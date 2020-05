Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 18

Malhação

Roney e Josefina passam a noite juntos. Keyla toma mais um comprimido, sem que ninguém perceba. Lica não gosta de ver que Marta e Luís estão se entendendo. Clara chega com Edgar à festa, e Lica fica chateada. Tato se impressiona com o desempenho de Keyla na pista de dança. Fio tenta beijar Ellen na frente de Jota. Benê se insinua para Guto. Tina se incomoda com a postura de Anderson. Lica não gosta de ver MB beijando Samantha. Keyla se sente mal e acaba desmaiando no banheiro.

Novo Mundo

Dom Pedro culpa Avilez pela morte do filho. Thomas flagra Anna e Joaquim conversando. Piatã vai com Jacira até a gruta de Ferdinando. Elvira faz um feitiço para Licurgo se apaixonar novamente por Germana. Libério comemora a reação do povo ao ler seu jornal. Ferdinando e Piatã se reencontram. Cecília conta para Diara que está namorando Libério às escondidas.

Francisco percebe o envolvimento de Domitila ao ouvi-la falar de Dom Pedro. Peter visita Amália. Sebastião avisa a Jacinto que Thomas quer falar com ele. Dom Pedro invade o quartel de Avilez. Joaquim vê Thomas conversando com Jacinto e descobre que o capataz foi o homem que atentou contra Dom Pedro.

Totalmente Demais

Arthur propõe a Carolina que eles aguardem o final do concurso para falar sobre a possível gravidez da jornalista. Eliza se preocupa em não atender às expectativas de Gilda. Eliza termina seu relacionamento com Jonatas. Arthur avisa a Cida e a Severino que não quer mais Jonatas em sua casa. Carolina confessa a Pietro que continuará tentando engravidar de Arthur. Leila acredita que haja um informante na revista Totalmente Demais. Jonatas consegue entrar no prédio de Arthur sem que Severino perceba. Cida esconde Jonatas de Arthur, mas Eliza vê o rapaz.

Fina Estampa

Beatriz conversa com Griselda. Graças a Antenor, ela consegue um emprego na loja da portuguesa. Cada vez mais próximos, os dois jovens comem pizza juntos. Guaracy gosta quando Dagmar conta que Griselda teve ciúmes de sua amizade com Esther. Antenor engana Griselda e compra carrão com dinheiro dela. Ferdinand explode o carro que usou para fazer o assalto. Glória sai com Edvaldo. Letícia conta para Vilma que gostou de ficar com Juan Guilherme. O ex-modelo admite que ela é a mulher de sua vida. Fábio, Carolina, René Junior e Leonardo saem para comemorar o sucesso de seu plano. Rafael destrata Zuleika. Teodora pede dinheiro a Wallace para lutar pela guarda de Quinzinho. Tereza Cristina fala para Ferdinand que ele falhou em seu serviço e dá um tapa na cara do segurança. A perua presta depoimento a respeito da morte de Marcela e deixa seu advogado desconfiado. A jornalista acorda no hospital.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro chega a igreja e rapta Isaura. Leôncio despreza Belchior. Álvaro chega a igreja e rapta Isaura. Leôncio, Malvina e Belchior ainda esperam por Isaura no altar. Rosa imagina como é o casamento de Isaura. Leôncio vai até a porta da igreja e descobre que Isaura fugiu. Belchior fica desolado. Geraldo galanteia Malvina. Leôncio reúne os capatazes para caçar Isaura.

Malvina chora no ombro de Sebastião. Miguel discute com Martinho. Miguel bate em Leôncio. Diogo e Helena namoram. Malvina não aceita os elogios de Geraldo. Belchior chora. Henrique lamenta a fuga de Isaura. Estela leva Branca para se desculpar com Perpétua. André chega à casa de Tomásia. Sebastião recebe a prima Aurora. Isaura e Álvaro se escondem na mata.

Jesus

Jesus, André, Filipe e Natanael chegam em Cafarnaum. Abner, o endemoniado, dorme caído ao chão em um sono agitado. Ele é atormentado pelo Satanás. João Batista não liga para o que Quemuel lhe disse e avisa que Jesus é superior a qualquer mensageiro de Deus. Em Cafarnaum, Abner é seguido pelo Satanás. Jesus percebe a presença do mal no local. Simão se despede de Laila e avisa que um Homem iluminado está na cidade. Mateus sai para ver o Messias. André procura por Mateus, seu irmão. Sara e Gabriela avisam que ele não está. Jesuschega até a sinagoga e é observado por todos. Sula avisa que precisa voltar para casa e se despede de Maria. Petronius aconselha Helena. Joana conta para Cláudia sobre a surra que Batista levou.

Herodíade tenta disfarçar o desconforto. Hélio vê que Batista já está melhor. Barrabás diz que avisará aos rebeldes sobre a surra que deram em Batista. Arimatéia permite que Deborah saia de casa sozinha. Caius e Longinus limpam as latrinas da fortaleza. Pilatos diz que Antipas pode partir depois da corrida de bigas. Mateus se sente tocado com as palavras de Jesus. André reencontra Pedro e avisa que conheceu o Messias. Atormentado pelo Satanás, Abner rouba uma faca na casa de Asisa e ataca Gabriela, mas acaba soltando a menina. Salomé, Deborah e Helena se encontram na cozinha de Almáquio. Claudia avisa a Pilatos que soldados romanos deram uma surra em João Batista.

Livona desabafa com a irmã Adela. Ela diz que Judite está pressionando tanto que Caifás não está conseguindo realizar suas obrigações. Diana leva comida para sua mãe. Caifás conversa com Anás e diz que não está conseguindo cumprir as obrigações com Livona. Judas Iscariotes se mostra interessado em conhecer o Messias. Perturbado, Abner observa Jesus. Antipas desconfia que Herodíade possa ter mandado darem a surra em João Batista. Pilatos descobre que Herodíade ordenou o ataque a Batista. Antipas questiona a esposa. Em Cafarnaum, Abner chama a atenção de todos na sinagoga e grita para Jesus. O Filho de Deus percebe a presença do Satanás atrás de Abner.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Draco e Telê lutam com Lucas, Janete e Cassandra. Lúcia e Danilo disfarçam e falam que Metamorfo está mentindo. Scorpio dá uma ferroada rápida e acerta Heraldo. Juno usa seu poder de telepatia e avisa para Bianca que alguém está chegando. Maria avisa que não desistirá de procurar Marcelo e provará que ele está vivo. Meduso fuzila a arma de Irma com seu olhar e Ari atira. Carvalho tira Noé da cadeia. Juli entra na cela de Samira e aplica um tranquilizante nela.

Apocalipse

Vittorio pergunta sobre seu pai. Glória fica sem saída. Guido diz que Natália precisa de proteção. Zoe entrevista Ricardo. Wallace é recebido por Benjamin. Guido pede para falar com Natália e Lúcio. Glória pede para Vittorio manter segredo. Guto visita Felipe. Jonas oferece ajuda a Tião. Susana diz não acreditar que Oswaldo tenha roubado o hospital. Noah e Isabela voltam a se entender. Guido pede a Lúcio para vigiar Natália. Hanna desabafa com Tiatira. Artur pede notícias de Zoe. Stefano trata Vitorio com carinho. Zoe dá notícias para César. Benjamin alerta a amada.

SBT

As Aventuras de Poliana

Meire faz uma festa de boas-vindas para Joaquim, Felipe e Julia. Flora é a nova porteira do prédio. Omar, que está morando no condomínio com Neusa (Marcela Muniz), sua mãe, encontra Julia, Joaquim e Felipe. Otávio conversa com Regina e diz que Isabela é igual a Manuela. Safira decide ir até o vilarejo para conversar com Rebeca para pedir perdão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

