Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 1

Malhação

Fio, K1 e K2 encontram Tato machucado e Keyla vai à delegacia. Josefina toma conta de Tonico e Roney vai com Benê ao encontro da filha. Keyla fica indignada com o preconceito que sofre na delegacia. Keyla recebe uma mensagem do falso Deco. Dóris comunica a Ellen que ela trabalhará no colégio de Bóris. Benê vai com Ellen até o colégio Grupo e Tina a recebe na entrada. Dóris visita Keyla. Mitsuko vê Tina com Anderson e fica furiosa. Tato namora Keyla.

Novo Mundo

Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do Príncipe Regente. Joaquim duela com Avilez no palácio. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Dom Pedro decide voltar para Portugal.

Totalmente Demais

Fabinho confessa a Leila que sente ciúmes de Jonatas. Jojô escuta Aparecida comentar com Arthur que o pai tem interesse em Eliza. Eliza não gosta de saber que Leila acompanhará Jonatas à comunidade. Cassandra acusa Rafael de priorizar Ana Paula no concurso. Jacaré e Braço invadem o estúdio de Rafael e encontram a foto de Sofia. Jonatas e Leila ficam constrangidos com o incômodo de Fabinho.

Fina Estampa

Leandro vê ferro-velho cercado por policiais e volta para a Fashion Moto. Zuleika fotografa Rafael dando dinheiro para seu funcionário. Ela começa a reunir provas para tentar desmascarar o gerente. Tereza Cristina ofende Griselda na reunião e Vilma ameaça mandar sua filmagem para a TV. A perua parte para cima da nova milionária e acaba apanhando. René manda Crô e Patrícia levarem a perua para casa, enquanto inicia outra votação com os condôminos, que aprova Griselda como a nova vizinha. Zambeze desconfia da estranha chegada de Enzo. Ele faz mais um telefonema misterioso para falar sobre Griselda. Íris e Alice tentam invadir o quarto de Marcela. Patrícia despreza Antenor. Baltazar reencontra Crô e promete vingar a surra que levou do mordomo.

Marcela vai à casa de Paulo e consegue levá-lo para a cama outra vez. Vanessa tenta se aproximar de René. Wallace esconde de Teodora que voltou a sentir dores no peito. Deusa flagra Daniel, Gigante, Reinaldo e Mandrake a observando. Enzo se instala na praia, próximo à casa de Griselda. Carolina finge ser Letícia e conversa com Juan pelo computador. Celeste enfrenta Baltazar, que fica sem ação contra ela. O motorista faz ameaça de morte a Crô. Griselda procura Enzo na praia e o rapaz passa mal. Teodora aparece no colégio de Quinzinho. Quinzé acaba revelando ao filho que a loira é mãe dele. Patrícia e Antenor reatam o namoro.

Quinzé e Teodora discutem. Dagmar surpreende o filho de Griselda ao dizer que a loira pode estar arrependida. Paulo se sente culpado ao ver Marcela ao seu lado na cama. O empresário trata a jornalista com frieza. Guaracy beija Griselda e a portuguesa fica mexida. Dopada, Tereza Cristina revela a Crô que matou o mafioso e que Ferdinand a ajudou a dar fim no corpo. Esther pede que Danielle converse com Paulo e tente convencê-lo a aceitar a inseminação artificial. Griselda avisa que fará uma reunião de família e pede para Amália falar com os irmãos. Wallace fica incomodado com a dor do peito. Teodora procura a ex-sogra e confessa que não consegue parar de pensar em Quinzinho.

RECORD

Escrava Isaura

Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo conta a Álvaro as armações de Branca e Leôncio. Álvaro insiste em ir a Campos libertar Isaura. Gioconda encontra Sebastião bêbado. Miguel é libertado. Miguel visita Isaura que continua doente. Miguel conta a Isaura que recebeu o telex de Álvaro. Geraldo diz a Branca que Álvaro já sabe das cartas falsas e que está decidido voltar para Campos. Branca faz de tudo para que Álvaro não viaje. Geraldo segue viagem com o amigo. Bernardo pede novamente Moleca em casamento e ela aceita. Flor-de-Lis se despede de Serafina e sai com Henrique. Cel. Sebastião decide anular o casamento de sua filha Helena.

Jesus

Jesus resiste à provocação de Satanás. Pilatos manda chamarem Chuza. Zelote e Barrabás conversam com Tiago Justo, irmão de Jesus. Claudia entende Joana e diz que conversará com Pilatos. Helena conversa com Deborah. Pilatos chama a atenção de Chuza. Jesus é tentado pelo Satanás novamente. Muitas pessoas chegam para serem batizadas por Batista. Em Cafarnaum, Simão Pedro pesca com habilidade. Jesus resiste à tentação de Satanás. André fala sobre seu irmão, o pescador Pedro. Zebedeu tenta alertar Pedro para o perigo de sair sozinho de barco. Mateus fala com Simão Fariseu sobre o encontro com Batista. Asisa se queixa de Pedro com a amiga Laila, esposa de Simão Fariseu. Jairo, chefe da sinagoga, conversa com Simão Fariseu.

Gabriela, filha de Pedro, e Sara, sogra de Pedro, elogiam o romano Cornélius. Zebedeu pesca com os filhos João e Tiago Maior. João mergulha para arrumar a rede de pesca e demora para voltar à superfície. Tiago Maior pula na água para averiguar. Helena elogia a coragem de Joana. Pedro salva a vida de João, filho de Zebedeu. Sula discute com Asisa. Jesus é tentado pelo Satanás. Com a exceção de Yoná, os irmãos de Jesus se mostram enciumados. Claudia acalma Pilatos. Caius mostra interesse em Deborah. Barrabás e Zelote se lembram dos pais. Na busca por Cassandra, Petronius pede para Nicodemos levá-lo ao local onde estão os leprosos. Herodíade tem um ataque de raiva e pede a cabeça de João Batista. Nicodemos diz ter orgulho de Tiago Justo. Caius provoca Barrabás. No deserto, Jesus é tentado novamente pelo Satanás.

Caminhos do Coração

Ernesto diz que quer anular o casamento com Esmeralda. Ela avisa que nunca irá deixá-lo. Waldemar se sente fraco e diz que não quer virar vampiro. Fredo abraça Waldemar e lhe dá um tiro. Beto fica horrorizado com a atitude de Fredo. Aristóteles, Danilo, Rodrigo lutam com os vampiros e os derrotam. Gór é cercada por quatro vampiros e os hipnotiza. Cassandra fica acuada por um vampiro e Meduso o fulmina com os olhos. Gór, Meduso e Metamorfo fogem, para não serem presos pelo Depecom. Simone desconfia de que Mauro seja a chefia. Mauro escuta tudo escondido. Fredo e os agentes do Depecom invadem a sala da presidência. Gór hipnotiza Fredo. Ele escolta Gór, Meduso e Metamorfo até a saída. Mauro diz que mostrará para Simone o que tem no seu laptop. Ele mostra uma coleção de fotos de mulheres. Simone fica constrangida e pede desculpas a Mauro, que vai embora magoado. Marcelo não consegue lembrar de nada e fica desesperado sem saber para onde ir. O julgamento de Maria Luz começa.

Apocalipse

Benjamin estranha a recusa de Ricardo. André finge não saber de nada. Marta e Tamar discutem e Oziel tenta apartar. André rouba os arquivos do projeto de Benjamin. Saulo pede para Marta tratar Hanna melhor. Ele acaba revelando que a esposa está grávida. Hanna se sente mal. Benjamin não percebe a ação de André. Gideon e Oziel fazem novos negócios. André entrega o pendrive com os arquivos para Ricardo. Hanna teme perder o filho novamente. Alan critica o filho Benjamin. Marta e Tamar ficam tristes por Hanna. Noah enfrenta um novo ataque terrorista. Gideon e Oziel tentam se proteger. Marta e Tamar se desesperam. Noah protege o pai e enfrenta os terroristas. Ferido, ele quase é atingido. César e Natália encontram evidências no corpo da nova vítima.

Zoe e os colegas na redação se agitam com a notícia do atentado em Israel. Saulo avisa que Hanna perdeu o bebê novamente. Débora mostra frieza ao ver que Gideon esteve no meio do atentado. Mas chora sozinha no quarto. Benjamin contrata Brenda para trabalhar em sua empresa. André não gosta. Uri elogia Monique. Ele descobre novas informações sobre a aproximação do asteroide. Ariela fala sobre os judeus com Ricardo. Eles fazem planos contra o árabe. Uri e seu assitente Dylan falam sobre o Apocalipse. O irmão de Alan se recusa a assinar o divórcio com Ariela. Zoe fala sobre Benjamin com a amiga Bárbara. Ela recebe um dispositivo enviado pelo amado. Ela descobre que é um holograma para eles se verem. Benjamin novamente a convida para morarem juntos. Guido diz que Nicanor pode ajudá-los a desvendar os novos crimes. Ele pede para César ir falar com o assassino.

SBT

As Aventuras de Poliana

Waldisney vai até a casa de Nancy e diz que os dois já podem casar. Violeta inicia seu trabalho na O11O, Jeff a ajuda. No bar, Poliana, Bento e João conseguem mais informações sobre Cassio, o pai de Bento. Sophie diz a Pendleton que se meteu na briga de Ester com medo da reação da Android. Apesar de já saber a verdade, Nancy não abre o jogo com Waldisney e ele estranha seu comportamento. Luigi e Mário descobrem que o pai está trabalhando para Pendleton e Sérgio confirma. Verônica diz aos filhos que irá passar um tempo fora de casa. Bento decide pesquisar sobre o pai na internet. Devido a reação com Ester, Ruth decide afastar Sophie do colégio. Yasmin irá passar a fazer sessões de terapia com Helô. Para se dedicar totalmente aos estudos, Gleyce pede demissão do colégio, mas pede que os filhos não percam a bolsa. Luisa retorna a mansão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

