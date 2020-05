Resumo das Novelas

SÁBADO, 16

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Chalaça. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Anna é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Chalaça promete se vingar de Domitila. Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro. Dom Pedro se sente atraído por Domitila e os dois se beijam. Patrício leva Anna para consolar Leopoldina e Thomas exige que Nívea acompanhe a esposa. Elvira implora que Joaquim a trate como esposa. Idalina se desespera ao constatar que Cecília fugiu de casa. Cecília se encontra com Libério na biblioteca. Licurgo tenta agarrar Elvira. Dom Pedro e Domitila se amam. Piatã termina seu compromisso com Jacira.

Totalmente Demais

Carolina comemora o resultado positivo de gravidez, sem saber que se trata do exame de Emanuelly. Cordeiro avisa a Gilda que Dino lhe deve dinheiro. Carolina mostra o teste de gravidez para Arthur, que fica perplexo. Carolina anuncia a eliminação de Eliza e Débora tenta impedi-la. Emanuelly anuncia sua gravidez e a desistência do concurso. Eliza comemora com Arthur sua permanência na disputa. Carolina descobre que o resultado de seu teste de gravidez foi negativo. Arthur procura Carolina e afirma que gostaria de cuidar da jornalista.

Fina Estampa

Pererinha e Teodora são escorraçados da casa de Griselda. Crô pensa em pedir abrigo à portuguesa após maus tratos de Tereza Cristina. Paulo vai ao hospital e fica mexido ao ver Esther na companhia de Guaracy. Griselda sente ciúmes ao achar que o dono do Tupinambar está namorando. Íris procura a mala cheia de dinheiro que a portuguesa entregaria a Teodora. Wallace recebe proposta para se tornar empresário de lutadores de MMA. Luana vê Marcela entrar no carro de Tereza Cristina. Enzo teme que Teodora desconfie das escavações na casa. Griselda inicia a aula com suas novas funcionárias. Baltazar liga para casa à procura da filha e Celeste fica preocupada. Solange se declara para Daniel e diz que quer namorar com ele. Antenor pede para Griselda lhe dar um carro. Letícia se entrega a Juan Guilherme no sofá da casa dele. Celina ouve Pedro Jorge ligar para Danielle. Marcela é atingida por um tiro, mas sobrevive à emboscada armada por Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Os Mutantes Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

