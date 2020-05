Resumo das Novelas

SÁBADO, 9

Malhação

Novo Mundo

Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita, que se apavora. Avilez apreende toda a munição trazida pelo soldado ao Rio de Janeiro. Joaquim e Chalaça desconfiam de que Thomas seja um traidor, mas Leopoldina os repreende. Domitila expulsa Benedita de casa. Avilez faz um pronunciamento que provoca a ira de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para conseguir que Dom Pedro fique no Brasil.

Totalmente Demais

Arthur afirma a Carolina que é impossível que a jornalista esteja grávida de um filho dele. Arthur revela a Max que não pode mais ter filhos. Jonatas pede a Mirthes para trabalhar como garçom na festa da Totalmente Demais. Carolina avisa a Cassandra que, se ela não provocar a expulsão de Eliza do concurso, a moça será afastada em seu lugar. Fabinho orienta Jonatas a inventar uma desculpa quando Leila lhe chamar para ir ao Tamanduá. Leila se irrita com Fabinho. Eliza faz as pazes com Jonatas. Natasha aconselha Arthur a contar a verdade sobre sua condição para Carolina.

Fina Estampa

Pereirinha acredita que René está interessado no dinheiro de Griselda. A portuguesa convida Patrícia para morar com ela. A estudante aceita e sofre ameaças de Tereza Cristina. Zuleika conta todos os crimes de Rafael para Amália, que rompe o noivado e o expulsa de sua casa. Griselda e Guaracy fazem as pazes. Zambeze e Álvaro incentivam Luana a tentar decifrar sua premonição. Baltazar proíbe Solange de fazer show em baile funk. René Junior e Carolina marcam um encontro entre Letícia e Juan Guilherme. Marcela fala para Teodora que Wallace fez um seguro de vida em seu nome. Depois disso, a loira encoraja o lutador a encarar Jorge Muralha. Danielle pensa no procedimento de fertilização de Esther. A estilista irá gerar filho do irmão da médica e Beatriz. Íris afirma a Alice que conseguirá enganar Griselda. Juan Guilherme chega para seu encontro com Letícia, mas ela o destrata e vai embora. Luana prevê explosão de van e salva a vida de Antenor.

RECORD

Escrava Isaura

Jesus

Caminhos do Coração

Apocalipse

SBT

As Aventuras de Poliana

