Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 5

Malhação

Keyla tenta acalmar Tonico. Juca leva um fora de Benê. Benê convence Guto a continuar com as aulas de piano. Josefina e Roney dançam juntos. Jota se incomoda ao ver Ellen dançar com Fio. Keyla e Tato ficam juntos. Juca aconselha Jota a não mentir sobre seus sentimentos por Ellen. Lica convida MB para jantar em sua casa. Lica se surpreende ao encontrar Felipe em sua casa. Anderson pede para a irmã entregar um pendrive para Tina. Clara provoca Lica. Tato pergunta por que Keyla quer manter segredo sobre o namoro.

Novo Mundo

Anna tenta acordar Thomas, e Joaquim observa desconfiado. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Piatã se declara e beija Jacira. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim e Thomas sobre a paternidade de seu filho. Joaquim se emociona ao falar do bebê de Anna e diz que desconfia de Thomas no partido português. Sob os cuidados de Peter, Thomas acorda e diz que apanhou ao tentar manter a ordem. Thomas pede para lutar ao lado do príncipe, e Pedro aceita. Anna cuida de Thomas e conta que Joaquim a salvou do ataque. Avilez anuncia que um navio português acabou de chegar para levar Pedro e Leopoldina de volta à Europa. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro e diz que vai com o irmão na viagem. Avilez e Joaquim duelam.

Totalmente Demais

Carolina não gosta de saber que Eliza mora na casa de Arthur, e Aparecida percebe que a jornalista está com ciúmes do empresário. Jacaré diz a Braço que Rafael é a pessoa que pode lhe dizer onde Nina está. Jacaré manda Riscado vigiar Rafael. Leila consegue um estágio na revistaTotalmente Demais. Jonatas critica Rosângela por aceitar as investidas de Florisval e lembra à mãe que o ex-padrasto está com outra mulher. Leila consegue encontrar o endereço do Bar Boca da Mata. Lili descobre informações sobre o passado de Sofia.

Fina Estampa

Griselda desmaia com a volta do ex-marido. Pereirinha é resgatado pelos bombeiros e Celeste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé e Antenor e avisa que o pai está de volta. Zuleika tem um plano para desmascarar Rafael. Tereza Cristina diz que vai dar uma festa no dia em que Griselda for morar no condomínio, mas não vai convidá-la. Griselda fala para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan Guilherme diz a Fabio que vai deixar de sair com várias mulheres. Letícia fica decepcionada quando não acha nenhuma mensagem em seu e-mail. Griselda mostra para Pereirinha a certidão provando que ela é viúva. Solange fica com medo de Baltazar. Quinzé, Antenor e Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa.

RECORD

Escrava Isaura

Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo conta a Álvaro as armações de Branca e Leôncio. Álvaro insiste em ir a Campos libertar Isaura. Gioconda encontra Sebastião bêbado. Miguel é libertado. Miguel visita Isaura que continua doente. Miguel conta a Isaura que recebeu o telex de Álvaro. Geraldo diz a Branca que Álvaro já sabe das cartas falsas e que está decidido voltar para Campos. Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Bernardo pede novamente Moleca em casamento e ela aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina e sai com Henrique. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena.

Jesus

Antipas e Herodíade discutem. Alguns dias se passam e Tiago Justo fala sobre a morte de José com Nicodemos. Maria chama Mirian e Tiago Menor para morarem com ela. Pilatos planeja a organização de uma corrida de bigas. Em Cafarnaum, Pedro brinca com os filhos de Zebedeu. Caius fala de seu interesse em Deborah, filha de José de Arimatéia. Em conversa com Helena, Deborah conta sobre o encontro com o soldado romano. Elas recebem Salomé. Herodíade avisa que Antipas pediu que ela e a filha ficassem em Jerusalém por segurança. Na cozinha do Palácio, Almáquio e Diana comentam a chegada de Herodíade. Adela é extorquida por Zaqueu, um publicano cobrador de impostos.

Mateus cobra impostos em Cafarnaum. Pedro e alguns judeus o enfrentam. Antipas teme que Batista tenha lhe jogado uma maldição. Pedro entrega os peixes que pesou para Mateus. Asisa conta para Sula sobre a morte de José. Petronius segue procurando Cassandra. Ele é questionado por Ami, o paralítico de Betesda. Laila conversa com Asisa sobre Sula e Maria. Sula se emociona com a notícia da morte de José. Nicodemos discorda de Anás. Herodíade diz que foi agarrada por Batista e Joana a chama de mentirosa. José de Arimatéia flagra Caius beijando Deborah. Pilatos se mostra animado com a corrida.

Arimatéia proíbe Deborah de sair de casa. Caius fica satisfeito com o beijo. Antipas é aconselhado a recuar na guerra, mas não aceita. Herodíade se insinua para Pilatos. Judas Iscariotes pede para o escriba do palácio alterar as contas do reino. Jesus diz que João Batista pode continuar batizando as pessoas. Zebedeu diz que Sula deveria visitar Maria. Asisa reclama dos peixes trazidos por Mateus. Em conversa com Pedro, Gabriela e Sara defendem Mateus e Cornélius. Yoná lamenta a morte de José. Petronius manda Caius não se aproximar da filha de Pilatos. Batista diz que André e Filipe deverão seguir Jesus.

Caminhos do Coração

Fredo manda o motorista do carro do Depecom seguir Valente. Fredo atira na moto de Valente, que desvia e segue. Cris e Perpétua se beijam e são surpreendidos pela chegada de Iara. Joca leva Marcelo para uma das clínicas da Progênese. Juli entra na cela de Samira e se apresenta como Juli di Trevi. Ela avisa que a doutora Júlia sumiu e que irá libertar Samira. Valente percebe que está encurralado.

Apocalipse

Zoe sai para trabalhar e se despede de Benjamin. Alan se desespera ao ver que perdeu muito dinheiro nas ações da bolsa. Ele se aconselha com Ricardo. Benjamin mata a saudade de Zoe. Ricardo janta com os familiares. Verônica pede a ajuda de Stefano para encontrar o filho de Glória. O sacerdote fica desconcertado. Bárbara chega chorando na casa de Zoe. Os policiais investigam um novo crime. Zoe fala sobre Deus com Benjamin e eles voltam a se desentender. Ela o dispensa e fica arrasada. César fica frente a frente com Nicanor.

O leilão beneficente de Verônica inicia. Ricardo recebe um sheik. Hanna conhece Ester, a menina órfã. Luca começa a beber demais no leilão. Débora fica revoltada ao ver sua joia sendo leiloada. Ariela dá o maior lance. Hanna gosta da menina Ester. Débora e Ariela trocam tapas. Nicanor provoca César, que o ataca. Zoe visita Felipe e é surpreendida por Benjamin. Bêbado, Luca dá um vexame no evento. Ele recebe um sermão de Ricardo. O Anticristo se irrita ao negociar com o sheik e provoca um acidente com o carro do poderoso árabe. Zoe se entende com Benjamin e o convida para a igreja.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ester é a nova vítima do canal “Vou Te Zuar”. Nancy conta para a avó que Waldisney é filho da chefe do crime do Jd. Bem Te Vi. Mirela pede para Raquel ajuda-la com a rádio da escola. A lanchonete da escola é substituída por máquinas de lanches automatizadas. A professora Sophie é substituída por um avatar virtual para as aulas de música. Roger implementa o uso do O11O VR nas aulas da Ruth Goulart. Ruth começa a se incomodar com a implementação da tecnologia na escola. Mirela tenta fazer as pazes com Vini. Ester peita Filipa e Iure flagra a cena. Mosquito tenta resgatar Zóio do mundo do crime. Yasmin começa as sessões de terapia com Helô. Mário e Benício armam um plano para Gael e Lorena fazerem as pazes. Jeff descobre que Brenda está ficando com outro garoto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também