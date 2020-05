Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 15

Malhação

Roney e Josefina passam a noite juntos. Keyla toma mais um comprimido, sem que ninguém perceba. Lica não gosta de ver que Marta e Luís estão se entendendo. Clara chega com Edgar à festa, e Lica fica chateada. Tato se impressiona com o desempenho de Keyla na pista de dança. Fio tenta beijar Ellen na frente de Jota. Benê se insinua para Guto. Tina se incomoda com a postura de Anderson. Lica não gosta de ver MB beijando Samantha. Keyla se sente mal e acaba desmaiando no banheiro.

Novo Mundo

Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim. Nívea se apavora com a reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a questiona sobre filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber o café preparado por Elvira. Licurgo confessa sua paixão por Elvira para Germana. Piatã decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a planta que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas escravizadas fugidas da fazenda de Sebastião.

Totalmente Demais

Jonatas questiona Jamaica sobre seu comportamento na festa. Fabinho e Leila fazem as pazes. Jonatas lamenta com Rosângela por ter prejudicado Eliza. Jeniffer mostra para a família o vídeo divulgado na internet com o escândalo de Jonatas. Germano não demite Jonatas e lhe dá uma última chance. Débora avisa a Cassandra que contará para todo mundo que foi ela quem dopou Jonatas. Por engano, Carolina assume como dela o teste de gravidez de Emanuelly.

Fina Estampa

Antenor se declara para Patrícia, mas ela o despreza. A estudante se encanta pelo novo professor após pedido de desculpas. Quinzé aconselha o irmão a se afastar dela e Griselda proíbe a entrada do filho em sua casa. Rafael vai até a delegacia, mas não tem coragem de se entregar. Amália cuida de Griselda. A portuguesa leva um susto e dá um banho de mangueira em Guaracy. O português socorre Esther, que desmaia em seus braços. Paulo fica sabendo que a estilista passou mal, mas não dá bola. Solange beija Daniel. Pereirinha pede para Ferdinand liberar sua entrada no Marapendi Dreams.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro chega a igreja e rapta Isaura. Leôncio despreza Belchior. Álvaro chega a igreja e rapta Isaura. Leôncio, Malvina e Belchior ainda esperam por Isaura no altar. Rosa imagina como é o casamento de Isaura. Leôncio vai até a porta da igreja e descobre que Isaura fugiu. Belchior fica desolado. Geraldo galanteia Malvina. Leôncio reúne os capatazes para caçar Isaura.

Malvina chora no ombro de Sebastião. Miguel discute com Martinho. Miguel bate em Leôncio. Diogo e Helena namoram. Malvina não aceita os elogios de Geraldo. Belchior chora. Henrique lamenta a fuga de Isaura. Estela leva Branca para se desculpar com Perpétua. André chega à casa de Tomásia. Sebastião recebe a prima Aurora.Isaura e Álvaro se escondem na mata.

Jesus

O oficial surpreende a todos ao pedir a ajuda de Jesus para salvar seu filho que está morrendo. A esposa do oficial chora sem poder ajudar o filho enfermo. Cornélius tenta prestar ajuda, mas não tem o que fazer. O menino parece parar de respirar. Com fé, o Oficial implora pela ajuda de Jesus. O Messias apenas diz que o menino viverá. A esposa do oficial e Cornélius são surpreendidos com a recuperação do menino. Emocionado, o Oficial retorna para casa e Jesus segue seu caminho. Chuza pede para Joana voltar com ele, mas ela avisa que só retornará depois de ser batizada por Batista. Sem querer, Longinus confessa para Petronius que espancou Batista. Jairo acorda ao lado de Adela. Irritado, Petronius ordena que Caius e Longinus lavem as latrinas do palácio. De partida para Nazaré, Sula e João encontram com Asisa e Mateus. Cornélius fala sobre o milagre feito por Jesus. Iscariotes admira a liderança de João Batista. Jairo elogia a beleza de Deborah. Helena e Salomé se encontram escondidas na cozinha de Almáquio. A caminho de Nazaré, João e Sula encontram soldados romanos no caminho.

Arimatéia não percebe Jairo dando em cima de sua filha. Almáquio fica preocupado com a presença de Helena e Salomé em sua cozinha. Pilatos finge suportar Antipas. Claudia questiona a atitude de Herodíade de ter delatado Helena. No templo, Malco avisa que João Batista foi espancado. Iscariotes pede para ser batizado por Batista. Sula e João chegam à casa de Maria. Barrabás descobre sobre a surra que Batista levou e avisa que reunirá os rebeldes. Cornélius fica impressionado com o milagre que presenciou. Em conversa com Sula, Maria e Mirian falam do milagre que Jesus fez no casamento de Youssef. Jesus cura uma menina cega. Sara sorri ao ver Pedro e Gabriela se tratando com carinho. Milagrosamente, Jesus toca nas mãos de um leproso e o cura. Judite observa a serva Livona cuidando de Caifás. Judas Iscariotes percebe que Helena está impedida de falar com Salomé. Sula e João convivem com a família de Maria e Mirian. Jesus e seus discípulos batizam algumas pessoas no Jordão. Quemuel o observa e é contaminado pelo Satanás. Ele procura João Batista e avisa que Jesus o traiu.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Draco e Telê lutam com Lucas, Janete e Cassandra. Lúcia e Danilo disfarçam e falam que Metamorfo está mentindo. Scorpio dá uma ferroada rápida e acerta Heraldo. Juno usa seu poder de telepatia e avisa para Bianca que alguém está chegando. Maria avisa que não desistirá de procurar Marcelo e provará que ele está vivo. Meduso fuzila a arma de Irma com seu olhar e Ari atira. Carvalho tira Noé da cadeia. Juli entra na cela de Samira e aplica um tranquilizante nela.

Apocalipse

André diz que Felipe não deveria ter lhe procurado no local de trabalho. Adriano provoca Débora. Stefano aconselha Ricardo. Benjamin recebe uma mensagem de Wallace. Vestido de membro da ceita Filhos do amanhã, Nicanor fala com Guto. O vilão liga para Lúcio. O pastor Jonas tenta tranquilizar as pessoas. Guido afirma que Nicanor vai atrás de César. Jonas fala sobre o Anticristo. Arthur noticia os últimos acontecimentos. Jonas pede perdão à Laodiceia pelos erros do passado. Uri cogita pedir ajuda financeira à Ricardo. Benjamin alerta André para os perigos do plano de Ricardo. Vittorio se oferece para ajudar Glória a achar o filho. Débora seduz Luca. Stefano estranha o comportamento de Vitório. Ricardo critica Adriano. Zoe edita o discurso de Ricardo e descobre que ele reproduziu um discurso de Hitler. César está com ela e concorda. Zoe diz que provará que Ricardo é o Anticristo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luigi fica chateado por não poder comparecer ao Festival de filmes amadores no Rio Grande do Sul. Guilherme sugere que ele e Raquel dêem um tempo no relacionamento. Jeff começa a realizar os desafios propostos para entrar no grupo secreto. Por problemas de convivência, Claudia e Durval começam a discutir. Glória abre o jogo, e conta toda a verdade para a família. Jeff descobre que Violeta mentiu, e na verdade entende de programação.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

