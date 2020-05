Resumo das Novelas

SÁBADO, 23

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Thomas tenta conter sua raiva de Anna. Dom Pedro volta da casa de Domitila e vê Leopoldina conversando com Bonifácio. Germana e Licurgo sugerem que Elvira chantageie Thomas. Índios veem Jacira falando com Ferdinando. Bonifácio cria polêmicas com seu discurso de posse como Ministro. Diara impede um beijo entre Cecília e Libério. Peter conta para Bonifácio sobre o suposto envolvimento de Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Elvira pensa em descobrir o paradeiro de Domitila. Ubirajara questiona Piatã sobre Ferdinando. Thomas vai à casa de Domitila. Jacinto e seu bando cercam Joaquim na mata.

Totalmente Demais

Stelinha ensina Eliza a usar os talheres. Cassandra promete a Débora que irá mudar. Jonatas conta para Eliza e Arthur que Cassandra o dopou. Arthur e Eliza ficam furiosos com a decisão de Carolina de não eliminar Cassandra. Fabinho pensa em uma nova forma de prejudicar Jonatas. Fabinho ouve quando Germano elogia Jonatas e jura vingança contra o rapaz.

Fina Estampa

Após dormir com Pereirinha, Tereza Cristina vai embora vestindo roupa de Teodora. Ela mente para René sobre a noite que passou fora. Íris recebe dinheiro para acobertar mentira da sozinha. A perua diz para Crô que vai destruir o marido e matar Griselda. Paulo e Vanessa acordam juntos em Itaipava. Griselda acorda Antenor e afirma que não vai emprestar seu carro para ele. Zuleika tenta defender Rafael e leva fora de Amália. Daniel diz que está se interessando por Solange. Letícia descobre que Carolina armou para ela ficar com Juan. Ferdinand pensa no assassinato que cometeu. Doutor Louzada pergunta pela enfermeira desaparecida enquanto observa a imagem de Tereza Cristina com uma peruca loira. Teodora pede e Quinzé aceita sair com ela e Quinzinho. René convida Griselda para jantar, mas ela recusa.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

