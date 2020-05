Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 13

Malhação

Tina discute com Mitsuko. Ellen dispensa Fio. Keyla toma mais um comprimido para emagrecer. Lica e Tina recebem uma advertência de Bóris. Josefina pede para Tato avisar a Roney que ela irá cozinhar na lanchonete. Keyla sente um mal-estar e tenta manter a calma. Tato pede a Roney para treinar para o campeonato de bicicleta. Lica se surpreende ao ver MB e Samantha juntos. Keyla toma mais uma dose do remédio para emagrecer.

Novo Mundo

Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que Elvira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizarem seu plano contra Chalaça. Thomas encontra Anna com Vitória em seu colo. Thomas finge emoção ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da paternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as folhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Miss Liu para ajudar Anna. Leopoldina e Dom Pedro se preocupam com a saúde de João Carlos. Licurgo e Germana veem Avilez e Thomas em uma conversa suspeita. Ubirajara aconselha Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde.

Totalmente Demais

Eliza grava um depoimento a pedido de Leila e Jamaica se emociona. Arthur confessa a Max que não conseguiu contar a verdade para Carolina. Eliza fica surpresa ao ver Jonatas trabalhando como garçom na festa. Arthur dispensa os serviços de Florisval sem que Carolina saiba. Florisval surpreende Jeniffer tentando fugir para se encontrar com Cascudo. Cassandra tenta sabotar a bebida de Eliza, mas é Jonatas quem acaba consumindo o líquido. Lorena aparece na festa sem ser convidada. Jonatas sente os efeitos da bebida que ingeriu sem querer.

Fina Estampa

Wallace conta sua história para todos e sai ovacionado do octógono. Teodora é linchada após ser desmascarada pelo lutador e entra em estado de choque. Guaracy lembra Quinzé do encontro que ele havia marcado com Dagmar. A cozinheira não perdoa o “bolo” que levou. Discussão entre Letícia e Juan termina em beijo apaixonado. Vanessa pede para passar a noite com Patrícia no hospital. Antenor pensa em Patrícia. Zuleika procura Rafael, que a ridiculariza depois de ter perdido Amália. Leandro se desentende com Dagmar. Baltazar reclama de Solange sair para passear. A funkeira conhece Daniel e o observa interessada. Pereirinha fica furioso ao encontrar uma pista falsa do tesouro. Ele dá um ultimato para que Íris consiga algum dinheiro com Griselda. Wallace expulsa Teodora e ameaça bater na loira. Marcela descobre o segredo de Tereza Cristina e faz ameaças à perua de publicá-lo no jornal.

Teodora não aceita se separar de Wallace. De joelhos, ela se humilha e pede perdão ao lutador. Abandonada, ela pede abrigo a Quinzé enquanto Wallace se hospeda na casa de Juan Guilherme. Letícia lembra do do beijo entre ela e o dono da Fashion Moto. René descobre que Tereza Cristina mentiu sobre telefonema com Marcela e insiste em saber por que a perua tem tanto medo de Íris. A jornalista procura a socialite e a chantageia. Ferdinand também a procura e faz uma proposta indecente. O caso entre Quinzé e Dagmar chega ao fim. Patrícia dá um fora em Antenor. Solange dá um selinho em Daniel. Dagmar implica com Guaracy por causa de Esther. Edvaldo observa Glória. Pereirinha fica cismado após ser chamado de feio por Tereza Cristina. Teodora procura Quinzé.

RECORD

Escrava Isaura

André e os quilombolas parte para a fazenda de Leôncio. Tomásia aceita ajudar Álvaro. André e os quilombolas parte para a fazenda de Leôncio. Miguel conta a Isaura que as cartas eram falsas. Isaura fica em dúvida se casa ou foge com Álvaro. Serafina se arruma para o casamento de Isaura. Sebastião proíbe Rosa de ir ao casamento. Isaura diz a Leôncio e Malvina que já descobriu as cartas falsas e quer desistir do casamento. Belchior recebe os convidados. Isaura decide ir a igreja para o casamento. Sebastião encontra Henrique ao lado de Flor-de-lis. Isaura chega à igreja.

Jesus

Maria pede para Jesus fazer algo para ajudar com a falta de vinho na festa de casamento do filho de Mirian. Adela impede que Barrabás receba uma lição dos soldados romanos. Herodíade se assusta com a chegada de Antipas. Jesus manda os servos encherem as jarras com água e transforma o líquido em vinho. Chuza e Joana são surpreendidos com a presença de Judas Iscariotes. Antipas diz que em breve avisará a Pilatos sobre sua chegada. Mirian fica emocionada ao saber que Jesus fez um milagre. Chuza atualiza Iscariotes sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Yoná e Maria comentam, emocionadas, sobre o milagre feito por Jesus. Espancado, Batista tem uma visão de Isabel e Zacarias. André, Natanael e Filipe seguem Jesus. Mirian deseja felicidade a Youssef. Maria pede para os filhos não falarem mal de Jesus. Joana diz que precisa arrumar um jeito de ver João Batista. Batista ora a Deus. Salomé se surpreende ao ver Antipas. Caius não diz a verdade para Petronius.

Herodíade não gosta do jeito com o Antipas olhou Salomé. Ela avisa que a menina foi ao encontro de Batista. Pilatos reclama de ter que receber Antipas. Gabriela diz que Pedro é teimoso e o enfrenta. Mateus cobra impostos e é observado por Abner. Caifás fala com Anás sobre a noite que teve com a serva. Judite apoia Livona. Iscariotes pede para Joana levá-lo até Batista. Pilatos recebe Antipas. Herodíade fala que Helena incentivou Salomé a ir ao encontro de Batista. Joana chega com Iscariotes até as margens do rio Jordão e são surpreendidos ao saberem que João Batista sumiu. Com raiva por não poder sair de casa, Deborah começa a quebrar os objetos em sua casa. Barrabás defende Adela e enfrenta Caius. Helena pede perdão a Pilatos. Joana e Judas Iscariotes encontram João Batista caído e ensanguentado em uma caverna.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Irma e Ari ficam chocados ao saber que Cléo e Toni voltaram para ilha. Gaspar observa as coisas em sua volta e acha tudo uma novidade. Gabriela diz para Marcelo que foi localizado um nódulo em seu cérebro. Marta, Miguel e Aline questionam o mutante-vampiro Nosferatu sobre o plano da Liga Bandida. Fredo aponta sua arma para Nosferatu. Fúria e Pachola lutam. Metamorfo e Meduso invadem a mansão e deixam a família Mayer apavorada.

Apocalipse

Jonas conversa com Zoe e César sobre o Apocalipse. Stefano aconselha Débora. Sem saber que é o próprio filho, Glória conversa com Vittorio. Jonas fala sobre o período pós arrebatamento. Uri e Benjamin assistem os vídeos das pessoas desaparecendo. Tião diz que o fim está próximo. Saulo diz que Deus está dando sinais. Hanna diz estar orgulhosa do marido. Zoe acusa Henrique de ter armado para cima de Oswaldo. César conversa com Guido e fala sobre o arrebatamento. O delegado não acredita. Zoe ameaça Henrique. Isabela é recebida pela família de Oziel em Jerusalém. Ricardo vai até a empresa de Benjamin. Ariela encontra com Uri. Ricardo pede para falar em particular com André. Marta acaba ofendendo Hanna. Zoe recebe o apoio das colegas. Ariela pede informações sobre as investigações de Uri. Ricardo pede para André mantê-lo informado. Glória fala com Débora sobre o desaparecimento de Verônica. Adriano conversa com Luca sobre Ricardo. Glória questiona o rapaz sobre Stefano. Ricardo conversa com Benjamin sobre um novo projeto tecnológico para controlar as pessoas.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luisa e Marcelo suspeitam de que Glória tenha tido algum envolvimento com o pai de Pendleton. Cássio chega no colégio para conversar com Bento. Após o surto de Ester, Poliana vai conversar com a menina. Cássio diz a João que conhecia os pais biológicos do menino. Iure também começa a estranhar o comportamento de Ester. Yasmin dedura Eric, Hugo e Filipa ao grêmio e conta que estão por trás do canal de cyberbullying. Marcelo pressiona a mãe para que conte a verdade sobre o colar misterioso. Na casa de Ruth, Cássio e Bento tocam juntos pela primeira vez. Violeta começa a ganhar a confiança de Roger. Helô repreende Filipa, Eric e Hugo pelo Canal “Vou Te Zuar”.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

