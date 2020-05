Resumo das Novelas

SÁBADO, 2

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Leopoldina passa mal e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Thomas encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.

Totalmente Demais

Cassandra comenta com Adele que teme sua eliminação do concurso. Arthur e Carolina implicam um com o outro. Eliza vence a primeira etapa do concurso. Braço avisa a Jacaré que sua foto foi reconhecida na delegacia. Euzébia se preocupa quando Lili diz que gostaria de descobrir a identidade do homem que escreveu uma declaração de amor para Sofia. Eliza conta para Dayse que ganhou a primeira etapa do concurso.

Fina Estampa

Teodora procura a ex-sogra e confessa que não consegue parar de pensar em Quinzinho. Crô se recusa a acatar as ordens de Íris e Alice. Severino diz que não gosta de Vanessa e a chama de perigosa. Teodora leva Quinzinho para uma pizzaria após buscá-lo no colégio escondida. Antenor e Patrícia flagram a loira com o filho na praia. Paulo se preocupa com as atitudes de Marcela. Esther se emociona ao saber que Danielle decidiu continuar o tratamento. Baltazar fica furioso quando Celeste avisa que Solange está ensaiando com as amigas. Juan cuida de Fábio. René Junior manda uma mensagem para Letícia. Teodora é pega com Quinzinho na casa de Griselda. A periguete discute com Wallace por causa de seu filho com Quinzé. O irmão de Amália dá uma foto da ex ao filho. Griselda e Teodora fecham acordo de R$5 milhões.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também