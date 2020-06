Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 1

Malhação

Tato discute com Keyla. Roney tenta consolar Tato. Fio se declara para Ellen e a beija. Lica admite para Felipe que ficou com ele para provocar Clara, mas acabou se envolvendo com o rapaz. Tina comenta com Anderson sobre a mudança de comportamento de sua mãe. Keyla se preocupa com a ausência de Tato. Tina descobre que MC Pimenta roubou sua música. Tato vai ao encontro de seu pai.

Novo Mundo

Cecília vê Sebastião ameaçar Libério. Jacira se preocupa ao ver Jurema doente. Licurgo expulsa Germana da taberna e ela decide morar na casa de Elvira. Thomas exige que Domitila se afaste de Dom Pedro. Anna revela a Leopoldina o que descobriu sobre o marido. Ferdinando é flagrado invadindo a aldeia. Amália tem uma lembrança e pede ajuda a Peter. Madre Assunção recebe uma carta de Dom João, exigindo o embarque de Amália para Portugal. Elvira encontra um documento contra Thomas no quarto de Joaquim. Thomas decide contar a Anna sobre sua ligação com o pai dela. Joaquim descobre que Domitila é a amante de Dom Pedro.

Totalmente Demais

Carolina expulsa Arthur de sua casa e termina o relacionamento com o empresário. Dorinha comenta com Carolina que Germano se separou de Lili. Pietro repreende Arthur por ter deixado Carolina acreditar que poderia ter um filho com ele. Arthur liga pra Carolina, mas fica arrasado ao saber que ela está se divertindo e Germano está no mesmo local. Eliza consola Arthur, que se aproxima da jovem com intenção de beijá-la.

Fina Estampa

Ferdinand reage incrédulo à exigência de Tereza Cristina. Crô procura a patroa pela casa. Griselda combina de se encontrar com René. Juan Guilherme descobre que a situação de Rafael é muito complicada. Tereza Cristina acusa Ferdinand de ser a pessoa misteriosa que Crô recebe em sua casa e ameaça contar para todo mundo se ele não cumprir o trato que fizeram. Wallace recebe seu primeiro pagamento como agente. Tereza Cristina liga para Pereirinha. Griselda ajuda René a arrumar suas coisas no hotel. Patrícia explica sobre turismo ecológico para Álvaro e Zambeze. Íris decide ir à casa de Tereza Cristina. Dagmar e Albertinho se desentendem novamente no Tupinambar. Baltazar proíbe Celeste de contar para Griselda que René e Tereza Cristina se separaram. Paulo convida Vanessa para trabalhar na Fio Carioca. Esther e Guaracy se beijam. Antenor reage com despeito ao ver o carro que Amália ganhou de Griselda. Tereza Cristina leva Pereirinha para sua suíte. Íris e Alice chegam à mansão Velmont. René e Griselda se beijam.

RECORD

Escrava Isaura

O Dr. Paulo quer se vingar dela e de seu amante. Dr. Paulo chega no esconderijo de Diogo e Helena e começa a confessar seus crimes. Cel. Sebastião manda atiradores para proteger sua filha. Helena com medo de perder Diogo passa uma faca no pescoço do doutor que morre. Helena e Diogo fogem. Leôncio conta a Malvina que Álvaro morreu. Malvina sente medo de seu marido. Rosa encontra Belchior perto da escada ouvindo os berros de Malvina. Perpétua recebe um aviso de que seu filho morreu. Isaura chora pela morte de seu amado.

Jesus

Nicodemos pede para falar com Jesus. Barrabás é surpreendido com a chegada do misterioso Goy. O forasteiro impede que façam mal ao romano Cornélius. Jesus recebe Nicodemos. Cornélius fica intrigado sem saber quem é Goy. Nicodemos fica impactado com os ensinamentos de Jesus. Simão Zelote agradece a Petronius pela ajuda que recebeu no passado. Jesus fala do poder da fé em Deus. Maria Madalena vê os vultos de alguns homens. Caifás reclama da atitude de Jesus no templo. Judite pede para Livona beber o chá que preparou. Helena diz estar apaixonada por Judas Tadeu. Longinus os observam, escondido. Judite troca o copo trazido por Livona e entrega a Caifás.

Judas Tadeu teme se encontrar novamente com Helena. Livona se surpreende ao ver que Caifás dormiu no lugar de Judite. Maria Madalena é atormentada por sete demônios. Nicodemos agradece por ter sido recebido por Jesus. Deborah pede para ficar em casa. Sula e Asisa trocam provocações. Jesus diz que ninguém comerá o fruto da figueira. Deborah sai de casa e é seguida por Edissa. Tomé defende Jesus. Joana tenta pedir pela liberdade de João Batista, mas Pilatos não a escuta. Herodíade estranha a ausência de Judas Iscariotes e fala mal dele. Antipas elogia Salomé. Caifás e Anás dizem que Jesus deve ser morto.

Nicodemos não concorda e pede a opinião de Tiago Justo, irmão do Messias. Edissa vê Deborah se encontrando às escondidas com Caius. Cornélius agradece por Goy ter salvado sua vida. O estrangeiro misterioso pede para servi-lo. Herodíade vai até a prisão onde está João Batista e o provoca. Petronius pensa em Maria Madalena. Longinus chega e avisa que tem algo a dizer sobre Helena. Batista encara Herodíade, que o ameaça. Claudia estranha o comportamento de Maria Madalena. Ela vê Helena e a questiona. Pilatos descobre que a filha está se envolvendo com um cego judeu. Jesus encontra com Judas Tadeu. Pilatos manda matarem o rapaz.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Bianca e Leonor pedem para os bebês usarem seus poderes, mas eles ardem em febre e não conseguem reagir. Aquiles diz à Ágata que eles precisam esconder seus poderes e fingir que não são mutantes. Cassandra e Janete caminham no parque e são abordadas por Lupo. Fernando aperta Rico com força e lhe dá uma mordida. Maria e Noé saem para ilha. Lupo diz que irá se vingar das pessoas ligadas à Progênese e avisa que matará Cassandra e a família Mayer.

Apocalipse

Com a voz embargada, Bárbara noticia o acidente aéreo. Benjamin se apavora ao saber do desastre. Guido vê a notícia e manda chamar César. A repórter diz que Zoe estava no voo. Ricardo fica satisfeito. Benjamin se desespera. André diz que a ficha não caiu. Tiatira ajuda Hanna nas tarefas domésticas. Guto recebe a visita de Talita. Zé Bento segue enganando os seguidores da seita Filhos do Amanhã. Susana se preocupa com Benjamin. Henrique discute com Estela. Felipe começa a trabalhar de motorista no hospital Aisen. Bárbara diz não saber como falar para Benjamin que Zoe estava grávida.

Ricardo começa o pronunciamento no Conselho das Nações. Benjamin descobre que Zoe estava grávida e fica em choque. Ricardo é aplaudido no evento. As pessoas tentam atacar Elias e Moisés e acabam sofrendo um castigo. César diz que Zoe pode ter sido atacada. Ele conversa com Jonas sobre a desconfiança dela. Hanna apoia Isabela. Ricardo encontra Benjamin e finge preocupação. Débora discute com Adriano. Benjamin se emociona ao assistir uma matéria mostrando a vida de Zoe. As buscas às vítimas do acidente começam. Próximo ao local da queda, em uma duna de areia, Zoe, muito ferida, dá sinais de vida.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ester fica paralisada ao ver o vídeo das crianças do Clubinho que revela que ela é uma Android. Vini e Mirela saem para o encontro, e finalmente engatam o romance. Pendleton descobre o vídeo das crianças do Clubinho e apaga a memória de Ester. Luca propõe uma parceria com Lindomar. Jeff encontra uma chave no livro que Violeta o entregou. Nancy e Branca contam para Mirela suas suspeitas sobre Waldisney. Durval não aceita que Raquel vá para Paris com a mãe. Após as polêmicas com o O11O VR, as ações da empresa caem e os acionistas exigem uma posição de Roger.

