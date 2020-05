Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 22

Malhação

Keyla hesita em aceitar a proposta de Tato. Lica se enfurece com Edgar, e Marta tenta defender a filha. Keyla não sabe se continua procurando por Deco. Benê pede para Guto avançar mais nas aulas de piano. Jota dá um computador para Dóris entregar para Ellen. Bóris critica Edgar por pensar em acatar as exigências de Mitsuko. Anderson incentiva Tina a gravar sua música com ele. Felipe entrega a Lica o desenho que fez. Jota e Ellen usam Juca para demonstrar o aplicativo da biblioteca, e Bóris fica encantado. Dóris encoraja Keyla a colocar Tonico em uma creche e voltar a estudar. Keyla fala o nome de Deco enquanto dorme, e Roney questiona a filha.

Novo Mundo

Dom Pedro implora que Domitila não vá embora. Francisco avisa a Thomas que seu plano deu certo. Pedro dá uma casa para Domitila. Leopoldina e José Bonifácio jogam bilhar. Domitila se frustra ao acordar e não encontrar Dom Pedro. Jacira não gosta dos conselhos que recebe de Ferdinando. Joaquim questiona Germana sobre Jacinto. Wolfgang se preocupa com a permanência dos escravos fugitivos em sua casa. Piatã se irrita com a cobrança que Ubirajara lhe faz por causa de Jacira. Liu conta para Anna que viu Joaquim a observando. Thomas pede que Domitila continue sendo sua aliada. Diara termina seu artigo. Jacira tenta se desculpar com Piatã. José Bonifácio dá um presente para Leopoldina. Dom Pedro se encontra com Domitila. Thomas exige que Anna fale de seus sentimentos por ele.

Totalmente Demais

Fabinho apaga a imagem do vídeo onde Cassandra aparece dopando Jonatas, sem que Leila veja. Stelinha, mãe de Arthur, chega para ajudar o filho a transformar Eliza em uma mulher requintada. Débora conta a Jonatas que Cassandra foi a responsável por ele ter ficado dopado na festa. Jonatas tenta contar para Eliza o que aconteceu na festa, mas Stelinha não deixa o rapaz se aproximar da modelo.

Fina Estampa

Vanessa ouve a conversa de René ao telefone e avisa a Tereza Cristina que seu marido está se encontrando com Griselda. O chef reclama de sua mulher para a portuguesa: ‘Estou ficando cansado’. A perua acaba flagrando os dois de mãos dadas e fica furiosa. Por vingança, ela vai para a cama com Pereirinha. Amália flagra Íris e Alice saindo da mansão com as sacolas cheias. Solange recebe convite para gravar um CD. Baltazar flagra a filha e Daniel aos beijos e parte para cima do rapaz. Depois, ele engole o orgulho e, a mando de Celeste, pede desculpas ao estudante. Juan Guilherme conversa com Wallace sobre Letícia. Esther e Guaracy quase se beijam. Paulo combina de pegar Vanessa no Le Velmont e Severino desconfia. Luana surpreende Patrícia ao dizer que ela e Antenor vão ficar juntos de novo. René descobre que Tereza Cristina passou a noite fora de casa.

RECORD

Escrava Isaura

Aurora lê Os Luzíadas de Camões, para Rosa.Tomásia e André pensam em uma armadilha para Leôncio. Geraldo diz a Miguel que muitas pessoas desejam o fim de Leôncio. Isaura e Álvaro falam sobre suas vidas. Henrique e Aurora se encontram e ficam encantados um com o outro. Bernardo compra carruagem para Moleca. Belchior pede seu dote a Malvina. Tomásia decide um plano contra Leôncio.

Jesus

Kesiah estranha a reação de Maria Madalena. Petronius fala que a conheceu anteriormente. Maria Madalena descobre que o oficial será seu tutor em Jerusalém. Dimas e Gestas decidem roubar os miseráveis e doentes. Edissa se apavora ao vê-los se aproximando. Maria Madalena troca provocações com Petronius. Judas Tadeu e Ami defendem Edissa contra o ataque de Dimas e Gestas. Impressionados, Natanael e Filipe falam sobre Jesus. Yoná se lembra de Natanael. Susana oferece ajuda a Shabaka para cuidar da hospedaria, mas ele avisa que Nemestrino já está o servindo. Barrabás se mostra ansioso com a corrida de bigas. Caius conversa com Longinus e diz estar esnobando Deborah.

Pedro reclama da escassez de peixes. Sula se sente culpada por não ter acreditado em sua irmã no passado. A mãe de Jesus, Mirian e seus filhos se preparam para deixar Nazaré. Efraim ofende Maria e ela lhe acerta um tapa na cara. Maria Madalena se mostra confiante na vitória de Susana. Petronius fala mal dela para Caius e Longinus. Tiago Menor enfrenta Efraim. Antes de deixar sua casa, Maria se emociona com as lembranças do passado. Jesus é seguido por seus discípulos até Cafarnaum. Tiago Justo ouve falar de seu Irmão. Arimatéia e Deborah seguem para o evento da corrida de bigas.

Escondida, Edissa se emociona ao observá-los. Simão Zelote fica encantado por Maria de Betania. Susana se prepara para a corrida e é admirada por todos na hospedaria. Barrabás mostra sua adaga a Zelote e avisa que matará Petronius. Helena pensa em Judas Tadeu e fica frustrada ao ouvir sua mãe falar sobre um pretendente. Joana impede que o marido aposte na corrida de bigas, mas Chuza pede para Hélio apostar por ele. Deborah conversa com Helena e fala que quer ver Caius. Jesus pede um momento aos seus seguidores. Antipas pede para Salomé mostrar sua dança, mas Herodíade impede. Simão Pedro encontra com Jesus e reclama da falta de peixe. O Messias avisa que todos o conhecerão como Pedro.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Scorpio lança ferrão perto de Fúria, ela percebe e foge. Gór pede para Clara curar Meduso. Hélio encontra Perpétua e tenta seduzi-la. Vlado tenta atacar Beto, mas sua armadura o protege. Gabriela manda os enfermeiros aplicarem uma injeção tranquilizante em Teófilo, mas ele se solta e faz a médica de refém. Guiga resolve ir ao Depecom ver como estão as investigações sobre o sumiço de Clara.

Apocalipse

Pressionada por Ricardo, Débora diz perdoar o pai. Marta critica Débora. Isabela janta com Zoe e diz não ver a hora de conhecer Ricardo. Em Nova Iorque, Benjamin se lembra de Zoe. Uri pede para Benjamin marcar um encontro com Ricardo. Celeste se desculpa com Chico. Natália mente para Lúcio e diz gostar dele de verdade. César recebe um telefonema de Nicanor. Débora não consegue disfarçar e deixa a mesa do jantar. Ricardo tenta amenizar. César fica surpreso ao ouvir Nicanor dizendo que Natália é a próxima vítima de Samael. Ela se recusa a conhecer o apartamento de Lúcio. Talita fica aliviada ao saber que Estela está melhor. Adriano beija Ariela.

Laodiceia se assusta com as palavras de Jonas sobre o fim dos tempos. César pede segredo a Felipe sobre a conversa que teve com Nicanor. Tamar se emociona ao falar com Débora. Incomodado com o tráfico de drogas feito por Robinson, Jonas vai até a casa de Esmirna. Ricardo é admirado por todos em Jerusalém. Adriano se deita com Ariela. Jonas questiona a atitude de Robinson. Gideon e Tamar ficam satisfeitos com a presença de Débora e Ricardo em sua casa. Wallace é recebido por Melina em Nova Iorque. Berenice confessa os pecados para Zé Bento. Ricardo joga seu charme para Isabela. César encontra com Guido e revela ser amante de Natália. Vittorio descobre que Glória é sua mãe.

SBT

As Aventuras de Poliana

Nancy consegue falar com Branca, e a avó confirma que Waldisney é um bandido. Nancy tenta disfarçar a descoberta. Cassio e Ruth conversam sobre Bento. Filipa tenta colocar Ester contra Poliana. Ruth e Cassio decidem aguardar o resultado do DNA para decidir o futuro de Bento. Sérgio conta para Luigi que ele irá participar do festival em Gramado. Roger finge aceitar a situação entre a família. Fernanda recebe uma proposta de emprego em outro país. Filipa volta a se aproximar de Ester. Waldisney descobre que Nancy e Branca já sabem da verdade sobre ele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também