Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 7

Malhação

Tato dá um fora em K2, que fica irritada. Benê sofre com dores nos dedos. Clara e Lica brigam na escola. Keyla decide fazer dieta e Ellen a recrimina. Tina fica arrasada ao falar com Ellen sobre sua mãe. Benê convida Keyla para correr com ela. Ellen e Jota tentam criar um novo esquema para a distribuição de livros. Lica observa Felipe ir embora com Clara. Bóris sugere que Malu e Marta façam terapia. Juca implica com Jota por causa de Ellen. Keyla se arrepende de treinar com Benê. Anderson chega para falar com Mitsuko e Tina percebe o sorriso maldoso de Telma.

Novo Mundo

Jacira pede a Piatã que guarde segredo sobre o namoro. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. Dom Pedro pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com Domitila. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar.

Totalmente Demais

Leila avisa a Lu que não poderá registrar o passeio de Eliza, pois fará uma reportagem sobre o acidente do morro Tamanduá. Zé Pedro avisa aos moradores da comunidade que a Bastille os indenizará por suas perdas. Leila elogia Jonatas para Socorro. Sob pressão de Hugo e Dorinha, Carolina assume que namorou o dono do bar em sua juventude. Eliza desconfia quando Jojô sugere que Arthur fique no passeio de barco. Jojô empurra Eliza para o mar e Arthur resgata a ex-florista. Carol se entristece ao ver a divulgação de um vídeo de Eliza, Arthur e Jojô juntos.

Fina Estampa

Pereirinha convence Griselda a deixá-lo em sua antiga casa. Zuleika disfarça quando Juan pergunta por que foi chamado a Fashion Moto. Alice dá de cara com Paulo nu na mansão Velmont. Tereza Cristina permite que Solange se apresente no jogo de vôlei. Antenor convence Griselda a contratar Íris para trabalhar na mansão da portuguesa. Pereirinha invade quarto da ex no meio da noite e tenta beijá-la. Danielle leva Pedro Jorge para a audiência de tutela. O menino chora ao ouvir voz do pai na secretária eletrônica. A médica confirma que Beatriz tinha um relacionamento com Guilherme. Carol fica nervosa quando Vilma pergunta para Letícia por que ela procurou Juan Guilherme. Patrícia descobre que está grávida. Ela fala para Antenor que está esperando um filho dele e se decepciona com a reação do namorado. René obriga a filha dar a notícia para Tereza Cristina. Crô desmaia ao saber da gravidez.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio leva Isaura para o quarto para a despedida de solteira. Tomásia acolhe Álvaro em sua casa. Geraldo pensa em algo para ajudar Isaura. Leôncio diz a Belchior quais serão as regras do casamento e aproveita para pedir a Francisco que tire a coleira de ferro do pescoço de Isaura. Henrique quer raptar Isaura. Miguel visita Isaura. Cel. Sebastião deixa Rosa ir ao casamento. Helena sonha com Diogo. Isaura se lamenta para seu pai. Malvina deseja que Isaura saia da fazenda e de sua casa. Tomásia diz a Miguel que Álvaro quer raptar Isaura. André conversa com João e Joaquina. Miguel visita Álvaro. Estela pede para que sua filha peça perdão a Perpétua, mas ela nega. Leôncio leva Isaura para o quarto e lhe diz que será sua despedida de solteira.

Jesus

Pedro discute feio com Cornélius. Sara pede para o romano não brigar com seu genro. André diz que os samaritanos não gostam de judeus. Jesus avisa que irão ao encontro deles. Simão Fariseu e Jairo flagram bandidos roubando um homem. Tiago Menor implica com Yoná. Antipas é avisado sobre a aproximação de tropas inimigas. A serva Bina se preocupa com a ordem de Herodíade. Deborah, Salomé e Helena fogem da casa de Arimatéia. Simão e Jairo observam o homem atacado pelos bandidos. André e Filipe se mostram inseguros por terem que passar por Samaria, mas Jesus diz que não há o que temer. Maria diz sentir falta de sua irmã. Sula recebe a visita de Laila. Jairo e Simão Fariseu não socorrem o homem atacado pelos bandidos. Caius aceita acompanhar Salomé até o rio Jordão. Petronius estranha o soldado com as nobres. Bina, a serva de Herodíade, pede para ser batizada por Batista. O homem atacado pelos bandidos recebe a ajuda de um samaritano.

Efraim tenta saber notícias de Asisa e Laila, mas é destratado por Mirian. Jesus, André e Filipe encontram com o samaritano e o homem atacado. Simão Fariseu e Jairo seguem viagem sem culpa. Sula agradece a visita de Laila. Petronius manda Caius se afastar das jovens. Bina é batizada por Batista e rouba um fio de cabelo dele. O samaritano mais uma vez é gentil com o homem atacado. Maria e Mirian expulsam Efraim de casa. Asisa pressiona Mateus sobre os tributos cobrados. Salomé chega até o rio Jordão e pede para falar com Batista. A serva Bina os observa. No Tanque de Betesda, Ami, o paralítico, tem esperança em um dia ser curado. Barrabás pede para fazer uma proposta a Dimas e Gestas. Maria diz que não devem agir com violência contra Efraim. Salomé se revolta contra as palavras de Batista sobre sua mãe. Sula recebe Zebedeu e os filhos. Heitor e Judas Iscariotes ajudam Antipas a fugir do palácio. Bina encontra Herodíade e fala sobre o encontro de Salomé com Batista. Maria se emociona ao reencontrar Jesus.

Caminhos do Coração

Simone manda a neta tomar cuidado. Lupo ruge para Maria. Gabriela examina Marcelo. Marcelo segura a mão de Gabriela, que diz estar disposta a ajudá-lo no que for preciso. Samira enlaça o pescoço de Juli com a corrente e ameaça atacá-la, caso não seja libertada. Os mutantes do mal ameaçam atacar Clara, já que ela não quer usar seu poder para ajudá-los. Fredo e Paglia apontam armas para Valente e atiram.

Apocalipse

Susana chora ao saber que Alan perdeu as economias da família. Ricardo discursa para autoridades mundiais. Benjamin propõe nova parceria com ele. Luca se desculpa com Verônica. Débora dá em cima dele. Benjamin avisa que fechou uma parceira com Ricardo Montana. Com a ajuda de André e Brenda, ele começa a desenvolver o projeto do robô. Glória faz tratamento com Monique. Ester começa amorar com Saulo e Hanna. Benjamin , André e Brenda ficam satisfeitos ao verem o robô pronto. Uri segue feliz namorando Monique. Glória continua se tratando. Uri beija Monique. Zoe consola Bárbara. Natália se incomoda ao ver a família de César.

Ricardo faz uma maldade com um morador de rua. Benjamin comemora o sucesso da execução do projeto. Ricardo é reconhecido mundialmente. Ao lado de Benjamin, ele apresenta Melina, uma androide. Benjamin fica surpreso ao ver Zoe. Verônica estranha ao ver Débora chegando sozinha. Ricardo e Benjamin atendem aos jornalistas. Débora ameaça Verônica. Isabela fica encantada com Ricardo. Zoe conversa com a androide. Brenda pergunta se André está com inveja de Benjamin. Ariela conhece Monique. Adriano dá em cima dela. Ricardo observa Isabela. Os policiais se reúnem para investigar os crimes. César pede para falar com Nicanor novamente. Lúcio observa o policial conversando com Natália. Benjamin se declara para Zoe. Eles se beijam. Raquel flagra César beijando Natália. André reencontra Felipe.

SBT

As Aventuras de Poliana

Helô repreende Mário e Benício por terem prendido Lorena e Gael. Glória chama a atenção de Roger devido a situação do filho com a esposa. Waldisney invade a casa de Branca a procura de Nancy. Após conversar com Cássio, o musico topou fazer o teste de DNA com Bento para checar se são de fato parentes. Começa a exposição de arte de Luisa. Nancy inventa uma desculpa para se afastar de Waldisney. Gleyce inicia as aulas na faculdade. Na exposição de Luisa, Marcelo vê Pendleton e Glória tendo uma conversa e estranha a aproximação dos dois. Benício flagra uma cena chocante de Ester e fica assustado.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

