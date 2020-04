Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

Malhação

Keyla descobre que o rapaz que foi a seu encontro não é Deco. Anderson e Fio ajudam Tato e expulsam o falso Deco. Tato briga com Keyla. Edgar conta para Bóris que é o pai de Clara. Lica tenta falar com Clara e decide se afastar de Felipe. Tato convida K2 para ir até a lanchonete. Lica tenta convencer Keyla a contar a verdade sobre o pai de Tonico. Tina conta para Felipe que Clara é irmã de Lica. Anderson sai com Tina de motocicleta e é parado em uma blitz. K2 provoca Keyla. Keyla e Lica descobrem que estão sendo observadas pelo falso Deco.

Novo Mundo

Ubirajara e as nações indígenas comemoram suas novas terras e saúdam Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.

Totalmente Demais

Jonatas promete a Arthur que não interromperá Eliza em seu horário de trabalho. Lili avisa a Germano que doará os pertences de Sofia para uma instituição de caridade. Jonatas comenta com Rosângela que teme o afastamento de Eliza. Fabinho afirma a Lili que provará a Germano que ele merece uma chance. Germano pede que Rafael não lhe dirija a palavra. Lorena pergunta a Arthur se Carolina e Germano têm um relacionamento. Fabinho decide ir para a comunidade sem Jonatas e acaba se desentendendo com a polícia.

Fina Estampa

Tereza Cristina se assusta ao ver o mafioso na sua frente na suíte. O mafioso ameaça Tereza Cristina. Severino torce para que Leandro possa pagar a conta do restaurante. Íris e Alice vasculham a despensa da mansão Velmont. Tereza Cristina empurra o mafioso pela escada. Antenor tenta convencer Patrícia a dormir com ele. Vanessa fala mal de Tereza Cristina e Severino a repreende. Patrícia pede abrigo na casa de Paulo. René oferece carona para Vanessa. Nanda e Leandro fazem amor na praia. Baltazar agride Celeste e Solange pede ajuda a policiais. Crô enfrenta Baltazar. Tereza Cristina tem uma alucinação com o mafioso.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio ameaça Belchior e Isaura. Malvina leva Dr. Paulo para consultar Isaura. Bernardo conta a Henrique sobre sua compra da pensão. Leôncio dá uma bofetada em Isaura que cai no chão. Geraldo visita Álvaro e lhe conta sobre o casamento forçado de Isaura com Belchior. Leôncio leva Isaura para o quarto e a joga na cama. Belchior bate com uma moringa na cabeça de Leôncio, mas nada acontece.

Leôncio ameaça Belchior e Isaura. Malvina chega com Dr. Paulo. Isaura está com anemia profunda. Leôncio não tem dinheiro para pagar a consulta de Dr. Paulo. Álvaro se sente fraco com os sintomas da febre amarela. André discursa e convence os quilombolas a invadir as fazendas e libertar escravos. Rosa conseguiu comida e Helena planeja fugir. Tomásia festeja seu amor por Miguel. Serafina prepara o bordel para a festa.

Jesus

Batista se emociona ao ver Jesus. Barrabás tenta atacar Petronius, mas é impedido por Simão Zelote. João Batista e Jesus se abraçam. André, Felipe e alguns discípulos observam curiosos. Petronius e a comitiva de Pilatos questionam Simão Zelote. Tentando salvar a vida de Barrabás, Zelote mente e diz que foi um acidente. Jesus avisa que veio ser batizado por Batista. Barrabás fica furioso com Zelote. A caminho de Jerusalém, Helena e Claudia falam sobre o povo judeu. Zelote critica o desejo de vingança de Barrabás. Jesus é batizado por João Batista nas águas do rio Jordão. O Senhor fala e todos ouvem. Uma luz envolve o Filho de Deus, que segue para o deserto.

Em conversa com Mirian, Maria se lembra de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Tiago Justo e Nicodemos falam sobre a possível chegada do Messias. Mirian diz que Maria sempre tratou Jesus de maneira diferente dos outros irmãos. Mateus, o publicano, chega em sua casa e encontra com Asisa, sua esposa. Maria e Mirian se divertem com as lembranças de infância. Asisa pergunta porquê Mateus não lhe trouxe joias. Ela diz que o marido precisa cobrar mais tributos. Sula cuida do marido Zebedeu e dos filhos Tiago Maior e João. Maria fala com Miriam sobre seus filhos. Centurião fala com Caifás sobre a aproximação da comitiva de Pilatos.

Antipas e Herodíade chegam ao palácio de Herodes em Jerusalém para receberem o governador romano. Na ausência de Antipas em Tiberíades, Judas Iscariotes se senta no trono. Em Jerusalém, Joana e o cozinheiro Almáquio organizam tudo para a chegada de Pilatos. Herodíade discute com ela. Diana, a assistente de cozinha, fica nervosa com a presença da esposa de Antipas. Joana fala mal de Herodíade para o servo Hélio. Ela convida Salomé para um passeio no palácio. Antipas pede para Chuza, o administrador do palácio, lhe contar tudo sobre os últimos acontecimentos. Caifás trata a esposa Judite, filha de Anás, com grosseria.

A comitiva de Pilatos chega à Jerusalém. Dimas e Gestas tentam vender a pulseira roubada para Deborah, filha de José de Arimatéia. Salomé pergunta sobre sua mãe, Herodíade, para Joana. Deborah agradece a pulseira comprada por Arimatéia. Antipas é avisado sobre a chegada de Pilatos. Petronius aguarda ansioso para encontrar a irmã, Cassandra. Falsa, Herodíade se apresenta à Claudia e Helena. Petronius assume o posto de Centurião. Arimatéia avisa a Nicodemos e Tiago Justo sobre a chegada de Pilatos na cidade. Atônitos, André e Felipe falam sobre o acontecido com Batista. Jesus segue para o deserto.

Caminhos do Coração

Hélio avança em Vavá e tenta agarrá-lo, mas ele dá um salto e escapa. Pachola luta com Hélio e se transforma em lobisomem. Ísis fica invisível e implora para Cris não matá-la. Cris lança uma onda de energia na direção da voz de Ísis, que aparece sendo sufocada. Perpétua manda Cris parar e sem querer lhe dá um choque. Ísis aproveita e foge. Eric ameaça jogar água em Homem-Gelo, que foge com medo. Eric joga água em Ariadne e a descongela. Lucas fala com Aquiles e avisa que Teófilo foi atacado por Draco e Telê. Janete diz que viu Teófilo ser jogado no mar.

Ágata e Aquiles choram desesperados. Fredo vê o carro de Maria e Noé se aproximando e aponta uma metralhadora para fora do carro. Maria e Noé vêem que estão cercados e Fredo atira. Os tiros atingem o carro de Maria e Noé, que se desgoverna e capota. Demétrio encontra Ísis e diz que não se importa de virar vampiro para ficar ao lado dela. Maria, machucada, consegue sair do carro e ajuda Noé a se levantar. Fredo vê Maria e Noé fugindo e manda a polícia ir atrás deles. Marcelo acorda totalmente perdido. Luna e Joca fazem perguntas a Marcelo, mas ele não lembra de nada sobre sua vida. Fredo mira sua arma em Maria e Noé e se prepara para atirar.

Apocalipse

Benjamin convida Zoe para jantar. Ele tenta preparar a comida e pede a ajuda de André. Débora e Adriano fingem estarem bem. Zoe segue para a casa de Benjamin. Ricardo participa de um jogo de azar com grandes autoridades mundiais. Em conversa com Alan, Adriano reclama do relacionamento com Débora. Ele é aconselhado pelo amigo. Ricardo finge perder uma partida de carteado com uma grande executiva. Uri trabalha na agência espacial. Ariela chega e reclama da falta de atenção dele. César e Guido chegam ao local de um crime. Guido lembra de ter visto o meso tipo de crime anos atrás. Eles estranham ao verem o nome Samael escrito com sangue. Zoe chega para o jantar com Benjamin. Ela reclama da frieza do primo André ao falar do pai.

César e Guido falam sobre o crime. Benjamin dispensa André. César chega em casa e trata Raquel com grosseria. Zoe conhece o projeto robótico de Benjamin. Eles falam sobre Deus e acabam se desentendendo. César fica perturbado com o crime e começa a ler sobre Nicanor. César fica mexido com as lembranças do passado. Benjamin fala com André sobre a noite anterior. Chico insinua que Zoe está apaixonada por Benjamin. César se mostra interessado em prender logo o assassino. Depois de brigar com Ariela, Uri vai para a casa de Alan. O cientista alerta sobre a aproximação de um asteroide. Benjamin fica surpreso com o interesse de Ricardo em seu projeto de criação de um robô. O Anticristo propõe uma parceria.

SBT

As Aventuras de Poliana

Após peitar o marido, Verônica recebe suporte das amigas Gleyce e Arlete e elas a incentivam a tomar uma atitude. Gabi e Brenda topam participar de um dos vídeos no canal Luca Tuber. Raquel diz a mãe que não sabe mais se quer ir para Austrália. O diário de Alice some e Poliana fica desesperada atrás dele. Waldisney descobre que sua mãe foi capturada novamente pela polícia. Para se afastar de casa Lorena vai para o Clubinho. Verônica decide passar a noite na casa de Arlete. Mirela aparece na casa de Luca para questiona-lo quanto a armação com Zóio. Pendleton descobre que Ester mentiu para Poliana e escondeu o diário de sua mãe. Luca diz a Mirela que Vini inventou uma história para afasta-lo da menina, e oferece ajuda para que ela recupere suas redes sociais. Pendleton pega o diário de Alice e não gosta do que lê.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

