Resumo das Novelas

Malhação

Roney decide ir com Keyla, Tato e Tonico ao cartório. Lica mente para Marta. Dóris conta para Bóris que Jota deu um computador para Ellen. MB faz uma proposta para Lica, que se irrita. Fio reclama de Ellen não querer ajudá-lo. Dóris entrega a Ellen o computador dado por Jota. Bóris repreende Jota por não mencionar Ellen para Edgar, depois da apresentação do aplicativo da biblioteca criado por eles. Ellen tenta devolver o computador para Jota. Keyla afirma que precisa encontrar Deco.

Novo Mundo

Jacinto reconhece Joaquim, que é perseguido pela mata. Domitila teme que Thomas a afaste de Dom Pedro. Ferdinando fica revoltado com Ubirajara. Diara tem uma ideia para provar o envolvimento de Thomas com Sebastião. Leopoldina implora que Dom Pedro não a deixe só. Licurgo sente ciúmes ao ver Germana dançar com Bonifácio. Libério e Peter contam a Bonifácio por que suspeitam do envolvimento de Thomas e Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Ubirajara expulsa Piatã, Olinto e Ferdinando da aldeia. Domitila afirma a Francisco que fará o que for necessário para ficar com Dom Pedro. Joaquim ouve a conversa de Thomas e Sebastião e descobre quem foi o mandante do atentado contra Dom Pedro.

Totalmente Demais

Stelinha é rude com Eliza e Jojô. Rafael e Lili falam sobre o aniversário de Sofia. Jonatas pensa em Eliza. Jamaica questiona Fabinho sobre sua surpresa para Leila. Arthur e Carolina dormem juntos. Carolina se surpreende ao ver Eliza chegar ao evento com Stelinha. Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro do pagamento dos trabalhadores, e sabota os envelopes. Sem saber da ação de Fabinho, Jonatas entrega os envelopes para Gilmar. Eliza finge perdoar Cassandra, mas jura vingança. Zé Pedro alerta sobre o desaparecimento do dinheiro dos trabalhadores, e Mirtes tenta falar com Jonatas. Eliza arma para Cassandra, que promete ajudar Carolina a eliminar a rival. Policiais encontram o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de Jonatas.

Fina Estampa

Íris ouve a portuguesa falar que possui uma mala de dinheiro guardada em seu armário. Guaracy comemora ao saber que o primo Albertinho aceitou sua proposta para trabalhar no Tupinambar. Wallace conta para Quinzé que Teodora lhe pediu dinheiro para pagar um advogado. Antenor aconselha Rafael a esquecer Amália e não se entregar à polícia por causa dela. Pereirinha conta para Álvaro que dormiu com Tereza Cristina. Ferdinand descobre que a perua passou a noite com o ex de Griselda. Celeste enfrenta Baltazar ao ouvi-lo insultar Solange. Danielle se rende novamente aos beijos de Enzo, mas é interrompida por Pedro. Celina fica constrangida ao perceber que a médica ajudou Henrique. Griselda pensa em René. Paulo espera por Vanessa na porta do Le Velmont. Ela se entrega ao empresário e diz que o ama. René quase flagra Tereza Cristina e Ferdinand juntos. A perua se recusa a falar com Crô sobre o que aconteceu na sauna. Griselda se surpreende ao ver René em sua casa. O chef se declara e dá um beijo na portuguesa. Vanessa sugere que Paulo a leve para a Fio Carioca. A recepcionista se entrega a ele e assume que o ama. Esther flagra o casal dormindo na Fio Carioca. Gloria e Edvaldo fazem amor no consultório de Danielle. Pedro Jorge teme pela vida de seu avô. Antenor reage com despeito ao ver Patrícia e Alexandre se tratando com intimidade. Quinzé conversa com Teodora. Griselda se surpreende ao encontrar Renê em sua casa.

Escrava Isaura

Tomásia tem um pesadelo e crê que Isaura corre perigo. Branca vai até a casa onde mora Pedrinho e o maltrata. Isaura sai pela mata atrás de ervas para fazer um chá para Álvaro. Belchior. Rosa fala sobre Henrique para Aurora. Helena sente enjôo e diz a Diogo que sua menstruação está atrasada. Diogo suspeita que ela esteja grávida. Isaura avisa Álvaro que há homens armados na mata. Gioconda recebe um convite do Cel. Sebastião para almoçar em sua casa. Tomásia tem um pesadelo e crê que Isaura corre perigo. Álvaro pergunta a Isaura se ela quer esperar o casamento para se entregar para ele.

Jesus

Jesus diz para Pedro voltar com o barco para o mar. Herodíade seduz Antipas. Batista se mostra satisfeito com o início da missão de Jesus. Herodíade pede para o marido prender Batista. Simão diz que não confia em Jesus. Mateus o questiona. Jairo pede para entrar na casa de Laila. André vai até a casa de Pedro e pede para hospedar os amigos. Jairo dá em cima de Laila. Asisa chega e estranha sua presença na casa da irmã. Isacariotes percebe a intenção de Herodídade. Pilatos e Claudia chegam para a corrida de bigas. Helena leva Judas Tadeu para assistir o evento. Adela e Diana também chegam ao local da corrida.

Dimas e Gestas procuram pesoas para roubarem. Almáquio é apresentado à Adela. Livona fica sem graça com os comentários de Judite. Barrabás tenta sabotar a biga de Petronius. Pedro navega sem entender a intenção de Jesus. Maria Madalena diz que Susana vencerá Petronius na corrida. Helena ajuda Deborah a se encontrar com Caius. Helena não dá atenção ao seu pretendente. Escondido de Josana, Chuza pede para Helio apostar para ele. Dimas e Gestas ficam de olho no servo. Adela fica constrangida com a aproximação de Zaqueu. Shabaka a defende. Simão Zelote estranha o comportamento de seu irmão.

Barrabás se irrita ao ver Adela conversando com Shabaka. Deborah conversa com Judas Tadeu sobre Helena e não consegue achar Caius. Sula fala com Asisa sobre Efraim. Deborah despista Zilla. Mateus é bondoso com um pescador. Simão Fariseu não da atenção à Laila, sua esposa. Caius seduz Deborah. Dimas e Gestas assaltam Hélio, mas ele os enfrenta. Antipas ordena a prisão de João Batista. Jesus manda Pedro jogar a rede no mar. Pedro fica maravilhado ao ver a quantidade de peixes na rede. Simão Zelote pergunta o que Barrabás aprontou. Petronius, Susana e mais um competidor entram com as bigas na arena. Pilatos anuncia o início da corrida.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Beto e Vlado lutam. Scorpio avança com seu ferrão para cima de Cris, que cria uma bola de energia contra o homem escorpião e lança uma onda de energia sobre o bloco de gelo com Iara. Eric manda Luna, Tarso, Joca, Rico e Gaspar deitarem no chão e pergunta onde estão os ovos de dinossauro. Gabriela aproveita uma chance e consegue se livrar de Teófilo. Marta enfrenta Fredo. Janete tem uma visão e diz que Maria irá se transformar em vampira e atacar os bebês.

Apocalipse

Vittorio pergunta sobre seu pai. Glória fica sem saída. Guido diz que Natália precisa de proteção. Zoe entrevista Ricardo. Wallace é recebido por Benjamin. Guido pede para falar com Natália e Lúcio. Glória pede para Vittorio manter segredo. Guto visita Felipe. Jonas oferece ajuda a Tião. Susana diz não acreditar que Oswaldo tenha roubado o hospital. Noah e Isabela voltam a se entender. Guido pede a Lúcio para vigiar Natália. Hanna desabafa com Tiatira. Artur pede notícias de Zoe. Stefano trata Vitorio com carinho. Zoe dá notícias para César. Benjamin alerta a amada.

As Aventuras de Poliana

Bento diz que seu grande sonho é fazer uma apresentação com uma Orquestra em um grande teatro. Após escutar a conversa entre Branca e Nancy, Waldisney diz não ser o Rato. Ruth retorna à escola e descobre que os alunos estão tendo aula com o O11O VR. Poliana faz uma enquete entre os colegas de classe para descobrir quem gosta da nova modalidade de aula virtual. Na aula de Débora, Brenda e Jeff são obrigados a dançar juntos. Na escola, os professores também se posicionam contra as aulas com o O11O VR. Luigi é premiado no Festival de Curta Metragem, mas trava na hora de seu discurso. Glória dá algumas senhas importantes a Pendleton e pede que ele guarde com segurança. Jeff tenta acessar o site do clube secreto, mas tem o acesso negado.

