Resumo das Novelas

QuINta-FEIRA, 28

Malhação

Tato explica para Keyla que não quer viver com medo de perder sua família. MB e Samantha flagram Benê os vigiando e acreditam que foi Lica quem orientou a amiga a seguir os dois. Lica ignora as chamadas de MB para ficar com Felipe. Benê mostra a foto em que registrou o beijo entre MB e Samantha, e Keyla é contra mostrar para Lica. Keyla conta para Ellen, Tina e Benê que voltará a procurar por Deco. Roney se declara para Josefina, que o beija. Ellen descobre o nome da ONG em que Deco trabalha. MB e Samantha surpreendem Lica e Felipe juntos. Tato se entristece com a alegria de Keyla em encontrar Deco.

Novo Mundo

Joaquim conta para Anna o que sabe sobre Thomas. Bonifácio questiona Thomas sobre a guerra na Cisplatina. Thomas estranha a frieza de Anna. Licurgo convence Germana a desistir de entrar no quarto alugado por Thomas. Dom Pedro discute com Leopoldina, e Bonifácio se preocupa com o estado da princesa. Joaquim estranha quando Elvira fala sobre Domitila. Bonifácio ajuda Leopoldina. Anna encontra um botão da casaca de Thomas no quarto secreto. Dom Pedro compõe uma música para Domitila. Jacira foge da aldeia. Thomas não gosta de ver Anna dormindo no quarto de Vitória. Dom Pedro sente ciúmes de Leopoldina com Bonifácio. Anna procura Joaquim.

Totalmente Demais

Lili fica abalada ao saber que foi Germano quem mandou libertar Jonatas e prender Fabinho. Lili expulsa Germano de casa. Na comemoração da volta de Jonatas para casa, Montanha dança com Rosângela. Jojô e Stelinha ficam sozinhas em casa e acabam se aproximando. Arthur liga para Eliza e pede que a jovem volte para sua casa. Jonatas enfrenta Arthur.

Fina Estampa

Guaracy pede para Alberto tentar se entender com Dagmar. Crô acredita que não conseguirá levar o plano de Tereza Cristina até o final. Griselda fala para Quinzé e Amália que Gigante será o seu contador. Íris afirma a Alice que contará para Tereza Cristina sobre René e Griselda. Daniel vê Patrícia chegar com Alexandre na pousada. Antenor e Beatriz se beijam. Celeste desconfia de que Baltazar esteja querendo roubar Solange. Nanda afasta Victor. Paulo propõe comprar a parte de Esther na Fio Carioca. Carolina se surpreende ao saber que Letícia dormiu na casa de Juan Guilherme. Antenor é agressivo com Patrícia. Tereza Cristina é amorosa com René, mas ele desconfia. Gigante chega para conversar com Griselda e repara na troca de olhares entre ela e René. Teodora pede emprego no hotel em que ficou hospedada. Íris mostra a foto de René e Griselda se beijando para Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio e Francisco atiram na direção e André e Geraldo. Leôncio e Francisco atiram na direção e André e Geraldo. Sebastião fica irritado com Rosa. O escravo Tibério encontra Álvaro na mata. Sebastião castiga Rosa e a manda para a fazenda de Mavina. Henrique discute outra vez com Flor-de-Lis. Malvina convence Aurora do amor que Henrique sente pela prima. Geraldo conta a Isaura que Álvaro morreu. Álvaro mostra a Tibério que foi salvo por uma medalha no bolso. Leôncio vai a polícia denunciar Miguel pela morte de Álvaro. Dr. Paulo diz a Serafina que vai matar Diogo. Branca foge e viaja para Campos. Isaura se esconde na pensão de Bernardo. Leôncio chega a fazenda de Tomásia.

Jesus

Helena vira o rosto ao ver a roda indo na direção de Judas Tadeu e da serva Zilla. Simão Zelote chama a atenção de Barrabás. Pilatos fala sobre a corrida. Caifás recebe a visita de Malco. Petronius lamenta a derrota. Helena se sente culpada pelo acidente que vitimou uma pessoa. Arimatéia consola Deborah. Zelote culpa o irmão pela morte de um inocente. Madalena procura Petronius e o seduz. Ele estranha a atitude dela, mas a beija, calorosamente. Satanás os observa. Jesus se afasta dos demais para falar com Deus.

Sara segue procurando a moeda perdida. Jesus diz saber o que há no coração de Pedro. Nicodemos fica aliviado ao saber que Judas Tadeu não foi atingido. Isacariotes procura João Batista e avisa que o prenderão. Deborah lamenta a morte de Zilla e é consolada por Helena e Tiago Justo. Caius se encontra com Longinus e debocha de Deborah. Pedro agradece a Deus pelo alimento. Sula lamenta a partida dos filhos. Ela e Zebedeu recebem Maria e Mirian em sua casa. Maria Madalena diz não se lembrar de nada da noite anterior.

Pedro recebe Maria em sua casa. Ela reencontra o Filho. João Batista é preso por Heitor e outros oficiais romanos. Quemuel tenta defender Batista, mas acaba morto. Pilatos conforta Petronius. Maria de Betania procura por Simão Zelote. Adela tenta se entender com Barrabás. Jesus diz a Pedro que está na hora de irem para outros lugares. O Messias segue espalhando a palavra de Deus e operando milagres. Pilatos desrespeita Caifás. Jesus chega ao templo de Jerusalém e fica indignado com tanto desrespeito às leis de Deus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli conta que implantou um chip na cabeça de Samira. A médica avisa que Samira não sentirá mais dor se aceitar ser sua amiga. Samira aceita a proposta. Juli mostra a imagem de Lúcio e Juno e diz que a missão de Samira será tirar os bebês de suas mães. Juli vai à cela de Taveira e diz que irá mandá-lo para São Paulo para ser curado por Clara. Taveira avisa que quer ser aliado de Juli e tê-la como sua mulher. Samira entra na cela de Bianca e Leonor e avisa que irá pegar os bebês.

Apocalipse

Nicanor tenta provocar César. Rodrigo dá explicações à Zoe sobre a origem da bíblia. Nicanor ameaça atirar em César e é atingido por Natália. Guido chega ao local e mata Nicanor. Artur e Bárbara noticiam a morte do serial killer. Ângela fica aliviada ao reencontrar Natália. César diz que o próximo passo é investigar as contas do hospital Aisen e a seita Filhos do Amanhã. Ricardo promete ajudar na reconstrução do templo de Israel. Noah nega estar com ciúmes de Isabela. Em conversa com Hanna, Isabela diz estar gostado de Noah e Ricardo ao mesmo tempo. Zoe pesquisa sobre os ensinamentos bíblicos do professor Rodrigo e descobre que Ricardo Montana é o Anticristo. Ela alerta César. O policial pede para Zoe tomar cuidado com Ricardo. Zoe liga para Bárbara e diz estar grávida.

Gideon agradece a visita de Ricardo e Débora. Noah fica incomodado. Vittorio disfarça sua alegria perto de Stefano. Susana cuida de Estela. Guto procura Zé Bento e diz que ficará na seita. Robinson vai até a igreja de Jonas. Melina conversa com HD. Brenda reclama da frieza de André. Zé Bento permite a entrada de Guto na seita. Alan descobre que Adriano está se envolvendo com Ariela. Jonas diz que ainda dá tempo de Robinson se redimir. No hospital Aisen, César pede para falar com Natália. Ricardo descobre que Zoe consultou Rodrigo para falar sobre a bíblia. O vilão pede para falar a sós com Isabela.

César agradece pela coragem de Natália e diz que ela encontrará o cara certo algum dia. Ricardo surpreende Isabela e a beija. Uri aconselha Dylan. Henrique se preocupa ao ver César no hospital. Ricardo suborna o funcionário do hotel e pega as malas de Zoe. Benjamin começa a desconfiar que Ricardo seja o Anticristo. Ricardo vasculha as coisas de Zoe e fica surpreso ao ver seu nome nas anotações dela. César se apavora ao ver que Guto fugiu de casa. Ricardo encontra com Zoe e pergunta se ela está com medo do Anticristo. Ela se apavora. As nuvens começam a se movimentar no céu de Jerusalém. De repente, Moisés e Elias surgem na rua.

SBT

As Aventuras de Poliana

Durante a aula, Eric rouba o prêmio de Luigi da mochila do menino. As crianças do Clubinho decidem quando irão contar a todos que Ester é uma Android. Da mesma maneira que fez com Pendleton, Glória dá a Roger algumas senhas e pede que ele guarde com cautela. Afonso teme que seja o pai do filho de Débora. Jeff diz a Helô que o grupo Ratcave hackeou a Escola dos Sonhos. Afonso e Marcelo pressionam Débora para que ela conte a verdade. Nadine diz a Roger que Violeta e Jeff estão tramando algo. Falcão exige que Zóio pare de frequentar as aulas de música. Luigi encontra seu prêmio na diretoria. Devido as reclamações sobre o hackeio da Escola dos Sonhos, Ruth faz uma declaração a todos os pais no auditório do colégio.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também