Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 8

Malhação

Anderson discute com Mitsuko, que chama os seguranças do colégio. Marta e Malu discutem na sala de Bóris. Ellen se surpreende com a briga entre Lica e Clara. Bóris convoca Luís para a reunião e Malu não gosta. Ellen se preocupa ao ver Anderson ser levado pelos seguranças do colégio. Josefina decide cozinhar para Roney. Edgar defende Mitsuko e Bóris teme por Ellen. Anderson discute com Ellen por causa de Tina. Benê, Lica e Keyla vão ao encontro de Tina. Tato diz a Keyla que ela não precisa emagrecer. Anderson sofre com a falta de Tina.

Novo Mundo

Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Ele encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro e discute com a irmã. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas.

Totalmente Demais

Carol comenta com Dorinha que precisa afastar Eliza. Fabinho não gosta de saber que Leila está com Jonatas. Arthur se surpreende com Jojô, quando a filha lhe incentiva a namorar Eliza. Jeniffer mostra a Jonatas o vídeo de Eliza e Arthur que Jojô divulgou na internet. Jonatas vai à casa de Arthur e discute com Eliza. Aparecida afirma a Jonatas que Eliza não está envolvida com Arthur. Carolina confessa a Arthur que acredita que esteja grávida.

Fina Estampa

Zuleika cobra que Rafael termine com Amália. Antenor e Patrícia brigam feio por causa da gravidez da jovem. Solange fica com medo de cantar no jogo e Baltazar a repreende. Griselda convence a filha de Celeste a se apresentar, e a funkeira arrasa no seu show. Marilda deixa escapar para Tereza Cristina que Patrícia está grávida. A perua serve um rato morto para a filha. René avisa que se Patrícia for embora de casa ele vai junto. A socialite cruza com Griselda no jogo de vôlei e a provoca dizendo que ela será avó. Zambeze tenta atrasar o início do jogo por causa da ausência de Crodoaldo. Wallace implica com Teodora por causa de Quinzinho. Celina é irônica com Danielle no fórum. Juiz dá guarda de Pedro Jorge para os avós do garoto.

Fortões derrotam fortonas e jogo de vôlei termina em pancadaria. Pereirinha expulsa Tereza Cristina da casa de Griselda. Quinzé repreende o pai ao chegar em casa e ver o local revirado. Wallace cai no jogo de Marcela e revela que fez seguro de vida em nome de Teodora. Antenor briga com René e é expulso da mansão por Patrícia. Griselda diz para o estudante que vai criar o filho dele. A portuguesa se une ao chef para ajudar Patrícia, e Pereirinha morre de ciúmes. Wallace vai à Fashion Moto para vender sua motocicleta e acaba fechando parceria com Juan Guilherme. Luana tem uma visão e fica horrorizada. Danielle decide se mudar para o Rio de Janeiro e lutar pela tutela de Pedro Jorge. Renê conversa com Griselda sobre a gravidez de Patrícia.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior comemora sua despedida de solteiro. Leôncio discute com Isaura. Belchior comemora sua despedida de solteiro. Álvaro insiste que vai raptar Isaura. Serafina rejeita Belchior. Diogo e Helena estão felizes em uma hospedaria. Leôncio bate em Isaura e ameaça matá-la. Malvina flagra Leôncio.

Jesus

Jesus apresenta André e Filipe à Maria. Gabriela enfrenta Pedro e defende Cornélius. Petronius chama Arimatéia para beber na hospedaria. Jesus descobre sobre a morte de José. Petronius descobre que Caius beijou Salomé. Herodíade questiona a filha. Jesus diz que sua Missão é muito maior. Salomé se desculpa com Herodíade. Tiago Justo tenta acalmar Arimatéia. Yoná presenteia Jesus com novas vestes. O Messias diz que Maria deverá ser forte. Barrabás planeja enganar Petronius. O oficial romano questiona a relação de Caius com Deborah. Arimatéia diz que ajudará Tiago Justo a conquistar Deborah. Petronius manda Caius se afastar da filha de Arimatéia.

Malco ajuda Caifás na administração do Sinédrio. Diana conversa cm Claudia e fala de seu dom de adivinhar o futuro. Instruídos por Barrabás, Dimas e Gestas procuram Petronius e mentem dizendo que têm informações sobre Cassandra. Simão Zelote diz para o irmão esquecer a vingança. Petronius pede para Dimas e Gestas o levarem até Cassandra. Barrabás ganha uma adaga de presente. Nemestrino descobre que Lacínio quer vender a hospedaria. Petronius chega até a caverna de leprosos e é enganado.

Uma leprosa mente e diz ser Cassandra. Maria mostra preocupação com o tempo em que Jesus passou no deserto. Ele a alerta sobre sua verdadeira missão. Petronius descobre que a leprosa não é Cassandra. Chuza conversa com Joana e diz que Antipas e Iscariotes estão a caminho de Jerusalém. Judite se abre com Caifás. Ela avisa que permitirá que Livona lhe dê um filho. Jesus, os amigos e familiares seguem para o casamento do filho de Mirian. Livona se surpreende com o aviso de Judite. Filipe encontra o amigo Natanael e fala sobre o Messias. Youssef, filho de Mirian, recebe todos em seu casamento.

Caminhos do Coração

Irma, Ari, Danilo e Lúcia tentam pensar em uma solução para a pobreza da família. Ísis se sente culpada e perde perdão a Beto. Samira acorda e percebe que Juli a prendeu novamente. Marcelo volta a sentir fortes dores e se debate desesperado. Gabriela fica assustada e aplica uma injeção tranqüilizante em Marcelo. Um feixe de luz atinge Valente e ele desaparece. Gabriela diz que precisa falar com Marcelo e avisa ter grandes novidades para ele.

Apocalipse

André conversa com Felipe. Sabrina tenta apaziguar. Glória agradece a ajuda de Monique. Ester brinca com os novos avós. Oswaldo cai na armadilha de Henrique e é acusado, injustamente, de estar roubando o hospital. Ele é levado para a prisão. Zoe descobre que o pai foi preso. Verônica descobre que Débora assassinou Giancarlo. Benjamin apoia Zoe. Felipe propõe um novo casamento à Sabrina. Raquel se explica para a filha. César conversa com Oswaldo na prisão. Felipe recupera a memória. Débora assassina Verônica.

O pastor Ezequiel fala de Jesus para algumas pessoas. Débora pede a ajuda de Luca para se livrar do corpo de Verônica. Uri corre com Monique no parque. Ester chama Hanna de mãe. Zoe se despede de Benjamin. As pessoas boas começam a serem arrebatadas. Acidentes acontecem com o desaparecimento de algumas pessoas. César estranha a ausência de Raquel e Lorena. Talita se desespera com o sumiço do irmão. Ricardo diz que chegou sua hora.

SBT

As Aventuras de Poliana

Eufórico, Benício conta aos amigos sobre Ester. Antônio pede para Violeta cumprir as regras da mansão de Luisa. Roger e Verônica se encontram na exposição de Luisa. Benício tenta convencer os amigos sobre o que viu. Antônio pede Branca em casamento. Nancy pergunta para Violeta o que ela sabe sobre Waldisney. Marcelo conta para Luisa que ouviu Pendleton e Glória conversando sobre o colar que ela estava usando. Devido ao incidente com Ester, Pendleton chama Poliana e decide voltar imediatamente para casa. Em seu laboratório, Pendleton verifica o que houve com Ester. Antônio conta para Violeta que pediu Branca em casamento, e ela não aceita. Marcelo fica intrigado quanto ao colar de sua mãe.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

