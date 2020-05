Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 20

Malhação

Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palácio. Thomas mostra o registro de Vitória e Anna se preocupa. Sebastião acredita na falsa carta da Madre feita por Cecília e autoriza a filha a ajudar o convento. Cecília beija Libério. Diara confirma as suspeitas de Joaquim sobre Jacinto. Dom Pedro não deixa Thomas se apresentar a José Bonifácio. Anna comenta com Leopoldina a estranheza com o comentário de Thomas sobre Vitória. Domitila surpreende Francisco ao afirmar que irá ao jantar no palácio. Diara conta para Joaquim o que descobriu sobre Jacinto. Domitila chega ao palácio e Thomas fica furioso. Joaquim tenta falar com Anna, mas Elvira o impede. Thomas convence Domitila a ir embora do palácio. José Bonifácio recusa o cargo de Ministro.

Novo Mundo

Totalmente Demais

Jamaica observa Fabinho colocando o relógio na mochila de Jonatas. Lili sente falta de seu relógio e Jonatas se oferece para abrir sua mochila. Fabinho se surpreende ao descobrir que o relógio de Lili não está na mochila de Jonatas. Rosângela e Maristela brigam na rua e são apartadas por Florisval e Montanha. Maristela pede a Florisval que se case com ela. Débora encontra Jonatas na Bastille e pensa em revelar ao rapaz que foi Cassandra quem o dopou na festa.

Fina Estampa

Disfarçada, Tereza Cristina termina o serviço do sargento, sufocando a jornalista com um travesseiro. Griselda engole o orgulho e chama Antenor para morar em sua mansão. Patrícia consegue vaga como estagiária de Alexandre e dá um beijo no professor. Pereirinha reclama da presença de Teodora na casa da ex-mulher. Ferdinand leva Tereza Cristina para um motel. Uma enfermeira do hospital desconfia que Marcela foi assassinada e decide investigar. Vanessa mente para Crô sobre o encontro que teve com Paulo. Esther provoca o ex-marido e diz que seu filho terá o mesmo nome do empresário. Leandro convida Nanda para sair após fazer programa. Juan Guilherme chama Letícia para lanchar. Danielle pensa em Enzo. Wallace fecha acordo com árabe para ser empresário de lutadores.

Contra Griselda, Pereirinha propõe parceria a Tereza Cristina. A perua decide adiar sua festa no condomínio. Crô teme que sua patroa esteja envolvida na morte de Marcela. Patrícia vai embora da casa de Griselda e volta à pousada. Griselda começa a treinar seu time de Pereirões. Ela fica satisfeita ao ver Antenor arrumar as coisas em seu quarto. Solange revela para Amália que está apaixonada por Daniel. Juan Guilherme propõe que Zuleika assuma provisoriamente a gerência da Fashion Moto. Wallace dá dinheiro para Teodora brigar pela guarda de Quinzinho. O lutador aceita proposta para trabalhar como empresário. Na casa de Juan Guilherme, ele interrompe beijo do ex-modelo e Letícia. Durante o enterro de Marcela, a enfermeira do hospital encara Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior oferece muito dinheiro para ter uma noite com uma florzinha do bordel, mas nenhuma aceita. Pedrinho derruba limonada na roupa de Branca que o ameaça na mesma hora. Rosa não sabe se pode confiar em Aurora. Leôncio quer Isaura de volta custe o que custar. Tomásia tenta diminuir a preocupação de Miguel com sua filha. Rosa é mandada para a cozinha enquanto o Cel. Sebastião e Aurora jantam. Malvina e Leôncio discutem por causa de Isaura. Belchior é caçoado e ameaça os capangas com uma faca. Álvaro tem medo de morrer.

Jesus

Efraim olha, impaciente, para os seguidores de Jesus. Tiago Justo finge não conhece-Lo. Antipas não autoriza a prisão de Batista. Herodíade fica furiosa. Jesus enfrenta Efraim e repara a presença de Satanás no local. João mal chega em casa e já sai novamente. Simão se preocupa com o desejo de vingança de Barrabás. Efraim manda segurarem e prenderem Jesus. Helena leva Judas Tadeu para conhecer o jardim do palácio. Eles são vistos pelo cozinheiro Almáquio. Petronius e Pilatos se mostram ansiosos com a corrida de bigas. Helena para Almáquio dar de comer a Judas Tadeu. Barrabás se encontra com Dimas e Gestas. Sara flagra João beijando Gabriela. Asisa diz que Jesus é um impostor. Gabriela pede para Sara não dizer nada a Pedro.

Asisa conversa com Cornélius. Claudia fala com Joana sobre a vinda de Maria Madalena. José de Arimatéia se lembra da esposa Edissa. Jairo e Simão Fariseu dizem duvidar do poder de Jesus. Tiago Justo avisa à Maria que vão tentar matar Jesus. Caifás nota a ausência de Tiago Justo. Pessoas jogam pedras na casa de Maria. As pessoas começam a chegar para a corrida de bigas. Arimatéia encontra com Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Deborah se entristece ao notar o distanciamento de Caius. Simão Zelote fica de olho em Maria de Betânia. Em Nazaré, Jesus é conduzido com violência por alguns homens. Lázaro vende temperos para Almáquio. Barrabás e Simão Zelote conhecem Marta e Maria de Betânia. André, Natanael e Filipe tentam impedir que façam mal a Jesus. Efraim diz que Ele tem que morrer.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Pachola se preocupa com o estado de saúde de Vavá, pensando que ele morreu. Toni e Cléo chegam à ilha. Draco, Telê, Gór e Metamorfo cercam Clara e ordenam que ela cure a ferida de Meduso. Carvalho avisa a Maria que em breve ela ficará com toda a herança de Sócrates. Maria diz que gostaria de transformar a mansão na sede da Liga do Bem. Beto coloca sua armadura e é surpreendido pela chegada de Vlado. Eric descobre que os ovos de dinossauro foram roubados.

Apocalipse

César tenta, incessantemente, ligar para Natália, mas ela não atende, distraída com Lúcio. A policial fica surpresa ao encontrar tinta de tatuagem no banheiro. Lúcio é surpreendido com o ataque de Nicanor. César chama Guido e os outros policias. Natália se dá conta da verdade. Lúcio pede para Nicanor ter calma. César e Guido seguem para o apartamento do vilão. Natália começa a sentir o efeito do sonífero que Lúcio colocou na bebida. Noah sente ciúmes de Isabela e Ricardo. Lúcio é assassinado por Nicanor. Natália se surpreende ao ver o assassino na sua frente.

Natália tenta atirar em Nicanor mas percebe que a arma está sem munição. O vilão tenta ataca-la. Eles lutam. Nicanor consegue alcançar a faca e ameaça Natália. César, Guido e os outros policias chegam ao local. Com a faca no pescoço de Natália, Nicanor liga para César e ordena que ele suba sozinho. Artur e Bárbara noticiam a descoberta arqueológica do professor Rodrigo. Benjamin pesquisa sobre o Apocalipse. Zoe sente um enjoo. Ricardo é simpático com os familiares. Arthur recebe a notícia da fuga de Nicanor. Gideon chama Ricardo para ver algo importante. César chega ao apartamento de Lúcio e implora para Nicanor poupar a vida de Natália. O serial Killer o surpreende e empurra a policial pela varanda. César se desespera. Nicanor saca uma arma e atira no peito de César, que vai ao chão. O assassino corre para tentar fugir. César percebe que os disparos atingiram o colete e saca uma arma, mas escuta o grito de Natália.

Ele corre para varanda e vê Natália pendurada na sacada do apartamento de baixo. Ângela se desespera ao ver a notícia na televisão. Nicanor assassina um morador do prédio e rouba as chaves do carro. Guido ordena a invasão ao local. Nicanor foge. César faz uma corda com lençóis para tentar salvar Natália. Na fuga, Nicanor troca tiros com um policial. Guido sobe para tentar salvar Natália. Ela se desespera vendo o lençol rasgando. Guido invade o apartamento. César consegue salvar Natália. Ferido, Nicanor foge. Todos os policias o seguem. Ângela fica aliviada ao ver que a filha está viva. Nicanor segue fugindo. Guido diz saber para onde o assassino está indo. Nicanor abandona o carro e foge em direção a uma floresta. Ele vai para a mesma cabana onde assassino.

SBT

As Aventuras de Poliana

Pendleton inventa uma desculpa para Ester e as crianças do Clubinho. O CLP abre as inscrições para aulas de música na comunidade. Branca chega em casa, nota a ausência de Nancy e fica preocupada. Ester confronta Pendleton. Nancy e Waldisney chegam no acampamento e organizam tudo. Roger chama Verônica para conversar e pede para a esposa voltar para casa. Arlete fica furiosa ao descobrir que Lindomar perdeu a letra da música. Yasmin dá o dinheiro de sua mesada para Luigi ir ao festival em Gramado. Mirela fica com ciúmes de Raquel e Vini. Poliana pede para o pai tentar se aproximar de Roger e Marcelo. João pergunta para Ruth, o motivo da tia não se dar bem com seu pai.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

