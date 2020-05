Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 14

Malhação

Keyla não amamenta Tonico, e Roney questiona o comportamento da filha. Tina escreve uma música para Anderson. Tato comenta com Roney que acha que Keyla está tomando remédio para emagrecer. Luís pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Josefina chega à lanchonete para cozinhar com Julinho e Tato. Benê, Lica, Tina e Keyla reviram o baú de Roney com os objetos e roupas dos anos 80. Edgar se incomoda quando Marta chega com Luís para o jantar. Keyla reclama do cheiro da comida de Josefina. Roney e Josefina se beijam.

Novo Mundo

Licurgo bebe o café especial que Elvira preparou para Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a aparência de Vitória. Anna conta para Liu sobre seu livro. Chalaça desconfia da carta que recebe de Domitila. Cecília aproveita a saída de Idalina para encontrar Libério. Thomas arma para que Pedro acredite que Chalaça seja um traidor. Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro.

Totalmente Demais

Rosângela avisa a Florisval que só ficará com ele se terminar o relacionamento com Maristela. Débora descobre que Hugo ingeriu alguma substância tóxica sem saber e desconfia de que Cassandra possa ter roubado a substância. Lili repara o interesse de Leila por Jonatas. Com a consciência alterada pela bebida, Jonatas arma um escândalo na festa. Carolina avisa a Lili que Eliza será eliminada do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas e prefere deixar a festa sem a companhia do amigo.

Fina Estampa

Quinzé dispensa Teodora. Ele afirma para a mãe que não quer mais saber da ex. Griselda começa a procurar funcionárias para sua loja e contrata Lourdes como sua primeira ‘marida de aluguel’. Antenor oferece ajuda a Beatriz e ela pensa estar levando uma cantada. Marcela se preocupa com um aviso que Luana lhe dá. A jornalista telefona para Paulo e acaba falando com Esther. Tereza Cristina acerta os detalhes de um plano com Ferdinand. A perua vai atrás da filha e pede para ela voltar. Um novo professor deixa as alunas babando na universidade de Patrícia e Antenor. Amália procura seu anel de noivado. Juan Guilherme flagra Zuleika discutindo com Rafael. Teodora é expulsa do hotel e se muda para a casa de Pereirinha. Um cliente faz uma proposta de trabalho para Wallace. Pedro Jorge sai com Danielle. Tereza Cristina marca um encontro com Marcela. Quinzé invade o antigo quarto de Griselda e se surpreende ao encontrar Teodora esperando por ele. Eles discutem. Teodora tenta convencer Quinzé a deixá-la ficar em sua antiga casa. Os dois discutem, a loira se afoga ao se jogar no mar, mas o ex a salva. Seminua, a periguete dá em cima de Quinzé. Griselda não gosta de saber que a ex-nora está morando junto com Pereirinha e Enzo. Rafael promete pensar na proposta de Amália. Marcela enfrenta Esther.

RECORD

Escrava Isaura

André e os quilombolas parte para a fazenda de Leôncio. Tomásia aceita ajudar Álvaro. André e os quilombolas parte para a fazenda de Leôncio. Miguel conta a Isaura que as cartas eram falsas. Isaura fica em dúvida se casa ou foge com Álvaro. Serafina se arruma para o casamento de Isaura. Sebastião proíbe Rosa de ir ao casamento. Isaura diz a Leôncio e Malvina que já descobriu as cartas falsas e quer desistir do casamento. Belchior recebe os convidados. Isaura decide ir a igreja para o casamento. Sebastião encontra Henrique ao lado de Flor-de-lis. Isaura chega à igreja.

Jesus

Joana diz que cuidará de Batista. Helena reclama da ordem de Pilatos. Caius luta com Barrabás. Pilatos diz que não voltará atrás. Simão Zelote se preocupa com o irmão. Arimatéia pede para Caius desistir da luta. Ferido, Barrabás recebe os cuidados de Adela. Jesus segue pregando na Galileia. Antipas descobre que Salomé foi até Batista por causa de Herodíade. Judas Iscariotes e Joana ajudam João Batista. Petronius fala sobre Cassandra com Zaqueu, chefe dos publicanos. Nicodemos recebe Jairo e Simão Fariseu. Barrabás recebe os cuidados de Adela. Deborah descobre que Petronius lutou com Barrabás e se preocupa. Iscariotes diz que os romanos não podem saber do paradeiro de Batista. Jairo estranha o comportamento de Adela. Sula diz se sentir culpada por não ter visitado Maria quando José morreu. João se oferece para acompanhar sua mãe até Nazaré para ver Maria. Mirian comenta sobre o milagre feito por Jesus no casamento de Youssef. Jesus diz que espalhará a palavra de Deus.

Joana faz perguntas sobre o Messias para Batista. Petronius estranha ao ver Herodíade conversando com Caius. Caifás nota a mudança no comportamento de Judite. Petronius questiona Herodíade. Sara diz ter percebido o amor entre Gabriela e João. Herodíade desconversa e conta para Petronius que Caius levou Salomé até Batista. Mateus se mostra culpado por ter que cobrar impostos dos judeus, mas Asisa o humilha. Pedro fica furioso ao saber da cobrança abusiva de impostos. Caifás diz que Judite está tratando Livona como uma escrava. Judas Iscariotes se encontra com Chuza e diz que Joana está cuidando de João Batista. Joana descobre que Herodíade pede ter sido a mandante do ataque a Batista. Chuza e Iscariotes vão ao encontro de Joana. Petronius procura por Cassandra e dá esmola a Judas Tadeu. Tomé se mostra impressionado com o encontro que teve com Jesus. Enquanto caminha pelas ruas da Galileia com seus discípulos, Jesus é surpreendido pela chegada de um oficial do rei.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marta pergunta a Fredo qual é a missão em ele está envolvido. Valente se desespera com a falta de memória. Draco e Telê avisam que querem ter Lucas e Janete como aliados. Aristóteles pega uma arma e aponta para Meduso e Lúcia diz para Meduso e Metamorfo irem embora e esquecerem a família Mayer. Samira tenta se soltar das correntes e diz que a humanidade irá conhecer sua ira. Esmeralda ouve gritos no hospital e avisa que tem um lobisomem no corredor.

Apocalipse

Benjamin fala com André sobre o novo projeto de Ricardo. Alan elogia Ricardo. Todos estranham a roupa de Isabela. Lúcio leva Natália para jantar. Jonas diz que está na hora de reabrir a igreja. Zoe fala com Benjamin sobre o arrebatamento. César conversa com Guto e diz que ainda dá tempo de se aproximarem de Deus. Benjamin não acredita em Zoe. Lúcio pede para proteger Natália. Isabela é apresentada a Noah. Surge um clima entre eles. Stefano manda Glória sumir de Roma, mas ela o enfrenta. Vitório escuta a conversa, escondido. O sacerdote dá um tapa em Glória. Zoe recebe o apoio de Bárbara. Gideon sugere unir Isabela e Noah. Natália beija Lúcio. Ricardo vai até a casa dos pais em Roma. Isabela encontra o professor de arqueologia. Isabela esquece sua mochila em um banco e Noah pensa se tratar de um ataque terrorista. Felipe visita André. A seita Filhos do amanhã caminham pela cidade. Zoe tenta descobrir quem são. Ricardo faz um pedido à Débora. Noah se mostra interessado em Isabela. Ricardo exige que Débora se acerte com seus familiares em Jerusalém.

SBT

As Aventuras de Poliana

Para entrar no grupo secreto, Jeff recebe alguns desafios. Vini ajuda Mosquito com os estudos. Gleyce se atrasa para a aula e tenta conversar com seu professor para justificar. Filipa fica furiosa com Yasmin após a menina a ter dedurado. Iure tenta conversar com Pendleton sobre as atitudes estranhas de Ester. Luisa faz um jantar para celebrar o retorno a sua mansão. João e Bento contam a história de Cássio para Helô, e ela exige que contem a verdade para Ruth. Raquel desabafa com Mirela sobre sua relação a distância com Guilherme. Falcão continua a ameaçar Lindomar e Arlete. Roger aparece de surpresa na casa de Luisa e estraga a noite de todos, armando uma grande briga. Verônica ajuda Gleyce com as tarefas domésticas. Glória faz uma importante revelação.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também