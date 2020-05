Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 21

Malhação

Tato tenta convencer Roney de que é o pai biológico de Tonico. Anderson avisa a Tina que MC Pimenta quis ler sua música novamente. Tato cuida de Tonico. Bóris sugere fazer uma festa para inaugurar o novo aplicativo da biblioteca. Ellen, Tina, Benê e Lica visitam Keyla. Mitsuko exige que Edgar melhore a segurança do colégio. Tina, Ellen, Benê, Lica e Keyla lembram de quando se conheceram. Tina implora que Noboru converse com Anderson. Roney questiona Keyla sobre Deco. Keyla se emociona com a recepção de Tato. Edgar e Marta conversam com Lica. Tato informa a Keyla que irá ao cartório registrar Tonico.

Novo Mundo

Dom Pedro se enfurece com a recusa de José Bonifácio. Leopoldina sente dor e todos se preocupam. Elvira invade a cozinha do palácio. Joaquim tenta convencer José Bonifácio a aceitar o pedido de Dom Pedro. Anna estranha o comportamento de Thomas. Piatã não consegue falar a verdade para Ubirajara. Padre Olinto aconselha Ferdinando. José Bonifácio pede para conversar com Dom Pedro. Amália tem um surto.

Madre Assunção proíbe Peter de continuar tratando Amália. José Bonifácio impõe uma condição a Dom Pedro para aceitar o cargo de Ministro. Domitila vai à casa de Thomas. Francisco avisa a Dom Pedro que Domitila vai embora e o príncipe vai atrás dela.

Totalmente Demais

Fabinho descobre por Mirthes que Jonatas é quem está fazendo o pagamento das pessoas da comunidade do Tamanduá. Leila sugere que Eliza fique à vontade durante sua entrevista. Rosângela critica Montanha por dar aula de funk para seus alunos. Cassandra chega atrasada para a entrevista. Leila aconselha Eliza a ser mais gentil com as pessoas. Rosângela pede desculpas a Montanha. Débora faz estrevista de estágio na Bastille. Fabinho confere no vídeo gravado por Leila que foi Cassandra quem dopou Jonatas.

Fina Estampa

Paulo e Esther discutem. Griselda se recusa a emprestar o carro para Antenor. Fábio flagra Letícia e Juan Guilherme dormindo na sala de sua casa. Griselda estranha que Pereirinha e Enzo estejam reformando sua antiga casa. Carolina ouve o comentário de Vilma sobre Letícia ter dormido com Juan Guilherme. Ferdinand observa quando a enfermeira encara Tereza Cristina. Teodora conta sua história para a advogada Mônica, que aceita defendê-la. Wallace observa os lutadores em uma academia. Antenor ameaça acusar Alexandre de estar assediando Patrícia e Daniel fica preocupado. A enfermeira tenta falar com Tereza Cristina depois que a cerimônia fúnebre se encerra. Enzo procura Danielle em sua clínica. Amália fica chocada ao ver o estado de Rafael. Tereza Cristina se apavora ao ver a enfermeira se aproximar.

Ferdinand mata a enfermeira que sabia do assassinato de Marcela. Danielle manda Enzo embora de sua casa. Íris procura a mala de dinheiro que Griselda havia separado para Teodora. Mônica avisa à loira para se comportar bem. A periguete pensa em descobrir o que Pereirinha e Enzo procuram na antiga casa de Griselda. Griselda pergunta se Guaracy está namorando e ele a deixa falando sozinha. Depois, ela chama o português para conversar e tenta ficar bem com ele, mas René quebra o clima entre os dois. Alexandre vê Patrícia dispensar Antenor. O estudante diz ao professor que vai se casar com a filha de Tereza Cristina. Rafael tenta se reaproximar de Amália. Tomados pela paixão, Vanessa e Paulo se beijam dentro de carro. Celina interrompe uma ligação entre Pedro Jorge e Danielle. O menino chama a avó de velha gagá. Marilda tenta descobrir o que Crô esconde sobre Tereza Cristina. Renê liga para Griselda e interrompe sua conversa com Guaracy.

RECORD

Escrava Isaura

Geraldo diz a Miguel que muitas pessoas desejam o fim de Leôncio. A febre de Álvaro continua alta. Malvina nega deitar-se com Leôncio até que ele pare de se preocupar somente com Isaura. Tomásia confessa a Miguel que emprestou os cavalos para a fuga de Isaura com Álvaro. Diogo pensa em pedir a anulação de Helena com o Dr. Paulo. Álvaro tem um pesadelo e acorda nervoso. Isaura sai para pescar com Álvaro devido sua ligeira melhora. Francisco consegue mais capangas para capturar Isaura.

Jesus

Tiago Menor chega e dá seu testemunho a favor de Jesus. Todos se voltam contra Efraim e começa uma discussão. Milagrosamente Jesus se livra e sai ileso. Maria de Betania fala sobre Jesus com Barrabás e Simão Zelote. Judas Tadeu agradece a Almáquio e Helena e deixa o palácio na companhia de Lázaro. O cozinheiro estranha ao ver o braço de Diana machucado. Maria Madalena, uma mulher linda e rica, se aproxima de Jerusalém com sua comitiva. Ela recebe a ajuda de Kesiah, sua serva. Shabaka, um treinador de gladiadores, e Susana, uma guerreira, seguem à frente, protegendo o grupo. Adela atende mais um cliente e é vista por Barrabás.

Maria Madalena pede para cavalgar e Shabaka fica preocupado. Maria avisa que seguirá para Cafarnaum para ficar perto de Jesus. Mirian diz que a acompanhará. Tiago Justo sente ciúmes de Jesus. Maria Madalena passa por Petronius e acaba caindo do cavalo. Ela se irrita com o oficial romano. Petronius descobre que Susana vai competir na corrida de bigas e a provoca. Caifás fala sobre a Páscoa com Pilatos. Helena se desespera ao ouvir Claudia falando sobre um pretendente. Maria Madalena e sua comitiva chegam à Jerusalém. Susana e Shabaka vão até a hospedaria e são servidos por Nemestrino. Claudia recebe Maria Madalena no palácio.

Petronius conversa com os outros soldados e fala mal dela. Claudia se espanta ao saber que Maria Madalena veio acompanhada de uma gladiadora. Petronius e os outros oficiais falam sobre Susana. Shabaka compra a hospedaria da cidade. Malco acompanha seu tio, o paralítico Ami, até a caverna dos leprosos e doentes. Judas Tadeu fala da visita ao palácio. Edissa os observa, assustada. Deborah se mostra sentida com a ausência de sua mãe. Antipas retorna à Tiberíades. Judas Iscariotes defende João Batista. Maria Madalena chega ao salão real e é vista por todos. Petronius fica surpreso.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Scorpio lança ferrão perto de Fúria, ela percebe e foge. Gór pede para Clara curar Meduso. Hélio encontra Perpétua e tenta seduzi-la. Vlado tenta atacar Beto, mas sua armadura o protege. Gabriela manda os enfermeiros aplicarem uma injeção tranquilizante em Teófilo, mas ele se solta e faz a médica de refém. Guiga resolve ir ao Depecom ver como estão as investigações sobre o sumiço de Clara.

Apocalipse

Nicanor tenta provocar César. Rodrigo dá explicações à Zoe sobre a origem da bíblia. Nicanor ameaça atirar em César e é atingido por Natália. Guido chega ao local e mata Nicanor. Artur e Bárbara noticiam a morte do serial killer. Ângela fica aliviada ao reencontrar Natália. César diz que o próximo passo é investigar as contas do hospital Aisen e a seita Filhos do Amanhã. Ricardo promete ajudar na reconstrução do templo de Israel. Noah nega estar com ciúmes de Isabela. Em conversa com Hanna, Isabela diz estar gostado de Noah e Ricardo ao mesmo tempo. Zoe pesquisa sobre os ensinamentos bíblicos do professor Rodrigo e descobre que Ricardo Montana é o Anticristo. Ela alerta César. O policial pede para Zoe tomar cuidado com Ricardo. Zoe liga para Bárbara e diz estar grávida. Gideon agradece a visita de Ricardo e Débora. Noah fica incomodado. Vittorio disfarça sua alegria perto de Stefano. Susana cuida de Estela. Guto procura Zé Bento e diz que ficará na seita. Robinson vai até a igreja de Jonas. Melina conversa com HD. Brenda reclama da frieza de André. Zé Bento permite a entrada de Guto na seita. Alan descobre que Adriano está se envolvendo com Ariela. Jonas diz que ainda dá tempo de Robinson se redimir. No hospital Aisen, César pede para falar com Natália. Ricardo descobre que Zoe consultou Rodrigo para falar sobre a bíblia. O vilão pede para falar a sós com Isabela. César agradece pela coragem de Natália e diz que ela encontrará o cara certo algum dia. Ricardo surpreende Isabela e a beija. Uri aconselha Dylan. Henrique se preocupa ao ver César no hospital. Ricardo suborna o funcionário do hotel e pega as malas de Zoe. Benjamin começa a desconfiar que Ricardo seja o Anticristo. Ricardo vasculha as coisas de Zoe e fica surpreso ao ver seu nome nas anotações dela. César se apavora ao ver que Guto fugiu de casa. Ricardo encontra com Zoe e pergunta se ela está com medo do Anticristo. Ela se apavora. As nuvens começam a se movimentar no céu de Jerusalém. De repente, Moisés e Elias surgem na rua.

SBT

As Aventuras de Poliana

Joana vai até a casa de Claudia para devolver o dinheiro que Yasmin deu para Luisa. Ruth revela a João alguns detalhes sobre sua relação com seu pai. As crianças do Clubinho procuram os pais de Ester nas redes sociais e encontram o perfil de sua mãe. Após brigar com Marcelo, Luisa desabafa com Claudia e Joana. Verônica decide voltar para sua casa. Sophie inicia suas aulas na comunidade. Sérgio pede um adiantamento para Pendleton para financiar a viagem de Luigi. Vini tenta descobrir o nome verdadeiro de Mosquito e pede para Durval checar seu documento. Nadine segue Violeta até o Toca-Toca. Jeff recebe uma carta misteriosa. Nancy escuta Waldisney falando com seus comparsas no telefone e fica assustada. Glória dá um jantar para tentar aproximar Pendleton, Marcelo e Roger.

