Resumo das Novelas

SÁBADO, 30

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Thomas flagra Anna no escritório. Dom Pedro faz as pazes com Domitila. Piatã não deixa Ferdinando invadir a aldeia Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do perfume de Domitila em Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de Joaquim. Sebastião descobre a fuga de seus escravos e desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro. Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do marido. Anna afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu com seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que Joaquim tem contra ele. Anna e Joaquim se beijam.

Totalmente Demais

Lili pede a Zé Pedro que informe a Germano sobre a libertação de Fabinho. Lili avisa ao marido que assumirá a presidência da Bastille e decide demitir Germano. Pietro revela a Carolina que Arthur fez vasectomia e por isso não pode mais ter filhos. Zé Pedro e Mirtes se preocupam ao saber por Germano que Lili ficará à frente da Bastille. Germano se despede de Jonatas e pede ao jovem para não decepcioná-lo. Jojô confessa que gosta de Eliza. Carolina confronta Arthur.

Fina Estampa

René tenta conversar com Tereza Cristina, mas ela o manda embora do restaurante. Griselda apresenta a todos a nova fachada da Loja do Pereirão. Tereza Cristina não conta para Patrícia o que aconteceu no Le Velmont. Griselda, Isolina, Celeste e Vilma conhecem Albertinho, o primo de Guaracy. Amália pede para Esther estilizar os rótulos dos cosméticos. Dagmar e Albertinho discutem. Griselda pensa em René. Tereza Cristina é ríspida com René Junior. Patrícia não se conforma com a separação dos pais.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também