendo que não servirá mais a Antipas. Asisa fala mal do Messias e Mateus fica irritado. Simão Fariseu não dá atenção à Laila, que é assediada por Jairo.

Enquanto conversa com Cornélius, Sara recebe a visita de Maria. Alguns samaritanos pedem para Jesus ficar mais tempo na cidade. O Messias espalha a palavra de Deus para todos. Maria e Gabriela cuidam de Sara. Judas Iscariotes encontra com Yarin e pergunta sobre Jesus. Antipas fica furioso ao saber que Iscariotes lhe abandonou. Herodíade sugere que ele mate João Batista. Lázaro e as irmãs vendem seus produtos na hospedaria. Maria de Betania procura por Simão Zelote. Barrabás provoca Shabaka. Pilatos pergunta o que Claudia sabe sobre a cura de Judas Tadeu. Jesus chega até a casa de Pedro.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Taveira segue Nati e Gabriela, sem ser visto por elas. Taveira chama um enfermeiro e coloca arma na cara dele. Ele manda o enfermeiro ficar quieto e sai com o funcionário. Eric, Fernando e Ariadne ficam assustados com o sumiço de Luna, Tarso e Gaspar. Eles pegam o container com os ovos de dinossauro e resolvem ir embora. Juli aparece na porta da cela e se surpreende ao ver que os bebês derrotaram Samira. A médica avisa que terá de tomar uma atitude radical contra os bebês.

Apocalipse

Zoe recebe os cuidados dos beduínos. Benjamin se lamenta com Uri. Ricardo leva Isabela para um passeio de helicóptero. Noah janta com Tamar e Gideon e nega estar interessado em Isabela. Ricardo leva a moça para conhecer sua mansão. Alan defende Ricardo. Dudu conhece Celeste. Talita se queixa da falta de amor em sua casa. Henrique finge estar cansado e não dá atenção à Estela. Felipe e César conversam sobre os filhos. Guto não atende o telefonema do pai.

Chico sente ciúmes de Celeste. César diz que Henrique não presta. Jonas diz que é preciso falar de fé com os necessitados. César sofre ao lembrar de Lorena. Isabela se entrega a Ricardo. Zoe conversa com Soraya sobre sua vida. André se lembra de Felipe. Ricardo dança com Isabela em sua mansão. Soraya se preocupa com Zoe e pede para ela repousar. Henrique conversa com o contador do hospital sobre o interrogatório. Estela pede para Felipe leva-la até a seita Filhos do Amanhã. Bárbara tenta evitar Diogo.

Natália diz que César está se envolvendo com outra médica. Noah comanda um treinamento dos soldados de Israel. Marta descobre que Isabela mentiu. Robinson diz que quer mudar de vida. Bárbara chama Celeste para dividir o apartamento. Isabela despista Marta. Ariela dá em cima de Uri, mas ele recusa. Susana reencontra Benjamin e o abraça. Vittorio diz que Stefano pode desconfiar dos encontros com Glória. Susana apoia Benjamin. Em Jerusalém, Gideon pede para Oziel afastar Isabela de Noah. Uma multidão tenta atacar Moisés e Elias e um milagre acontece.

SBT

As Aventuras de Poliana

Apesar das ameaças de Falcão, o CLP decide continuar insistindo no projeto de música na comunidade. Nancy e Waldisney vão ao Toca Toca Bar, ela o confronta. O vídeo de Lorena é apagado. Lorena escuta Raquel dizer que vai morar com a mãe em Paris e fica chateada. Débora vai até a casa de Luisa e mostra um teste de DNA comprovando que seu filho é de Marcelo. Gleyce tenta negociar uma trégua com Falcão. Após descobrir que Bento é seu filho, Cássio diz que irá lutar por sua guarda. Glória e Branca vão até a sede do CLP e propõe a fusão dos Comitês. Waldisney confessa parte de seus crimes a Nancy, e ela decide se afastar.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também