Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 19

Malhação

Tato, Anderson e Fio socorrem Keyla. Roney pede para Josefina tomar conta de Tonico. Keyla tem uma parada cardíaca na ambulância. Roney entrega a caixa de remédio ao médico e se preocupa com os delírios da filha. Mitsuko chega ao hospital e vai com Keyla para a UTI. Ellen se surpreende ao saber que Nena cuidará de Keyla. Tato descobre sobre o remédio que Keyla usou e conta para Mitsuko. Clara fala mal de Lica para Felipe. Keyla sonha com Deco. Nena não gosta do jeito como Mitsuko trata Anderson. Tato tenta se consolar com Roney. Keyla fica muito agitada no hospital.

Novo Mundo

Joaquim segue Jacinto. Thomas é rude com Anna. Joaquim afirma para Peter que irá desmascarar Thomas. Piatã tenta se aconselhar com Padre Olinto sobre Ferdinando. Jacira sofre pela decisão de Piatã de se separar dela. Elvira tenta enfeitiçar Joaquim mais uma vez. Joaquim revela a Dom Pedro que viu Thomas com o homem que atentou contra ele. Peter avalia o caso de Amália. Peter aconselha Libério a esquecer Cecília. Elvira vê Thomas com Domitila e pensa em lhe pedir mais dinheiro. Domitila enfrenta Thomas. Anna teme que Thomas tenha desconfiado da paternidade de Vitória. Diara promete ajudar Joaquim. Leopoldina lamenta a morte de seu filho e se consola com Lurdes. José Bonifácio chega ao palácio.

Totalmente Demais

Arthur descobre que Jonatas está em sua casa e repreende Cida. Eliza pede a Jonatas que vá embora. Arthur conclui que Carolina mandou Jonatas até sua casa intencionalmente para perturbar Eliza. Fabinho comenta com Jamaica que precisa afastar Jonatas. Florisval flagra Jeniffer com Cascudo e exige que a filha prometa que não sairá novamente com o rapaz. Rosângela vai ao salão de Maristela. No churrasco da casa de Germano, Fabinho coloca o relógio da mãe na mochila de Jonatas, a fim de incriminar o rapaz.

Fina Estampa

Griselda bate em Antenor ao descobrir que ele comprou carro com seu dinheiro. Ela acaba ficando com o automóvel. Patrícia decide se mudar para a pousada e pede à portuguesa que aceite Antenor de volta. Teodora pede dinheiro a Wallace, que desconfia. Enzo acredita que o tesouro escondido na antiga casa de Griselda seja falso. O gostosão seduz Danielle e ela acaba se entregando em pleno consultório médico. Leandro faz programa para descolar grana. Paulo convida Vanessa para sair e a recepcionista aceita. Guaracy entrega empadas para Esther. No hospital, Ferdinand é pego de surpresa por enfermeira e não consegue matar Marcela. Tereza Cristina ameaça Marcela.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro monta uma cabana para ele e Isaura. Isaura veste o vestido que a Condessa lhe enviou. Rosa conhece Aurora. Miguel se preocupa com a fuga de Isaura. Álvaro monta uma cabana para ele e Isaura. Álvaro continua com febre. Cel. Sebastião conta para Rosa que Isaura foi raptada por Álvaro antes de se casar.

Jesus

Jesus enfrenta o Satanás. Abner cai no chão e começa a ter convulsões. A força do mal deixa o local. Jesus diz que Abner está livre. Mateus fica impressionado. Irritado, Pilatos diz que Petronius deverá se redimir na corrida de bigas. Antipas briga com Herodíade. Ela diz para a serva Bina que Antipas está de olho em Salomé. Malco chama Anás e Caifás para uma reunião na sinagoga. Abner agradece a ajuda de Jesus. Simão Fariseu e Jairo olham, desconfiados, para Jesus. Claudia e Helena se preocupam com Petronius. Barrabás diz que algo precisa ser feito para vingar a surra que Batista levou. Na casa de Maria, todos são surpreendidos com a chegada de Efraim, pai de Asisa e Laila.

Abner se desculpa com Gabriela e fala do milagre. Efraim ofende Maria. No Tanque de Betesda, Judas Tadeu adivinha o perfume de Helena e eles conversam. Na casa de Mateus todos falam do milagre de Abner. Simão Fariseu se mostra desconfiado. Laila estranha o modo com o Jairo a olha. Mateus reclama da ladainha de Asisa. Sara tenta amenizar o clima entre Pedro e a filha Gabriela. Antipas conta para Pilatos que Herodíade mandou os soldados espancarem Batista. Joana avisa que cuidou do rapaz. Arimatéia fica irritado ao saber que Pilatos proibiu Helena de andar com sua filha. Tiago Justo se surpreende ao ouvir falarem de Jesus. Antipas tenta se desculpar com Pilatos e avisa que voltará para Tiberíades com Salomé e sua esposa.

Herodíade fica furiosa. Helena pede para Claudia deixa-la ajudar aos inválidos e doentes do Tanque de Betesda. João fala com Maria sobre seu amor por Gabriela. Sula chega e se despede da irmã. Judas Tadeu fica encantado por Helena. Ele se surpreende ao saber que amenina é filha de Pilatos. Sula e João retornam a Cafarnaum. Eles se impressionam com a mudança de Abner. Sula fica surpresa ao saber do milagre feito por Jesus. Malco diz que Jesus está conquistando seguidores. Jesus chega a Nazaré. Enquanto retornam para Tiberíades, Antipas e sua comitiva se deparam com João Batista, que enfrenta Herodíade. Ela exige que o marido o detenha. Na sinagoga de Nazaré, Jesus pede para ler a Escritura e Efraim se surpreende ao vê-Lo.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Pachola se preocupa com o estado de saúde de Vavá, pensando que ele morreu. Toni e Cléo chegam à ilha. Draco, Telê, Gór e Metamorfo cercam Clara e ordenam que ela cure a ferida de Meduso. Carvalho avisa a Maria que em breve ela ficará com toda a herança de Sócrates. Maria diz que gostaria de transformar a mansão na sede da Liga do Bem. Beto coloca sua armadura e é surpreendido pela chegada de Vlado. Eric descobre que os ovos de dinossauro foram roubados.

Apocalipse

Isabela fica animada com a presença de Ricardo. Hanna procura por Débora. Marta e Tamar discutem. Hanna se entende com Débora. Ricardo conversa com o professor Rodrigo e propõe a reconstrução do templo. Zoe pede para falar com Saulo. Ariela aconselha Alan. Zoe entrevista Saulo e eles falam sobre questões históricas. Noah sente ciúmes da troca de olhares entre Isabela e Ricardo. Laodiceia desabafa com Ângela. Natália conhece o apartamento de Lúcio. César raciocina sobre os fatos e desconfia que Lúcio seja o assassino. Natália segue conhecendo o apartamento do policial. César descobre que Lúcio é Samael

SBT

As Aventuras de Poliana

Safira pede perdão para Rebeca e diz que para seguir em frente precisa do perdão dela. Rebeca perdoa Safira. Arthur comemora a volta de Joaquim, Julia e Felipe na gravadora. Benjamin não gosta de saber que está fora da banca C1R. Arthur propõem que Benjamin e Joaquim toquem, assim, quem se sair melhor fica com a vaga na banda. Regina persegue Otávio e joga o carro em cima do carro dele para provocar um acidente fatal. Joaquim descobre que quem está na banda é a verdadeira Isabela. Rebeca fica desesperada ao receber a notícia do grave acidente com Otávio.

