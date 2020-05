Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 11

Malhação

Tina revela a Lica que fugirá de casa. Tato flagra Keyla falando com K1 e desconfia. Edgar tenta fazer com que Clara e Lica se entendam. Malu compra uma joia para Edgar dar para Clara. Fio convence Ellen a ir ao cinema com ele. Edgar avisa a Bóris que não quer mais que Ellen estagie na biblioteca. Tato percebe Roney sem ação ao ver Josefina. Keyla pega um frasco de remédio para emagrecer com K1. Lica ajuda Tina a fugir da escola no momento em que Mitsuko chega. Bóris fala com Ellen. Tato flagra Keyla tomando o remédio para emagrecer.

Novo Mundo

Avilez ameaça Dom Pedro. Joaquim leva todos que estão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Anna se despede de Joaquim. Piatã pede Jacira em casamento diante dos Tucarés. Dom Pedro afirma que resistirá às tropas de Avilez. Joaquim pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas jantam juntos. Avilez invade o Paço. Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve desconforto por causa da gravidez.

Totalmente Demais

Ao ver Arthur com Natasha, Carolina acusa o empresário de sabotar o concurso Garota Totalmente Demais. Cascudo usa a mochila de Jeniffer para guardar seus pertences. Cassandra arma para Eliza, mas acaba prejudicando Hugo. Rosângela não gosta da intervenção de Montanha sobre seus filhos. Com a consciência alterada, Hugo confunde Lurdinha com Carolina. Orientado por Jacaré, Riscado se disfarça para investigar a revista Totalmente Demais. Hugo cai no chão e Cassandra se desespera.

Fina Estampa

Antenor escapa da morte graças à visão de Luana. Griselda fica penalizada ao ver o sofrimento de Amália. A portuguesa entrevista Íris para vaga como secretária da mansão. Pereirinha ajuda a tia de Tereza Cristina a ser contratada. Luana se assusta com a constatação de que salvou a vida de Antenor. Zambeze diz a ela que vai ajudá-la a desenvolver seu dom. Antenor não aceita que Patrícia vá morar na casa de Griselda em seu lugar. Ele e a mãe discutem. Paulo e Esther se beijam e vão para a cama. Tereza Cristina e Crô sabotam a mansão de Griselda entupindo as privadas da casa. Passa-se um mês e milionária se muda, mas encontra todos os vasos sanitários com problema.

Teodora discute com Marcela, não aceita as provocações dela e dá um tapa na cara da jornalista. A loira desiste de assinar documento em que abre mão de Quinzinho. Ela discute com Quinzé e acaba trocando beijos com o ex-marido. Celeste arruma o restaurante para a inauguração. Griselda conserta o sistema hidráulico e coloca os panos de chão que tirou dos vasos em cima da cama de Tereza Cristina. Vanessa tenta beijar René. Ela desabafa com Paulo, que conversa com o cunhado sobre a situação da recepcionista. Marcela procura Danielle e ouve quando a médica confirma a gravidez de Esther. Dagmar estranha a cumplicidade entre Guaracy e a estilista. Zuleika afirma para Edvaldo que se vingará de Rafael. O jovem invade o Marapendi Dreams e atropela Patrícia.

RECORD

Escrava Isaura

Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Dr. Paulo briga com Belchior. Leôncio assume que deu presentes para Isaura. Álvaro melhora da febre amarela e vai ao casamento. Belchior se arruma para seu casamento. Isaura veste seu vestido de noiva. Álvaro pede ajuda a Tomásia para raptar Isaura.

Jesus

Mirian se emociona no casamento do filho Youssef. Livona aceita se deitar com Caifás. Gabriela pede para Pedro não brigar mais com Cornélius e eles discutem. Arimatéia avisa que Deborah só poderá sair de casa acompanhada de Tiago Justo. Herodíade oferece uma joia para Caius dar uma lição em João Batista. Judá, José Filho e Simas, irmão de Jesus, sentem ciúmes Dele. Natanael conhece Jesus. Salomé estranha ao ver Herodíade com Caius. Arimatéia dá conselhos para Tiago Justo conquistar Deborah. Joana se arrepende por ter comido carne de lebre na cozinha de Almáquio. Simão Zelote pede para Barrabás não se envolver com Dimas e Gestas. Pilatos pede para lutar com Petronius. Chuza não permite que Joana vá até João Batista. Pilatos pede para ser treinado por Petronius. Pedro fica furioso com a escassez de peixes. Petronius se distrai e é golpeado por Pilatos. Caius chantageia Longinus e pede ajuda para dar uma lição em João Batista. Pilatos ressalta a coragem de Petronius. Eliseba reclama da atenção que Maria dá a Jesus, mas Yoná desconversa. Jesus percebe a presença do Satanás próximo a Tomé. Deborah convence Tiago Justo a ir pelo caminho que ela deseja.

Pilatos diz que a companhia de Petronius é melhor que a de Chuza. Caius conversa com Longinus e avisa que o serviço será feito hoje. Os convidados se divertem na festa de casamento de Youssef. Jesus conversa em um canto, mais sossegado, com André, Filipe e Natanael. Liba chama a atenção de Tomé e diz que ele está bebendo demais. Natanael descobre que Yoná é a única irmã de Jesus que O apoia e se arrepende de não ter dado atenção a ela. Pedro chega em casa machucado e Gabriela o chama de teimoso. Deborah engana Tiago Justo e vai ao encontro de Caius. Pilatos descobre que Antipas está fugindo para Jerusalém. Tiago Justo deixa Deborah em casa. Livona se encontra com Adela, sua irmã. Ela fala da proposta feita por Caifás e Judite. Joana procura um animal para fazer um sacrifício. Herodíade diz que é a única em quem Salomé pode confiar. Joana fica indecisa ao ter que entregar uma pomba ao sacrifício. Tomé bebe muito e cai próximo a Jesus, que lhe estende as mãos. João Batista é surpreendido com a chegada de Caius, Longinus e outros soldados romanos.

Caminhos do Coração

Irma e Ari ficam chocados ao saber que Cléo e Toni voltaram para ilha. Gaspar observa as coisas em sua volta e acha tudo uma novidade. Gabriela diz para Marcelo que foi localizado um nódulo em seu cérebro. Marta, Miguel e Aline questionam o mutante-vampiro Nosferatu sobre o plano da Liga Bandida. Fredo aponta sua arma para Nosferatu. Fúria e Pachola lutam. Metamorfo e Meduso invadem a mansão e deixam a família Mayer apavorada.

Apocalipse

O caos se instala nas ruas. A polícia recebe muitos chamados. Artur cobra por notícias. Alan fica aliviado ao rever a esposa. Uri diz que Monique sumiu. Felipe e André percebem que Sabrina desapareceu. Chico avisa que registrou o momento em que pessoas sumiram. Hanna se sente culpada pelo desaparecimento de Ester. André diz que irá encontrar a mãe. Stefano tenta acalmar Vittorio. Luca observa um anel de Verônica. Débora decide fingir que a sogra sumiu. Ricardo se encontra com Ariela. Stefano fala aos seus. Marta e Tamar lamentam o sumiço de Ester. Susana encontra Isabela. Ricardo arma um plano para o atual momento. Uri e os cientistas percebem uma grande luz em volta do planeta. Zoe descobre que os pais sumiram. Muitas pessoas procuram a delegacia. César desconfia que Nicanor sequestrou sua mulher e filha. O vilão foge pelas ruas. Benjamin tenta acalmar Zoe. Débora se declara para Luca. Glória lamenta o ocorrido no mundo. Uri e os cientistas tentam descobrir o motivo dos desaparecimentos. Felipe chama André para morar com ele. Benjamin consola Zoe. Uri discute com Dylan ao falarem de Deus. Alan se preocupa com o irmão. Uri sofre ao lembrar de Monique. Saulo e Hanna se desesperam com o desaparecimento de Ester.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa está magoada com a mãe. Gleyce aconselha Verônica a conversar com a filha. Poliana entra repentinamente no laboratório de Pendleton a procura de Ester, e o assusta. Raquel flagra a mãe aos beijos com Afonso e se irrita. Cássio entra em contato com Bento e marca uma conversa. Filipa usa o aplicativo do “Jogo do Contente” para desabafar. Débora perde a chave de casa e pede ajuda a Marcelo, seu vizinho. Lindomar volta a compor músicas. Ruth viaja para um congresso, e Roger arma um plano para tentar implementar a maioria das aulas em realidade virtual no colégio. Luisa chega na casa de Marcelo e se depara com Débora. Waldisney pressiona Nancy para que ela conte a verdade a ele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

