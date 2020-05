Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 4

Malhação

Keyla conta para as amigas sobre sua tentativa frustrada de ficar com Tato. Josefina faz uma aposta com Roney. Mitsuko não deixa Anderson falar com Tina. Ellen aceita o trabalho no colégio particular. Marta avisa a Lica que Luís e Clara irão jantar com elas. Roney ouve Tonico chorando e leva o neto para ficar com Tato e Keyla. Mitsuko discorda dos comentários de Yoko e se enfurece com a sogra. Ellen, Benê e Lica tomam conta de Tonico. Fio cobra sua aposta com Ellen. Tato aproveita uma folga de Roney e vai atrás de Keyla.

Novo Mundo

Leopoldina passa mal e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Thomas encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.

Totalmente Demais

Rafael comenta com Charles que não entendeu por que o bandido que esteve no estúdio roubou a foto de Sofia. Lili sonda Fabinho sobre os amigos de Sofia. Jacaré vai até o bar onde esteve com Nina e questiona o proprietário do local sobre o paradeiro da menina. Rafael e Lu têm recaída. Carolina se surpreende ao encontrar Eliza na casa de Arthur.

Fina Estampa

Tereza Cristina ganha fama de louca de pedra no condomínio e fica irritada. Leticia recebe mensagem de Rene Jr, que se passa por Juan. Carol e Rene Jr tentam marcar encontro entre os dois. Crô sugere que Baltazar vire empresário de Solange. Wallace abre mão de sua moto para pagar conta atrasada do hotel. Quinzé fica indignado ao saber que a ex aceitou a proposta de Griselda. A portuguesa reúne os filhos e diz que vai voltar a trabalhar. Zuleika entrega Rafael para Juan. Quinzé avisa a Guaracy que vai deixar o Tupinambar. Patricia fica bolada com Antenor. René sugere que Tereza Cristina visite a filha na pousada. A madame a flagra com o ex.

Patrícia se assusta ao ver Tereza Cristina em seu quarto. Antenor enfrenta a madame, que promete se vingar dele em cima de Griselda. A milionária diz a Amália que já comprou as duas lojas para elas. Wallace sente dores no peito no meio do treinamento. Luana tem um pressentimento e Zambeze fica preocupada. Um barco se aproxima da costa com um homem misterioso a bordo e Enzo sorri ao avistá-lo. Esther escolhe os doadores para sua inseminação. Um cliente acusa Edvaldo de ter colocado peças velhas quando fez a revisão da moto e Rafael tenta incriminar o mecânico. Ferdinand comenta que o barco se aproximando da costa pertence a Pereirinha.

RECORD

Escrava Isaura

Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo conta a Álvaro as armações de Branca e Leôncio. Álvaro insiste em ir a Campos libertar Isaura. Gioconda encontra Sebastião bêbado. Miguel é libertado. Miguel visita Isaura que continua doente. Miguel conta a Isaura que recebeu o telex de Álvaro. Geraldo diz a Branca que Álvaro já sabe das cartas falsas e que está decidido voltar para Campos. Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Bernardo pede novamente Moleca em casamento e ela aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina e sai com Henrique. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena.

Jesus

Jesus enfrenta o Satanás no deserto. O Messias recebe alimento e roupas limpas das mãos do anjo Gabriel. Nicodemos e Simão Zelote convencem Barrabás a não cair nas provocações de Caius. Herodíade exige a morte de João Batista e Antipas não a obedece. Petronius vai até uma caverna de leprosos procurar por Cassandra. Helena se dá bem com Deborah. Petronius se decepciona ao não achar a irmão. Mirian tenta alertar os irmãos de Jesus. José diz que Maria precisa ser forte. Sula se irrita ao saber que João quase se afogou. Pedro reclama com a filha Gabriela por ter recebido o centurião romano Cornélius.

Arimatéia reclama da ausência da filha Deborah. Petronius se entristece com as lembranças de Cassandra. Yoná diz que Maria sempre foi uma ótima mãe. Nicodemos procura Tiago Justo e avisa que seu pai está muito doente. Maria e Yoná choram a morte de José. Maria se abre com os filhos e diz amá-los muito. Zebedeu diz que Pedro precisa de uma nova mulher. Joana convence Pilatos a retirar os estandartes romanos da cidade. Os judeus rebeldes comemoram. Tiago Justo encontra com Arimatéia e diz que irá para Nazaré. Maria e os filhos choram no cortejo fúnebre de José. Jesus retorna do deserto e encontra Batista.

Caminhos do Coração

Taveira e Juli observam Samira dentro da cela. Taveira faz carinho em Juli. Os dois se beijam. Juli avisa que ninguém pode saber que ela é Júlia. Vivi pergunta por Clara, e Guiga conta que a filha foi levada por mutantes do mal. Janete tem visão de Lúcio e Juno sendo atacados por Juli e Taveira. Ela avisa que, se os bebês não forem salvos, a humanidade irá caminhar para uma catástrofe. Lucas liga para Cléo e pede que ela envie uma mensagem para Beto na ilha.

Apocalipse

César sugere encontrar alguém para ajudá-los a decifrar as profecias. Ricardo chama André para uma reunião. Verônica organiza o leilão beneficente em parceria com a igreja de Stefano. André exige uma remuneração para passar mais informações. Stefano se recusa a falar do filho para Glória. Ela passa mal e desmaia. Ricardo diz ter provas da traição de André. O Anticristo afirma que pode atingir Benjamin através das pessoas que ele ama. Verônica ampara Glória, que diz ter uma doença incurável. César e Guido procuram o pastor Ezequiel.

André diz que Benjamin não confia nele e eles discutem. Ricardo arma um plano para atingir Alan. César e Guido consultam o pastor sobre o livro do Apocalipse. André finge se entender com Benjamin. Alan começa a cair nas armadilhas de Ricardo. O Anticristo acorda depois de um pesadelo. O pastor Ezequiel aconselha César. Zoe se surpreende com a vista de Benjamin. Brenda pensa que André é apaixonado por Benjamin. Ele se explica para a nova funcionária. André recebe uma ligação do Brasil dizendo que Felipe acordou do coma. Benjamin diz que só viajou para ver Zoe. Ricardo se encontra com Stefano em Roma.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mário conta para Lorena que seu pai está trabalhando com Pendleton, Filipa escuta a conversa. Guilherme marca sua despedida no bar. Verônica muda-se para a casa de Gleyce por um tempo. Guilherme e Raquel decidem se irão manter o relacionamento a distância. Filipa conta para Roger que Sérgio está trabalhando para Pendleton, e desconfiado decide demitir Joana da O11O. Débora fica enjoada e Durval pensa que ela pode estar grávida. Jeff vê Violeta saindo do bar e pergunta se ela faz parte do grupo secreto. Zóio aparece no bar, conta toda a verdade em frente a todos, e pede para Mirela tomar cuidado com Luca. Após as férias, começa um novo semestre na Escola Ruth Goulart, e Roger anuncia as novidades e parceria com a O11O. Pendleton e Sérgio lançam o aplicativo do “Jogo do Contente”, da Starship. O CLP consegue finalmente inaugurar sua nova sede e Mosquito passa a trabalhar no local. Guilherme viaja para Austrália e passa a conversar com os amigos por videochamada.

