Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 12

Malhação

Tato pressiona Keyla. Lica e Tina se escondem de Mitsuko. Bóris se encanta com o trabalho de Ellen e Jota na biblioteca. Fio não gosta de ver Jota com Ellen. Marta exige que Tina avise a Mitsuko que ficará em sua casa. Tato tenta convencer Keyla a não tomar remédio. Tina avisa a Anderson que está na casa de Lica. Bóris convence Edgar a manter o estágio de Ellen. Anderson sugere que ele e Tina terminem o namoro. Roney flagra Keyla comendo escondida. Mitsuko chega à casa de Lica.

Novo Mundo

Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna. Anna dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá ajudá-la a proteger Vitória.

Totalmente Demais

Jacaré descobre que Eliza está concorrendo ao concurso Garota Totalmente Demais. Pietro questiona Carolina sobre o teste de gravidez. Cassandra garante a Carolina que irá tirar Eliza na segunda etapa do concurso. Germano pede que Rafael se afaste. Eliza surpreende Carolina com seu visual. O chefe dos garçons alerta Jonatas sobre seus serviços na festa. Arthur se prepara para contar a Carolina sobre seu impedimento de ter filhos.

Fina Estampa

Paulo convence René a não demitir Vanessa. Amália fala para Rafael que só reatará o namoro se ele se entregar para a polícia. Tereza Cristina e Griselda rezam juntas no hospital. Esther procura o marido e se surpreende ao encontrar Marcela em seu quarto. O empresário humilha a jornalista e a expulsa de sua vida. Danielle fica satisfeita com o filho que a estilista irá gerar. Quinzé pensa em Teodora. Baltazar fica com ciúmes de Celeste ao vê-la ganhando um beijo de Enzo na mão. Griselda e Tereza Cristina trocam tapas em pleno hospital. Dagmar prepara jantar especial para Quinzé, mas ele não aparece. O filho de Griselda confessa a Pereirinha que ficou balançado com o beijo de Teodora. Carolina convence Letícia a conversar com Juan. Griselda consola Antenor. Wallace decide não lutar e encerra sua carreira.

RECORD

Escrava Isaura

Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Dr. Paulo briga com Belchior. Leôncio assume que deu presentes para Isaura. Álvaro melhora da febre amarela e vai ao casamento. Belchior se arruma para seu casamento. Isaura veste seu vestido de noiva. Álvaro pede ajuda a Tomásia para raptar Isaura.

Jesus

Jesus ajuda Tomé a levantar. João Batista enfrenta Caius e é espancado. Os irmãos de Jesus, com exceção de Yoná, criticam a atitude Dele. Caifás estranha o comportamento de Joana. Cláudia tenta aconselhar Pilatos. Laila reclama da grosseria de Asisa com a serva Rebeca. Caius e Longinus mandam João Batista ficar longe da Judeia. Caifás fala da decisão de Judite com Anás. Adela pede uma refeição na hospedaria. Barrabás a observa. Anás diz que Caifás deve cumprir a função com Judite, mas sem muito envolvimento. Nicodemos diz que precisa mostrar algo a Tiago Justo. Herodíade se encontra com Claudia e conta sobre a ideia que Helena teve de pedir para um soldado levar Salomé até Batista. Tomé se desculpa com a esposa pelo comportamento. Natanael tenta se aproximar de Yoná. Barrabás tenta conhecer Adela.

Nicodemos mostra Judas Tadeu, seu sobrinho cego, a Tiago Justo. Pilatos aconselha Petronius a procurar Cassandra. Tiago Justo fica impressionado com o sofrimento de tanta gente. Mateus se irrita com as cobranças de Asisa. Malco se encontra com Ami, seu tio paralítico. Yoná enfrenta os irmãos e defende Jesus. Mirian e Maria se lembram do passado. Deborah escuta Tiago Justo falando sobre ela com Arimatéia. Salomé e Helena conversam sobre Herodíade. Gabriela diz que Pedro precisa descansar. Barrabás insiste para ficar conversando com Adela. Judite exige que Caifás se deite com Livona em sua cama. Petronius fica perturbado com um pesadelo. Barrabás surpreende a todos e enfrenta os sodados romanos. Herodíade é surpreendida durante a noite. Youssef avisa que o vinho acabou e Maria diz que não precisam se preocupar.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Marta pergunta a Fredo qual é a missão em ele está envolvido. Valente se desespera com a falta de memória. Draco e Telê avisam que querem ter Lucas e Janete como aliados. Aristóteles pega uma arma e aponta para Meduso e Lúcia diz para Meduso e Metamorfo irem embora e esquecerem a família Mayer. Samira tenta se soltar das correntes e diz que a humanidade irá conhecer sua ira. Esmeralda ouve gritos no hospital e avisa que tem um lobisomem no corredor.

Apocalipse

Ricardo Montana fala em um novo plano econômico. Isabela se despede dos familiares. Adriano lamenta a ausência de Verônica. Uri chora com saudade de Monique. César recebe Natália. Zoe diz acreditar no que está na bíblia. Ela se despede de Benjamin. César dispensa Natália. Nicanor segue foragido. Ricardo discursa para autoridades mundiais. Bárbara e Arthur dão as notícias no telejornal. Zoe chora sem a presença dos pais. César a apoia. Adriano e Débora sentem orgulho de Ricardo. Stefano conversa com Vittorio. Uri investiga os desaparecimentos. Stefano discursa para o povo. Arthur dá uma bronca nos funcionários. Ariela se reúne com Alan. Uri tenta descobrir o motivo dos desaparecimentos. Brenda tenta consolar André. Uri percebe que o planeta provocou uma iluminação em volta de si durante o desaparecimento. Benjamin oferece ajuda. Lúcio finge diante de Guido. Natália fala com ele sobre o arrebatamento. Lúcio convida a policial para jantar. Jonas percebe que não estava no caminho certo. Zoe se mostra arrependida.

SBT

As Aventuras de Poliana

O Clubinho passa a investigar Ester novamente. O filme de Luigi é selecionado para participar de um Festival no Rio Grande do Sul. Waldisney pede que Nancy entenda a situação e o perdoe. Jeff descobre a senha para o grupo secreto no Toca Toca Bar. Yasmin tenta se reaproximar de Luigi. O Esquadrão Antibullying continua a buscar os responsáveis pelo Canal “Vou Te Zuar” e fazem um pronunciamento a respeito da prática do bullying virtual. Através da Hagar, Roger monitora Verônica em modo invisível. Ao ver algumas fotos antigas e família, Marcelo e Luisa fazem algumas descobertas intrigantes. Ester se exalta durante a aula do professor Iure.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

