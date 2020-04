Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 28

Malhação

Keyla se recusa a contar para Roney e Tato sobre a perseguição que sofreu. Noboru exige que Tina se mantenha afastada de Anderson. Lica se incomoda ao ver Felipe com Clara. Dóris elogia Ellen por seu trabalho na biblioteca. Ellen desdenha a ajuda de Jota para gravar uma música em um computador antigo. Marta aceita posar para a campanha de Luís. Tato e Keyla fazem as pazes. K2 manda uma foto para Tato e Keyla fica furiosa.

Novo Mundo

Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro. Anna desmaia depois de autografar os livros. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.

Totalmente Demais

Fabinho, Leila e Jamaica são presos por desacato a autoridade. Lorena afirma a Pietro que derrubará Carolina. Germano avisa a Lili que Fabinho foi preso. Eliza confessa a Jonatas que está nervosa com a primeira prova do concurso. Zé Pedro liberta Fabinho e seus amigos da prisão. Fabinho sente ciúmes de Jonatas quando Germano elogia o rapaz. Eliza assiste a um filme com Arthur e se emociona ao lembrar de Jonatas. Aparecida se incomoda ao ver Arthur abraçando Eliza, e o empresário a repreende.

Fina Estampa

René encontra Tereza Cristina perturbada em casa. Baltazar é preso em flagrante e tenta convencer Celeste a não prestar queixa. Ferdinand erra todas as bolas no jogo de vôlei. Wallace diz para Teodora que vai lutar pela última vez, contra Jorge Muralha. Ela pressiona Griselda a lhe dar dinheiro, mas leva um fora da ex-sogra. A loira vai atrás de Quinzinho, e o menino a reconhece. Quinzé tenta convencer o filho de que sua ex-mulher é apenas uma prima distante. Paulo pede para Esther abandonar seu sonho para provar que o ama. Beatriz decide doar óvulos. Patrícia afirma que não irá voltar com Antenor. René fica desconfiado ao ver que falta uma bala em seu revólver.

Patrícia diz a Antenor que pode pensar em reatar o namoro se ele provar que mudou. Celeste toma coragem e presta queixa contra Baltazar. Gigante e Anjo estranham o cansaço de Ferdinand. Zambeze fala para Álvaro que Íris não pode mais ficar na pousada. Na maior cara de pau, Íris e Alice vão jantar no Le Velmont sem fazer reserva. Tereza Cristina mente para René sobre marca de tiro na parede. Carolina pega email de Juan com René Junior para dar início a seu plano. Patrícia decide sair de casa. Griselda diz a Amália que vai emprestar dinheiro para Celeste abrir seu próprio restaurante. Wallace arranja novo treinador e marca revanche com Muralha. Esther diz a Paulo que terá filho com ou sem ele.

RECORD

Escrava Isaura

Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Belchior cuida de Isaura. Malvina descobre que Leôncio armou emboscada para Dr. Diogo. Malvina se arrepende de ter casado com Leôncio. Branca comemora o sucesso de seu plano. Álvaro sente-se mal. Malvina discute com Leôncio sobre seus crimes. Tomásia conta a família que vai se casar com Miguel. Rosa e Helena planejam o encontro com Diogo. Começa a festa na Casa de Serafina. Sebastião se arruma para a festa de Serafina.

Jesus

Mesmo diante de todas as adversidades, Jesus segue pelo deserto. No Sinédrio de Jerusalém, Arimatéia, Caifás, Nicodemos e os outros criticam a chegada do governador romano. Antipas se humilha para receber Pilatos, que reclama de ter sido enviado para Jerusalém. Anás diz que precisa conquistar a confiança da autoridade romana. Mirian e o filho Tiago Menor visitam Maria. Pilatos manda Helena ficar longe dos judeus. Maria se preocupa com a saúde de José. No deserto, Jesus se abriga em uma caverna. Anás e Caifás são mal recebidos por Pilatos. Chuza pede para Joana conter a raiva que sente por Herodíade. O soldado romano Caius observa Deborah. Joana conversa com Judite. Salomé apresenta Deborah para Helena. Petronius fica à espera de Cassandra.

Jesus consegue matar um escorpião. Herodíade provoca Anás e critica João Batista. Herodíade manda Diana parar de servir aos convidados. Deborah e Arimatéia descobrem que compraram uma pulseira roubada. Joana troca provocações com Herodíade. Petronius se aproxima de uma moça pensando se tratar de Cassandra. O cozinheiro Almáquio ajuda Diana a conseguir comida para sua mãe, Adela. Petronius descobre que sua irmã está afastada com lepra. José e maria se lembram da chegada do Filho. Jesus encara um lobo no deserto. Tiago Menor, filho de Mirian, se lembra de Jesus sofrendo com os irmãos na infância. Jesus consegue despistar o animal. O Messias é observado por Satanás. José e Maria se lembram da infância dos filhos. Chuza procura Pilatos e diz ter um problema. Na frente do palácio, Barrabás comenda um grupo de rebeldes que protestam contra a chegada de Pilatos. O governador romano ordena a morte de todos.

Caminhos do Coração

Meduso fuzila mutantes vampiros com o olhar. Beto dá um tapa na mão de Fredo, que erra o tiro. Fredo empurra Beto com força e atira em Noé. O tiro pega de raspão na perna de Noé, que cai no chão. Maria tenta ajudá-lo e os policiais rendem Noé. Noé diz para Maria fugir, mas ela se rende. A polícia coloca as algemas em Noé e Maria e Beto ficam arrasados ao vê-los presos. Ari, Irma, Cassandra, Lúcia, Danilo, Rodrigo, Amália, Gór, Metamorfo e Meduso se trancam dentro da sala de presidência, enquanto mutantes vampiros tentam entrar. Ísis avisa que irá embora, antes que faça algum mal a Demétrio. Ela fica invisível e Demétrio chora. Joca e Luna levam Marcelo para um camping. Beto escolta Maria para garantir sua segurança. Carvalho conta que uma nova prova foi anexada pela defesa aos autos do processo contra Maria. Ele conta que a prova é uma declaração de Sócrates, revelando quem é a chefia. Toni e Cléo voltam para mansão muito assustados e avisam que a casa está cercada por vampiros.

Regina e Batista se apavoram e quatro vampiros aparecem nas janelas. Fúria diz ter nojo de Vlado por ele ter aura de morcego. Cris e Perpétua discutem por causa do desejo dele em exterminar os vampiros. Os dois se beijam. Pachola-lobisomem avança contra Hélio, que dá um salto e se afasta. Hélio pede para se livrar do espírito do mal e foge. Vavá aparece na janela e o lobisomem se aproxima dele. Vavá pergunta se Pachola-lobiosomem irá machucá-lo e grita. Os mutantes vampiros conseguem arrombar a porta e Gór os hipnotiza. Meduso fuzila os vampiros com o olhar e eles correm para fora da sala. Noé é encaminhado para uma delegacia comum, mas Maria fica presa no Depecom. Fredo comemora a prisão de Maria. Os mutantes vampiros entram pela janela da mansão e ameaçam atacar.

Apocalipse

Ricardo tenta convencer Benjamin a aceitar sua proposta. Os policiais acreditam que o novo assassino está imitando Nicanor. Dudu discorda deles e ouve um sermão do delegado. Benjamin pede um tempo para dar uma resposta a Ricardo. Ele pede para o milionário conceder uma entrevista exclusiva à Zoe. Susana pede para Isabela não ser tão impulsiva, mas Alan permite que a filha estude em Israel. Zoe agradece a ajuda de Benjamin. Novamente surge um clima entre eles. Os policiais descobrem marcas feitas com neon no corpo da vítima. Ricardo convida Ariela para ser sua secretária pessoal. Ele estranha ao ver que ela já conhecia sua mãe. Zoe entrevista Uri sobre a aproximação do asteroide. Ariela e Débora se explicam para Ricardo.

Ele pede que elas se entendam. Débora fica revoltada com a aproximação entre Ricardo e Ariela. André tenta convencer Benjamin a aceitar a proposta de Ricardo. Uri diz não acreditar em Deus. Ele se despede de Zoe e descobre que o asteroide está se aproximando ainda mais. Ricardo pede para Débora dizer a verdade sobre o motivo da briga com Ariela. Benjamin diz que vai investigar Ricardo, virtualmente. Débora fala de quando foi abandonada por Ariela. Ricardo mente e diz irá mais contratar a rival de sua mãe. Adriano puxa conversa com Ariela. Benjamin recebe um telefona de Zoe. Adriano dá em cima de Ariela. Benjamin e Zoe passeiam pela cidade de Nova York. Débora ameaça Adriano. Benjamin e Zoe se beijam. Ele se declara e a chama para morar com ele.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luigi pergunta a Sérgio se ele ainda fala com Pendleton. Pendleton devolve o diário para Poliana. Jeff tenta acessar o site do misterioso grupo que viu no bar. Durval nota a ausência de Lorena e procura pela menina, que pede para dormir na casa de Mário. João sugere que Bento vá conversar com sua avó para sanar algumas dúvidas sobre sua família. Joana leva Lorena para a casa de Fernanda. Luigi e Mário começam a suspeitar de que o pai trabalha para Pendleton. Glória convida Luisa a participar de uma exposição em sua galeria. Gael tenta fazer as pazes com Lorena. Após o susto, João conta a história de seu sequestro para os amigos. Glória começa a suspeitar e estranhar o comportamento de Violeta. Filipa tenta descobrir o responsável pelo canal “Vou Te Zuar”.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

