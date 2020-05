Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 6

Malhação

Tato se irrita com Keyla. Marta se surpreende ao ver MB deixar o quarto de Lica pela manhã. Josefina pede para assistir à aula de piano de Benê. Fio repreende Tato por brigar com Keyla. Mitsuko humilha Ellen. Keyla faz as pazes com Tato. Guto perde a paciência com Benê e os dois discutem. Julinho repara na conversa de Roney e Josefina. Benê não deixa de tocar piano para atender ao chamado de Josefina. Telma tenta falar com Tina, que expulsa a irmã de seu quarto. Ellen conta para Anderson que foi destratada na casa de Tina.

Novo Mundo

Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Elvira sabota a comida dos marinheiros na taberna. Jacira e Piatã se beijam. Anna vai com Thomas, Wolfgang e Diara ao palácio. Dom Pedro decide voltar para Portugal. Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade.

Totalmente Demais

Bene revela a Lili e Germano que sua filha andava na companhia de um rapaz. Fabinho comenta com Leila que se sente preterido por Germano. Jonatas e Florisval saem à procura de Bola. Jojô promete fazer com que Arthur se envolva com Eliza. Carolina pede a Lu que registre o passeio de barco de Eliza e Jonatas. Jacaré diz a Braço que foi Nina quem o levou para a bandidagem. Eliza fica desolada ao saber que Jonatas não poderá acompanhá-la na viagem de barco. Arthur insinua que Eliza pode fazer o passeio com outra pessoa.

Fina Estampa

Quinzé e Antenor mandam o pai ir embora, mas Amália contraria os irmãos. Pereirinha desmaia e eles o levam para o hospital. René fica preocupado com a chegada do marido de Griselda. Baltazar decide investir na carreira de Solange. O motorista volta a se entender com Celeste na cama. Marcela liga para Paulo, que disfarça na frente de Esther. A jornalista diz que o casamento de Tereza Cristina parece uma piada. Griselda fala para Guaracy que mentiu quando disse que era sua noiva e deixa o português de coração partido. Ele toma um porre para afogar as mágoas. Luana sente que Patrícia está grávida. Tereza Cristina expulsa Marcela da mansão. Edvaldo vai à casa de um cliente e descobre que as peças de sua moto também foram alteradas. Paulo e Esther discutem e decidem se separar de vez. Griselda vai ao hospital falar com Pereirinha e põe o marido contra a parede.

Pereirinha confessa que não sumiu no mar e há tesouro escondido na casa de Griselda. A portuguesa aceita patrocinar time dos fortões para afrontar Tereza Cristina. Marcela revela a Antenor que a socialite guarda um segredo e o estudante tenta descobrir o que é. A perua chama Paulo para morar em sua casa. Zuleika coage Leandro a entregar Rafael, mas acaba caindo na lábia do gerente da Fashion Moto. A recepcionista se entrega a ele e desiste de denunciá-lo. Vilma pede para falar com Juan Guilherme. Wallace leva Teodora para se despedir de Quinzinho antes de vender o menino. Guaracy dá fora em Griselda e rejeita até a amizade da portuguesa. Griselda avisa a Pereirinha que ele não se mudará com ela para sua nova casa.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio ameaça Belchior se ele tocar em Isaura após o casamento. Miguel conta sobre seu noivado à Isaura. Miguel pede Tomásia em casamento. Diogo e Helena trocam juras de amor. Gioconda se chateia com a ida do coronel ao bordel. Malvina quer ter um filho de Leôncio. Belchior dá caldo de feijão para Isaura. Belchior tenta acalmar Isaura que chora muito. Henrique e Flor-de-Lis conversam sobre a situação deles. Leôncio sonha com Isaura.

Cel. Sebastião avisa Rosa que Aurora, filha de uma irmã-prima, virá visitá-los. Miguel leva Gabriel para um passeio. Rosa pede ao coronel para ir ao casamento de Isaura. Gioconda recebe uma carta de perdão do Cel. Sebastião e Tomásia uma mensagem de telégrafo de Álvaro dizendo que está voltando para Campos. Branca não se conforma com o desprezo de Álvaro. Miguel sai para visitar Isaura. Leôncio ameaça Belchior caso ele ouse tocar em Isaura após o casamento. Álvaro chega na casa de Tomásia e lhe conta a verdade sobre as cartas falsas.

Jesus

Batista pergunta se Jesus foi tentando pelo Satanás. Maria ora a Deus. Judite flagra Livona dando em cima de Caifás. Salomé questiona as atitudes de Herodíade. Judite reclama com Caifás, mas é humilhada. Em conversa com Asisa, Laila reclama da ausência de Simão Fariseu, seu marido. Ele viaja a negócios com Jairo. Herodíade se abre com a filha e fala do passado cruel de Herodes. Zaqueu conta para Barrabás sobre a irmã leprosa de Petronius. Maria é importunada por um publicano. Jesus convida André e Filipe para partirem com Ele. Herodíade fala mal de Batista para Salomé. Judite procura Anás e se queixa de seu casamento com Caifás. Arimatéia proíbe Deborah de sair de casa. Jesus, André e Filipe se despedem de Batista.

Anás diz que Caifás tem o direito de ter uma mulher fértil. Salomé procura Helena e avisa que precisa encontrar João Batista. Barrabás observa Dimas e Gestas. Herodíade diz ter uma missão para a serva Bina. Maria espera por Jesus. Helena diz que Salomé não pode ir sozinha ao encontro de Batista. Helena e Salomé pedem para irem até a casa de Deborah. Judite trata Livona com autoridade. Jesus segue em direção a Nazaré com André e Filipe. Caius paga pelos serviços de Adela. Salomé pede para Deborah solicitar a ajuda de Caius para irem até Batista. Diana conversa com Almáquio sobre Adela. Petronius se abre com Pilatos. Jesus diz que sua família lhe espera em Nazaré. Em Cafarnaum, Pedro questiona a presença do centurião Cornélius em sua casa.

Caminhos do Coração

Valente entra em barraco e corre, perseguido por Fredo e os agentes. Lupo diz que está apaixonado por Maria. Ele parte para cima de Maria, que se defende e luta com ele. Gaspar se assusta ao ver Luna, Rico e Tarso. Toni diz que voltará à ilha para ajudar Beto, e Cléo decide ir com ele. Irma e Aristóteles confessam que estão endividados. Fredo mira em Valente e atira. Valente bate com a cabeça e desmaia.

Apocalipse

Ricardo agradece a ajuda de Ariela. Alan fica tenso com o prejuízo na bolsa. Débora se mostra interessada em Luca. Zoe leva Benjamin na igreja. Luca e Débora se beijam. Natália diz que não consegue esquecer César. Débora propõe uma parceria com Luca. Hanna cogita adotar Ester. Monique se muda para a casa de Susana. Benjamin termina com Zoe. Ela se consola com os pais. Uri se surpreende ao ver que Monique está morando na mesma casa que ele. César conversa com Alencar, antigo delegado dos crimes de Nicanor.

Ele descobre que seu pai tinha uma amante. Brenda estranha o comportamento de André. Natália e Dudu falam sobre um novo crime. Isabela comemora sua ida para Jerusalém. Saulo conhece Ester. Alan oferece à Glória um tratamento com Susana. Uri e Monique se beijam. Benjamin busca Alan bêbado em um bar. Susana recebe Glória. Hanna convida Ester para morar com ela. Ricardo concede uma entrevista para jornalistas de todo o mundo. Alan se prepara para dizer a verdade para Susana.

SBT

As Aventuras de Poliana

Zóio e Falcão vão até a casa de Lindomar para cobrar o dinheiro. Trancados na rádio da escola por Benício e Mário, Lorena começa a passar mal e Gael fica desesperado. Jeff vai tirar satisfação com Brenda. João tenta convencer Bento a ir atrás de Cássio, seu pai. Filipa, Eric e Hugo começam a usar o aplicativo do Jogo do Contente, mas utilizam algumas palavras ofensivas com os usuários. João e Bento aparecem no ensaio da suposta banda de Cássio, e fazem algumas perguntas ao homem.

